Incydent drogowy ministra Waldemara Żurka. Wiadomo, ile będzie go kosztował

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyjął mandat za wykroczenie drogowe, które popełnił w Krakowie podczas udzielania wywiadu.

Publikacja: 08.02.2026 08:49

Foto: PAP/Piotr Nowak

Mateusz Adamski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 26 stycznia, kiedy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udzielał wówczas wywiadu na kanale YouTube „Duży w Maluchu”. Format rozmów polega na kierowaniu Fiatem 126p (popularnym tzw. maluchem) przez gościa, odpowiadającego jednocześnie na pytania prowadzącego.

Podczas rozmowy, przy pokonywaniu skrzyżowania, Żurek wjechał na pasy, na które wchodziła już – z drugiej strony niż jadący samochód – piesza. „Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani” – powiedział wówczas prowadzący rozmowę Filip Nowobilski, co usłyszeć możemy na nagraniu.

Minister odpowiedział wówczas, że „pani była jeszcze daleko”, po czym, jak słychać na nagraniu, dodał: „Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę jeżdżę bezpiecznie. Wie pan, tu musimy uważać rzeczywiście, bo jak ktoś wchodzi na pasy, to musimy pilnować się bardzo”.

Waldemar Żurek: Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich

Nagranie w szybkim tempie obiegło internet, wielokrotnie zestawiane z faktem, że tego samego dnia miała miejsce konferencja prasowa ministra, poświęcona właśnie bezpieczeństwu drogowemu, o której pisaliśmy na łamach rp.pl.

Jeszcze tego samego dnia Żurek odniósł się do nagrań i do przewijających się w mediach stwierdzeń, iż został przyłapany na wykroczeniu. „Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności” – napisał minister na swoim koncie w serwisie X (Twitter), udostępniając jednocześnie fragment wywiadu.

W poniedziałek 2 lutego Komenda Miejska Policji w Krakowie poinformowała, że policjanci „po przeanalizowaniu zebranych materiałów w postępowaniu o wykroczenie ustalili, że doszło do popełnienia wykroczenia”. Jednocześnie podano, że minister Waldemar Żurek zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny.

Sprawa zakończyła się w sobotę. Rzeczniczka ministerstwa sprawiedliwości Dominika Ziętara potwierdziła informacje portalu tvn24.pl, że Waldemar Żurek przyjął i opłacił mandat w wysokości 1500 zł, a dodatkowo został ukarany 15 punktami karnymi.

e-Wydanie
