Aktualizacja: 27.11.2025 15:06 Publikacja: 27.11.2025 15:00
Posiedzenie Senatu
Foto: Rafał Guz, PAP
„100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło... pamiętamy. Na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler, choć podobieństwo… pewnych działań…” – napisał w sierpniu 2023 roku w serwisie X ówczesny senator PiS Jacek Bogucki. Dołączył plakaty ze zdjęciem Hitlera oraz Tuska, a za ten właśnie wpis został ukarany naganą przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.
Czytaj więcej
„Wystarczą cztery Ziobra i Polska będzie dobra” – śpiewał przed laty Andrzej Rosiewicz. W haśle t...
Był to jeden z najbardziej znanych przypadków ukarania senatora w ostatnich latach, jednak tego typu uchwały – poza skutkami wizerunkowymi – nie mają w zasadzie żadnych konsekwencji, bo nie wiążą się np. z sankcją finansową. I to się miało w Senacie zmienić. Planowano wprowadzić tam dla ukaranych senatorów obowiązek przeprosin pod rygorem kary finansowej.
Zmiana miała nastąpić przy okazji prac nad uchwaleniem Kodeksu Etyki Senatorskiej. Zbiór takich zasad istnieje już od 1998 roku w Sejmie i wynika z niego, że „poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami: bezinteresowności, jawności, rzetelności, dbałości o dobre imię Sejmu i odpowiedzialności”.
Czytaj więcej
Senat pracuje nad wprowadzeniem w życie nowego kodeksu etyki dla swoich członków – dowiedziała si...
Jak pisaliśmy już w sierpniu, wieloletnie opóźnienie w stosunku do Sejmu postanowił nadrobić Senat. Do intensywnych prac nad nowym kodeksem przystąpiła Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich i rzeczywiście taki kodeks został uchwalony – na początku listopada. Wynika z niego, że „senator przestrzega najwyższych standardów etycznych i prawnych, a ponadto w swojej działalności kieruje się zasadą poszanowania powagi Senatu, dobrem publicznym i względami merytorycznymi, unika zachowań i wypowiedzi naruszających kulturę debaty publicznej i autorytet Senatu, zachowuje powściągliwość w okazywaniu osobistego stosunku do innych senatorów oraz osób trzecich”.
Z kodeksu wynika też, że „przed przystąpieniem do podejmowanych działań” senator ma ujawnić marszałkowi lub przewodniczącemu komisji „możliwość wystąpienia konfliktu interesów z powodu: powiązań rodzinnych lub interesów gospodarczych, (…) powiązań majątkowych i zawodowych”, co wydaje się być istotnym przepisem z punktu widzenia przejrzystości prac w Senacie. W trakcie prac z wprowadzenia obowiązkowych przeprosin jednak zrezygnowano.
O tym, że są one planowane, wynika z zapisów posiedzeń Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. – Komisja będzie mogła w uchwale stwierdzającej naruszenie zasady etyki senatorskiej zobowiązać senatora do złożenia przeprosin w określonym terminie oraz formie – mówił podczas jednego z posiedzeń wicedyrektor biura legislacyjnego Adam Niemczewski. Zaznaczył, że od uchwały zobowiązującej do przeprosin senator będzie mógł się odwołać do prezydium Senatu. Jednak jeśli prezydium karę podtrzyma, „marszałek będzie mógł zastosować karę finansową”.
O tym, że obowiązkowe przeprosiny są planowane, mówili jeszcze we wrześniu „Rzeczpospolitej” senatorowie zaangażowani w prace nad nowym regulaminem. I mogło brzmieć to jak rewolucja. Podobne regulacje od wielu lat bezskutecznie próbuje się bowiem wprowadzić w Sejmie.
W izbie niższej gotowy jest nawet projekt zmian w regulaminie Sejmu, który co kilka, kilkanaście miesięcy dyskutowany jest podczas posiedzeń Komisji Etyki Poselskiej, co budzi sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest to, że w Sejmie każdy klub, niezależnie czy duży, czy mały, ma w Komisji Etyki jednego reprezentanta, w związku z czym PiS nie miał w niej większości nawet za czasów swoich rządów i skarży się, że jest przez nią niesprawiedliwie traktowany. – Mam ogromną obawę, że podjęcie tej sprawy obowiązkowych przeprosin przez Komisję Etyki jest kolejnym etapem domykania systemu – narzekał w lutym poseł PiS Jacek Świat
W Senacie prace nad wprowadzeniem tej sankcji nie powodowały aż takich emocji. Głównym powodem jest to, że w izbie refleksji kary dotyczące zachowań nieetycznych stosowane są o wiele rzadziej niż w Sejmie. W tej kadencji nie został ukarany ani jeden senator. Mimo to w zmienionym właśnie regulaminie Senatu o obowiązkowych przeprosinach nie ma ani słowa.
Dlaczego Senat się na to nie zdecydował? – Analizowane były dwie kwestie: samych przeprosin i nakładania za ich brak kar finansowych Najpierw zrezygnowaliśmy z tej drugiej możliwości, uznając, że kary mogą być stosowane, jeżeli senator nie wykonuje swoich obowiązków, wynikających z konstytucji i z ustawy. Do wprowadzenia kar finansowych trzeba by zmienić więc ustawę – mówi senator KO Marek Borowski. – Potem uznaliśmy, że nie ma sensu wpisywać do regulaminu możliwości żądania od senatora przeprosin, bo i tak obecnie może taką sankcję na niego nałożyć Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – dodaje.
Jako przykład podaje sprawę senatora Marka Pęka z PiS, który w 2023 roku określił większość senacką mianem „prorosyjskiej”. – Zaproponowałem mu, by po prostu przeprosił i zakończył sprawę. Ponieważ odmówił, komisja ukarała go zwróceniem uwagi – mówi Marek Borowski.
– Uznaliśmy, że nie ma sensu opisywać już stosowanej praktyki w formie przepisu w regulaminie Senatu – mówi Sławomir Rybicki z KO, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. – Konsekwencje mogą być bardzo duże. Np. senator Pęk m.in. z tego powodu nie został wicemarszałkiem Senatu – dodaje.
Inaczej odejście od wymogu przeprosin komentuje Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. – Po prostu samoregulacja zawsze bardzo słabo wychodziła politykom, zresztą nie tylko im. Politycy obawiają się, że nowe przepisy mogłyby ich dotknąć, boją się też, jak byłyby wykorzystywane po ewentualnej zmianie władzy. Podobnie sprawa wygląda np. z oświadczeniami majątkowymi, które od lat wymagają doprecyzowania, jednak to nie następuje – zauważa. – Szkoda, bo opinia publiczna raczej oczekuje od polityków, by byli osobami zdolnymi przyznać się do błędu – dodaje.
Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego
Sławomir Rybicki uważa jednak, że mimo odejścia od obowiązku przeprosin zmiana w regulaminie podziała dyscyplinująco na senatorów. – Zapisaliśmy, że informacja o ukaraniu senatora karą regulaminową będzie odczytywana na początku posiedzenia Senatu. Dzięki temu dotrze do opinii publicznej, więc także i do wyborców danego senatora – zauważa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło... pamiętamy. Na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler, choć podobieństwo… pewnych działań…” – napisał w sierpniu 2023 roku w serwisie X ówczesny senator PiS Jacek Bogucki. Dołączył plakaty ze zdjęciem Hitlera oraz Tuska, a za ten właśnie wpis został ukarany naganą przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Nie przyjmiemy niczyjego dyktatu. O Ukrainie mogą decydować wyłącznie Ukraińcy – mówi Wasyl Bodnar, ambasador Uk...
Opublikowano wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Na c...
Prawo i Sprawiedliwość intensywnie szuka sposobu na przekonanie do siebie młodych wyborców. Nawet jeśli nie są o...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
W najnowszym odcinku Marzena Tabor-Olszewska i prof. Tomasz Słomka – politolog, twórca podcastu „Polityczne Dygr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas