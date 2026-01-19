Rzeczpospolita
Prawo
Jest luka w przepisach o kierowcach. Może powodować niebezpieczne sytuacje

Związek Województw RP zwraca uwagę na lukę prawną, która może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD).

Publikacja: 19.01.2026 10:15

Foto: Fotorzepa / Sławomir Mielnik

Mateusz Adamski

W niedawno opublikowanym stanowisku Związek Województw RP poruszył problem braku jednoznacznych uprawnień starosty do kierowania na kontrolne badania lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy lub inne uprawnienia do kierowania pojazdami, w sytuacji gdy w trakcie egzaminu państwowego dochodzi do zdarzeń mogących świadczyć o przeciwwskazaniach zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. 

Jak wyjaśniają przedstawiciele Związku, chodzi o sytuacje, w których kandydat na kierowcę posiada ważne orzeczenie lekarskie, jednak po jego wydaniu wystąpiły nowe okoliczności budzące wątpliwości co do sprawności fizycznej lub psychicznej tej osoby. W uzasadnieniu podano przykłady zdarzeń, do jakich dochodziło w WORD-ach, m.in. przypadek zatajenia poważnej choroby psychicznej przez kandydata na kierowcę, agresywne zachowania wobec egzaminatorów, a także atak padaczki podczas egzaminu na placu manewrowym.

Czytaj więcej

Samorządowcy ostrzegają: Są zagrożeniem dla siebie i innych kierowców

Związek Województw RP wskazuje, iż obecnie brakuje odpowiedniej podstawy prawnej, aby skierować takie osoby na dodatkowe badania lekarskie i sprawdzić, czy takie osoby mogą być uczestnikami ruchu drogowego. Jak zaznaczono w komunikacie, dopuszczenie takich osób do ruchu drogowego niesie ryzyko nie tylko dla nich samych, lecz także dla innych uczestników ruchu.

W związku z tym samorządowcy zaapelowali do parlamentarzystów o wprowadzenie poprawki do procedowanego w Sejmie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1939). Poprawka zakłada rozszerzenie katalogu osób, które mogą zostać skierowane na badania lekarskie, o osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia. Dodatkowo przewiduje się możliwość wszczęcia takiej procedury na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Źródło: rp.pl

Prawo Drogowe
