Waldemar Żurek chce walczyć z drogowymi recydywistami. „Tykające bomby”

Waldemar Żurek zapowiedział wprowadzenie jednolitych zasad działania prokuratury wobec recydywistów drogowych. Chodzi o łączenie spraw, analizę wcześniejszej karalności sprawców i adekwatne wnioski o ukaranie.

Publikacja: 26.01.2026 14:18

Minister sprawiedliwośći Waldemar Żurek podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości

Foto: PAP/Rafał Guz

Mateusz Adamski

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przedstawił wnioski z lustracji, której poddano ponad 1100 spraw dotyczących przypadków prowadzenia pojazdów mimo zakazu sądowego lub cofnięcia uprawnień.

Waldemar Żurek: To są koszmarne liczby

Minister podkreślił, iż sprawcy tego typu przestępstw „są tykającymi bombami na drodze”. W tym kontekście przywołał statystyki wypadków śmiertelnych za 2024 r. – Polska na milion mieszkańców ma 52 ofiary śmiertelne. Dla przykładu Szwecja ma 20 osób, a Dania 24 osoby. To są kraje wzorcowe, które bardzo intensywnie zajęły się bezpieczeństwem na drodze. My w tej statystyce jesteśmy na jednym z najgorszych miejsc – przyznał Żurek, podkreślając, że osoby wielokrotnie łamiące zakazy prowadzenia pojazdów to grupa najbardziej niebezpiecznych uczestników ruchu drogowego. 

Minister poinformował, że w 2024 r. zakaz prowadzenia pojazdu nałożono na ponad 13 tys. osób, a tylko w pierwszym półroczu 2025 r. takie zakazy wydano wobec 7600 kierowców. – To są koszmarne liczby – ocenił Waldemar Żurek.

Ustawa zaostrza sankcje karne za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę, prowadzenie pojazdów pod wpł
Prawo drogowe
Do więzienia za brawurową jazdę. Prezydent podpisał ustawę, ale ma wątpliwości

Będą wiążące wytyczne dla prokuratorów

Przypomniał też, że 29 stycznia wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która zaostrza odpowiedzialność sprawców tego typu przestępstw. W opinii szefa MS problemem nie jest jednak brak odpowiednich przepisów, ale przede wszystkim ich nieskuteczne egzekwowanie.

Z przeprowadzonej w prokuraturach lustracji wynika, iż postępowania są często prowadzone rutynowo z pominięciem sprawców wielokrotnych przestępstw. Jak mówił Waldemar Żurek, skutkuje to zbyt łagodnymi karami. – Bardzo często nie ma koordynacji wewnątrz jednej prokuratury bądź prokuratur w całym kraju, ile dana osoba ma na koncie prowadzonych postępowań, ile ma skazań czy jak wygląda jej karta związana z wykroczeniami na drodze – wyliczał minister. Jak podkreślił, głównym mankamentem jest właśnie równoległe prowadzenie przez różne jednostki kilku spraw wobec tej samej osoby. – Generuje to koszty. Do sądów trafiają pojedyncze sprawy, a wymierzone kary nieadekwatnie niskie – dodał. 

Podczas poniedziałkowej konferencji Żurek poinformował, że 18 stycznia prokurator krajowy Dariusz Korneluk skierował zalecenia do prokuratorów. Przewidują one m.in. aktywną rolę prokuratora w postępowaniu sądowym i wykonawczym czy udział prokuratora w rozprawach sądowych prowadzonych w związku z przestępstwem z art. 244 Kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych). Co więcej, wnioski o wymiar kary mają być adekwatne do winy. 

Jednocześnie Waldemar Żurek zapowiedział wydanie własnych wytycznych, które będą wiążące dla prokuratorów. Mają one wprowadzić jednolite zasady działania wobec recydywistów drogowych. 

Kodeks karny
Prawo karne
Skazany z elektroniczną obrożą nie może jeździć, ale zakaz mu nie biegnie

Źródło: rp.pl

