Sąd zdecydował w sprawie doktoratu Karola Nawrockiego. Ujawniono treść recenzji

O wyroku poinformowało Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog, które przed drugą turą ubiegłorocznych wyborów prezydenckich zapytało Uniwersytet Gdański o recenzje pracy doktorskiej Karola Nawrockiego „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976-1989”. Wcześniej z takim wnioskiem wystąpił krakowski prawnik dr Piotr Cybula, któremu recenzje zostały udostępnione w trybie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Watchdog wybrał inną ścieżkę, a mianowicie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego odpowiedział, że materiały z pracy doktorskiej stanowią materiały archiwalne w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a co za tym idzie należy wskazać cel uzasadniający dostęp do żądanych materiałów archiwalnych.
Stowarzyszenie nie dało za wygraną i złożyło skargę na bezczynność rektora. Argumentowało, że recenzja pracy doktorskiej stanowi informację publiczną, ponieważ dotyczy działalności publicznej uczelni oraz procedury nadania stopnia naukowego, a jej udostępnienie podlega reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W grudniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przychylił się do skargi (sygn. akt III SAB/Gd 446/25). W uzasadnieniu wyjaśniono, że o ile zasady dostępu do narodowego zasobu archiwalnego stanowią lex specialis wobec zasad dostępu zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, o tyle takiej zależności nie ma w stosunku do archiwów zakładowych. „Tym samym art. 35 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stanowi lex specialis wobec art. 1 i następne ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie można bowiem dokonywać wykładni przepisów ustaw w ten sposób, aby pominąć stosowanie konstytucyjnej zasady dostępu do informacji publicznej” – wyjaśniono.
Po wyroku WSA Rektor Uniwersytetu Gdańskiego zdecydował o udostępnieniu obu recenzji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ich treść Watchdog opublikował na swoich stronach internetowych.
Autorem jednej z nich jest prof. Antoni Dudek – politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znany z krytycznych ocen wobec Karola Nawrockiego.
W ujawnionej recenzji z 2013 r. prof. Dudek wyliczył błędy i nieścisłości autora, jednak jego końcowa ocena rozprawy doktorskiej Karola Nawrockiego była pozytywna. „Powyższe uwagi, nie obniżają mojej ogólnej bardzo pozytywnej oceny omawianej dysertacji. Tekst rozprawy autorstwa mgra Karola Nawrockiego zawiera wszystkie wymagane elementy składowe pracy doktorskiej. Praca została wyposażona w prawidłowo skonstruowane przypisy oraz bibliografię, napisano ją też poprawną polszczyzną, choć niekiedy Autorowi zdarzają się różnego rodzaju literówki i drobne potknięcia językowe. Reasumując, stwierdzam, że opiniowany tekst spełnia z naddatkiem wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę w związku z tym o dopuszczenie magistra Karola Nawrockiego do dalszych stadiów przewodu doktorskiego” – napisał prof. Dudek.
