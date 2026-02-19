Spór, jaki rozstrzygnął niedawno sąd dotyczył egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B, a dokładnie zadania "ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu", czyli tzw. jazdy po łuku.

Reklama Reklama

Egzaminator uznał, że zdająca nieprawidłowo wykonała to zadanie, bowiem odstawiła prawą nogę na podłogę samochodu w okolicy siedzenia kierowcy, a lewą zwolniła sprzęgło. W ten sposób przejechała cały łuk do przodu i do tyłu. Po pierwszej próbie została poinformowana o popełnionym błędzie. W drugiej próbie zdająca zachowała się dokładnie tak samo. W notatce egzaminator wskazał, że zdająca w rozmowie potwierdziła, że trzymała prawą nogę na podłodze, a techniki tej nauczył ją instruktor. Egzaminator dodał, iż analizując obraz monitoringu wewnętrznego można jednoznacznie stwierdzić, że wskazówka obrotomierza nigdzie nie przekroczyła 1000 obrotów na minutę.

SKO: przepisy nie regulują ile dokładnie powinny wynosić obroty silnika

Inaczej zachowanie zdającej ocenił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który unieważnił część praktyczną egzaminu. Jego decyzję podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Powołując się na nagranie z przebiegu egzaminu wskazano, że nie można przyznać racji egzaminatorowi, aby zdająca nie podjęła działań zmierzających do zwiększenia obrotów silnika. "Na nagraniu z drugiej próby zaobserwować można zwiększenie obrotów. Widać, jak wskazówka obrotomierza »porusza się« co świadczy o zwiększaniu i zmniejszaniu obrotów. Wprawdzie wskazówka obrotomierza nie przekracza 1000 obr./min, ale też nie pozostaje w jednej pozycji, kilkukrotnie ulegając zmianie" – zauważyło SKO. Podzieliło przy tym pogląd marszałka, że przepisy nie regulują ile dokładnie powinny wynosić obroty silnika. Tym samym nawet niewielkie zwiększenie obrotów przesądza o wykonaniu czynności zgodnie z wymogami rozporządzenia, skoro z jego treści nie wynika konkretna wartość, o jaką albo do jakiej mają być zwiększone obroty silnika.