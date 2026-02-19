Plac manewrowy w ośrodku WORD
Spór, jaki rozstrzygnął niedawno sąd dotyczył egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B, a dokładnie zadania "ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu", czyli tzw. jazdy po łuku.
Egzaminator uznał, że zdająca nieprawidłowo wykonała to zadanie, bowiem odstawiła prawą nogę na podłogę samochodu w okolicy siedzenia kierowcy, a lewą zwolniła sprzęgło. W ten sposób przejechała cały łuk do przodu i do tyłu. Po pierwszej próbie została poinformowana o popełnionym błędzie. W drugiej próbie zdająca zachowała się dokładnie tak samo. W notatce egzaminator wskazał, że zdająca w rozmowie potwierdziła, że trzymała prawą nogę na podłodze, a techniki tej nauczył ją instruktor. Egzaminator dodał, iż analizując obraz monitoringu wewnętrznego można jednoznacznie stwierdzić, że wskazówka obrotomierza nigdzie nie przekroczyła 1000 obrotów na minutę.
Inaczej zachowanie zdającej ocenił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który unieważnił część praktyczną egzaminu. Jego decyzję podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Powołując się na nagranie z przebiegu egzaminu wskazano, że nie można przyznać racji egzaminatorowi, aby zdająca nie podjęła działań zmierzających do zwiększenia obrotów silnika. "Na nagraniu z drugiej próby zaobserwować można zwiększenie obrotów. Widać, jak wskazówka obrotomierza »porusza się« co świadczy o zwiększaniu i zmniejszaniu obrotów. Wprawdzie wskazówka obrotomierza nie przekracza 1000 obr./min, ale też nie pozostaje w jednej pozycji, kilkukrotnie ulegając zmianie" – zauważyło SKO. Podzieliło przy tym pogląd marszałka, że przepisy nie regulują ile dokładnie powinny wynosić obroty silnika. Tym samym nawet niewielkie zwiększenie obrotów przesądza o wykonaniu czynności zgodnie z wymogami rozporządzenia, skoro z jego treści nie wynika konkretna wartość, o jaką albo do jakiej mają być zwiększone obroty silnika.
SKO podkreśliło również, iż sam fakt, że wskazówka obrotomierza w żadnym momencie nie przekroczyła 1000 obr./min. nie może przesądzać o nieprawidłowym wykonaniu zadania. Taka wykładnia przepisów w sposób niedopuszczalny rozszerzyłaby obowiązki egzaminowanej.
Z taką argumentacją nie zgodził się egzaminator, który złożył skargę do sądu. W obszernym uzasadnieniu argumentował, że w spornym zadaniu prawidłowe ruszenie z miejsca, zgodnie z wolą ustawodawcy, wymaga harmonijnego wykonania dwóch czynności – łagodnego puszczenia sprzęgła oraz zwiększenia obrotów silnika w odpowiednim momencie. Osoba egzaminowana nie zdołała tej synchronizacji zachować (zrezygnowała z użycia pedału przyspieszenia), co doprowadziło do błędnego wykonania zadania.
Stanowisko to podzielił sąd, który uchylił decyzję SKO o unieważnieniu egzaminu.
W uzasadnieniu wskazano, że prawidłowe wykonanie zadania "ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu" wymaga spełnienia kryteriów wskazanych w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jak i uwzględnienia techniki kierowania (wynika to wprost z brzmienia § 23 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia) w tym m.in. harmonijnego wykonania dwóch czynności – łagodnego puszczenia sprzęgła oraz zwiększenia obrotów silnika w odpowiednim momencie.
Sąd przyznał rację egzaminatorowi, że przy wykonywaniu tego zadania do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego. Jak bowiem zauważono, tylko w taki sposób można ocenić umiejętność technicznego sposobu operowania elementami sterowania pojazdu – pedałem sprzęgła i pedałem przyspieszenia, przekładająca się na umiejętność wprowadzenia pojazdu w ruch w sposób technicznie poprawny i zgodny z zasadami obsługi układu napędowego.
WSA stwierdził jednocześnie, że przyjęcie prawidłowości wykonania zadania wyłącznie z tego powodu, że egzaminowana jedynie chwilowo, nieznacznie spowodowała wzrost obrotów silnika, nie może zostać zaakceptowane. "Okoliczność ta nie pozwala bowiem na właściwą ocenę, czy osoba egzaminowana w istocie potrafi posługiwać się pedałem przyspieszenia, a to niewątpliwie ta umiejętność jest jedną z kluczowych podczas ruszania z miejsca oraz poruszania się pojazdem po drodze publicznej” – wskazano w uzasadnieniu.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 22 stycznia 2026 r. – sygn. akt I SA/Ke 478/25
