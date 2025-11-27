W Sejmie ewentualny obowiązek przeprosin budzi o wiele większe emocje niż w Senacie

W izbie niższej gotowy jest nawet projekt zmian w regulaminie Sejmu, który co kilka, kilkanaście miesięcy dyskutowany jest podczas posiedzeń Komisji Etyki Poselskiej, co budzi sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest to, że w Sejmie każdy klub, niezależnie czy duży, czy mały, ma w Komisji Etyki jednego reprezentanta, w związku z czym PiS nie miał w niej większości nawet za czasów swoich rządów i skarży się, że jest przez nią niesprawiedliwie traktowany. – Mam ogromną obawę, że podjęcie tej sprawy obowiązkowych przeprosin przez Komisję Etyki jest kolejnym etapem domykania systemu – narzekał w lutym poseł PiS Jacek Świat

W Senacie prace nad wprowadzeniem tej sankcji nie powodowały aż takich emocji. Głównym powodem jest to, że w izbie refleksji kary dotyczące zachowań nieetycznych stosowane są o wiele rzadziej niż w Sejmie. W tej kadencji nie został ukarany ani jeden senator. Mimo to w zmienionym właśnie regulaminie Senatu o obowiązkowych przeprosinach nie ma ani słowa.

Dlaczego Senat się na to nie zdecydował? – Analizowane były dwie kwestie: samych przeprosin i nakładania za ich brak kar finansowych Najpierw zrezygnowaliśmy z tej drugiej możliwości, uznając, że kary mogą być stosowane, jeżeli senator nie wykonuje swoich obowiązków, wynikających z konstytucji i z ustawy. Do wprowadzenia kar finansowych trzeba by zmienić więc ustawę – mówi senator KO Marek Borowski. – Potem uznaliśmy, że nie ma sensu wpisywać do regulaminu możliwości żądania od senatora przeprosin, bo i tak obecnie może taką sankcję na niego nałożyć Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – dodaje.

Jako przykład podaje sprawę senatora Marka Pęka z PiS, który w 2023 roku określił większość senacką mianem „prorosyjskiej”. – Zaproponowałem mu, by po prostu przeprosił i zakończył sprawę. Ponieważ odmówił, komisja ukarała go zwróceniem uwagi – mówi Marek Borowski.

– Uznaliśmy, że nie ma sensu opisywać już stosowanej praktyki w formie przepisu w regulaminie Senatu – mówi Sławomir Rybicki z KO, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. – Konsekwencje mogą być bardzo duże. Np. senator Pęk m.in. z tego powodu nie został wicemarszałkiem Senatu – dodaje.