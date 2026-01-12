Aktualizacja: 12.01.2026 12:00 Publikacja: 12.01.2026 10:46
Czy policja jest potrzebna na każdym zgłoszonym zgromadzeniu?
Opisany przypadek pokazuje, że mamy do czynienia z pewną luką w przepisach. Ustawodawca nowelizując w 2015 r. ustawę – Prawo o zgromadzeniach nie przewidział, że ktoś będzie w taki sposób próbował nadużywać swojego konstytucyjnego prawa do organizowania pokojowych zgromadzeń. W praktyce jednak przypisywanie w takich przypadkach odpowiedzialności określonej w art. 66 § 1 pkt. 1 ustawy – Kodeks wykroczeń może być mało skuteczne, ponieważ w przypadku odpowiedzialności za wskazane wykroczenie należałoby wykazać, że już na etapie zgłaszania organizator z góry nie chciał przeprowadzić zgromadzenia, a celem zgłoszenia było wyłącznie wprowadzenie w błąd organu gminy, niemniej może się zdarzyć, że dane zgromadzenie nie odbywa się z różnych, obiektywnych przyczyn.
Wielokrotność takich zachowań mogłaby wskazywać na celowość takich działań, uzasadniając tym samym oddziaływanie normami prawnokarnymi. Jednakże rozważając ten problem pod rozwagę poddałbym możliwości wynikające z konstrukcji norm administracyjnoprawnych, aby przeciwdziałać celowemu, niepotrzebnemu angażowaniu funkcjonariuszy policji do zabezpieczenia zgromadzenia, które w praktyce miałoby się nie odbyć.
Zgodnie z art. 57 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, przy czym ograniczenie tej wolności określa ustawa. Ustawą regulującą zasady i tryb organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń jest ustawa – Prawo o zgromadzeniach. Zgodnie z tą ustawą w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator ma obowiązek podać swoje dane oraz dane przewodniczącego zgromadzenia, określić cel zgromadzenia, wskazać datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia. Dodatkowo organizator może podać informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile zostały zaplanowane. Powyższy katalog – w drodze nowelizacji – można by rozszerzyć o dodatkowy obowiązek polegający przykładowo na poinformowaniu organu gminy, że planowane przez organizatora zgromadzenie nie odbędzie się. Wówczas nie byłoby potrzeby angażowania funkcjonariuszy policji do zabezpieczenia tego rodzaju przedsięwzięcia. Z kolei o tym, do kiedy najpóźniej należałoby taką informację przekazać, czy też w jakiej formie, jak również czy i jaką liczbę funkcjonariuszy policji dedykować do tego rodzaju wydarzenia na tę chwilę pozostaje kwestią otwartą.
To również stanowi przedmiot do dyskusji, jakkolwiek w przypadku deliktu administracyjnego mamy do czynienia z czynem niezależnym od winy, odmiennie niż w przypadku deliktu karnego, gdzie winę należy udowodnić. W praktyce zatem, gdyby organizator zgromadzenia był zobowiązany do poinformowania organu gminy o rezygnacji z realizacji planowanego zgromadzenia pod rygorem sankcji administracyjnej, wówczas odpowiedzialność aktualizowałaby się w następstwie zaniechania takiego obowiązku.
Zgodnie z ustawą o Policji jednym z zadań tej formacji jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych. W związku z tym niezależnie od okoliczności funkcjonariusze policji zobowiązani są reagować na wszelkie zagrożenia, w tym także na takie, które mogłyby pojawić się podczas zgromadzeń. W praktyce zaangażowanie policjantów na okoliczność zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgromadzenia ma charakter prewencyjny, z kolei całkowita rezygnacja z obecności funkcjonariuszy podczas tego rodzaju wydarzeń, zwłaszcza przy zadeklarowanej większej liczbie uczestników we wniosku przez organizatora nawet przy założeniu, że zgromadzenie mogłoby się nie odbyć z różnych przyczyn, mimo wszystko byłoby w pewien sposób ryzykowne, zwłaszcza gdyby pojawiła się grupa zgromadzonych nawet bez samego organizatora tego przedsięwzięcia i zaczęła głosić przykładowo hasła wywołujące duże emocje społeczne. Niemniej jednak dostrzegając zauważony problem związany ze zgłaszaniem wniosków o przeprowadzenie zgromadzenia, którego to przedsięwzięcia organizator w praktyce celowo nie chce realizować, uzasadnionym staje się poczynienie stosownych zmian legislacyjnych, przede wszystkim w treści ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz doregulowanie tej kwestii w sposób jednoznaczny.
Marcin Jurgilewicz jest prof. dr hab. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza i współautorem książki „Zgromadzenia w Polsce. Teoria, praktyka i komentarz do ustawy”
