Minister sprawiedliwośći Waldemar Żurek podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przedstawił wnioski z lustracji, której poddano ponad 1100 spraw dotyczących przypadków prowadzenia pojazdów mimo zakazu sądowego lub cofnięcia uprawnień.
Minister podkreślił, iż sprawcy tego typu przestępstw „są tykającymi bombami na drodze”. W tym kontekście przywołał statystyki wypadków śmiertelnych za 2024 r. – Polska na milion mieszkańców ma 52 ofiary śmiertelne. Dla przykładu Szwecja ma 20 osób, a Dania 24 osoby. To są kraje wzorcowe, które bardzo intensywnie zajęły się bezpieczeństwem na drodze. My w tej statystyce jesteśmy na jednym z najgorszych miejsc – przyznał Żurek, podkreślając, że osoby wielokrotnie łamiące zakazy prowadzenia pojazdów to grupa najbardziej niebezpiecznych uczestników ruchu drogowego.
Minister poinformował, że w 2024 r. zakaz prowadzenia pojazdu nałożono na ponad 13 tys. osób, a tylko w pierwszym półroczu 2025 r. takie zakazy wydano wobec 7600 kierowców. – To są koszmarne liczby – ocenił Waldemar Żurek.
Przypomniał też, że 29 stycznia wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która zaostrza odpowiedzialność sprawców tego typu przestępstw. W opinii szefa MS problemem nie jest jednak brak odpowiednich przepisów, ale przede wszystkim ich nieskuteczne egzekwowanie.
Z przeprowadzonej w prokuraturach lustracji wynika, iż postępowania są często prowadzone rutynowo z pominięciem sprawców wielokrotnych przestępstw. Jak mówił Waldemar Żurek, skutkuje to zbyt łagodnymi karami. – Bardzo często nie ma koordynacji wewnątrz jednej prokuratury bądź prokuratur w całym kraju, ile dana osoba ma na koncie prowadzonych postępowań, ile ma skazań czy jak wygląda jej karta związana z wykroczeniami na drodze – wyliczał minister. Jak podkreślił, głównym mankamentem jest właśnie równoległe prowadzenie przez różne jednostki kilku spraw wobec tej samej osoby. – Generuje to koszty. Do sądów trafiają pojedyncze sprawy, a wymierzone kary nieadekwatnie niskie – dodał.
Podczas poniedziałkowej konferencji Żurek poinformował, że 18 stycznia prokurator krajowy Dariusz Korneluk skierował zalecenia do prokuratorów. Przewidują one m.in. aktywną rolę prokuratora w postępowaniu sądowym i wykonawczym czy udział prokuratora w rozprawach sądowych prowadzonych w związku z przestępstwem z art. 244 Kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych). Co więcej, wnioski o wymiar kary mają być adekwatne do winy.
Jednocześnie Waldemar Żurek zapowiedział wydanie własnych wytycznych, które będą wiążące dla prokuratorów. Mają one wprowadzić jednolite zasady działania wobec recydywistów drogowych.
