Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sąd zdecydował w sprawie doktoratu Karola Nawrockiego. Ujawniono treść recenzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że recenzja doktoratu stanowi informację publiczną. Orzeczenie dotyczyło rozprawy doktorskiej prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 22.01.2026 13:21

Karol Nawrocki podczas jednego ze spotkań wyborczych w 2025 r.

Karol Nawrocki podczas jednego ze spotkań wyborczych w 2025 r.

Foto: rp.pl / Mateusz Adamski

Mateusz Adamski

O wyroku poinformowało Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog, które przed drugą turą ubiegłorocznych wyborów prezydenckich zapytało Uniwersytet Gdański o recenzje pracy doktorskiej Karola Nawrockiego „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976-1989”. Wcześniej z takim wnioskiem wystąpił krakowski prawnik dr Piotr Cybula, któremu recenzje zostały udostępnione w trybie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Watchdog wybrał inną ścieżkę, a mianowicie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego odpowiedział, że materiały z pracy doktorskiej stanowią materiały archiwalne w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a co za tym idzie należy wskazać cel uzasadniający dostęp do żądanych materiałów archiwalnych.  

Stowarzyszenie nie dało za wygraną i złożyło skargę na bezczynność rektora. Argumentowało, że recenzja pracy doktorskiej stanowi informację publiczną, ponieważ dotyczy działalności publicznej uczelni oraz procedury nadania stopnia naukowego, a jej udostępnienie podlega reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W grudniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przychylił się do skargi (sygn. akt III SAB/Gd 446/25). W uzasadnieniu wyjaśniono, że o ile zasady dostępu do narodowego zasobu archiwalnego stanowią lex specialis wobec zasad dostępu zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, o tyle takiej zależności nie ma w stosunku do archiwów zakładowych. „Tym samym art. 35 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stanowi lex specialis wobec art. 1 i następne ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie można bowiem dokonywać wykładni przepisów ustaw w ten sposób, aby pominąć stosowanie konstytucyjnej zasady dostępu do informacji publicznej” – wyjaśniono. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Prof. Antoni Dudek o Karolu Nawrockim. „Wykorzystał najsłabszy punkt Jarosława Kaczyńskiego”
Reklama
Reklama

Co o rozprawie doktorskiej Karola Nawrockiego napisał prof. Antoni Dudek?

Po wyroku WSA Rektor Uniwersytetu Gdańskiego zdecydował o udostępnieniu obu recenzji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ich treść Watchdog opublikował na swoich stronach internetowych. 

Autorem jednej z nich jest prof. Antoni Dudek – politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znany z krytycznych ocen wobec Karola Nawrockiego. 

W ujawnionej recenzji z 2013 r. prof. Dudek wyliczył błędy i nieścisłości autora, jednak jego końcowa ocena rozprawy doktorskiej Karola Nawrockiego była pozytywna. „Powyższe uwagi, nie obniżają mojej ogólnej bardzo pozytywnej oceny omawianej dysertacji. Tekst rozprawy autorstwa mgra Karola Nawrockiego zawiera wszystkie wymagane elementy składowe pracy doktorskiej. Praca została wyposażona w prawidłowo skonstruowane przypisy oraz bibliografię, napisano ją też poprawną polszczyzną, choć niekiedy Autorowi zdarzają się różnego rodzaju literówki i drobne potknięcia językowe. Reasumując, stwierdzam, że opiniowany tekst spełnia z naddatkiem wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę w związku z tym o dopuszczenie magistra Karola Nawrockiego do dalszych stadiów przewodu doktorskiego” – napisał prof. Dudek.

Czytaj więcej

Prof. Antoni Dudek: Jeśli spełni się największa obawa wobec prezydentury Nawrockiego, to dojdzie do
Wszyscy Ludzie Prezydenta
Prof. Antoni Dudek: Jeśli spełni się największa obawa wobec prezydentury Nawrockiego, to dojdzie do tragedii narodowej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Szkoły Wyższe Osoby Antoni Dudek Karol Nawrocki
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Ruch prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Jest nowe śledztwo
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Konsumenci
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama