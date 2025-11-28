Aktualizacja: 28.11.2025 08:25 Publikacja: 28.11.2025 08:05
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki
Foto: PAP, Tomasz Gzell
Głowie państwa ufa 54 proc. badanych (o 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem). Nie ufa mu 31 proc., a 10 proc. deklaruje obojętność wobec Nawrockiego.
Na drugie miejsce w zestawieniu awansował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 44 proc. badanych, podobnie jak wicepremierowi i szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu (pierwszy zyskał 3 punkty proc. zaufania, drugi – 1 punkt proc.). Kosiniak-Kamysz notuje jednak nieznacznie niższy poziom nieufności niż Sikorski (28 proc. wobec 31 proc.). Co ciekawe, 8 proc. ankietowanych deklaruje, że nie zna tych polityków. Zaufanie na poziomie 44 proc. notuje też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (wzrost o 5 punktów proc.). Jednocześnie 41 proc. badanych deklaruje nieufność wobec Trzaskowskiego. 1 proc. ankietowanych twierdzi, że nie zna tego polityka.
Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują: wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (ufa mu 39 proc. ankietowanych, nie ufa – 30 proc., 12 proc. deklaruje nieznajomość tego polityka), premier Donald Tusk (39 proc. zaufania, 48 proc. nieufności) oraz wicemarszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (ufa mu 38 proc. badanych, wzrost o 5 punktów proc., nie ufa – 39 proc.). Liderowi Konfederacji i prezesowi Nowej Nadziei Sławomirowi Mentzenowi ufa 37 proc. badanych (nie ufa mu 39 proc.), a liderowi Partii Razem Adrianowi Zandbergowi – 33 proc. (nie ufa mu 25 proc.).
Liderem rankingu nieufności jest prezes PiS Jarosław Kaczyński (nie ufa mu 58 proc., ufa – 28 proc.), który wyprzedza byłego premiera Mateusza Morawieckiego (nie ufa mu 52 proc., ufa – 31 proc.) i Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej (nie ufa mu 51 proc. badanych, ufa – 25 proc.). Czwarty w tym zestawieniu jest Tusk.
Zaufanie do polityków - badanie CBOS (6-17 listopada 2025)
Foto: PAP
Spośród polityków uwzględnionych w badaniu ankietowani najczęściej deklarują nieznajomość wicemarszałka Sejmu, polityka PSL Piotra Zgorzelskiego (nie zna go 56 proc. badanych, a także ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (50 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka) oraz wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (nie zna go 48 proc. badanych) i minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (w jej przypadku brak znajomości deklaruje 47 proc. respondentów). 46 proc. ankietowanych twierdzi, że nie znają minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
