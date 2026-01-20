Barbara Nowacka, która we wtorek była gościem Radia Zet, zdecydowanie oceniła, że media społecznościowe szkodzą dzieciom i młodzieży. Potwierdziła, że resort edukacji prowadzi prace nad ograniczeniem dostępu do social mediów. - Projekt w tej sprawie ma być projektem poselskim, gdyż to daje nam szerszą możliwość realnej współpracy z organizacjami pozarządowymi – wyjaśniła ministra.

Szefowa MEN: wprowadzimy wysokie kary dla platform społecznościowych

- Taki projekt jest konieczny. Myślę, że już żeśmy dojrzeli do tego jako społeczeństwo. (...) W niektórych mediach społecznościowych są treści od pornograficznych, po hejterskie, nienawistne, wykluczające, po wręcz zachęcające do samobójstwa. Półtora miliona dzieci między 7. a 13. rokiem życia ma konta w mediach społecznościowych. Mamy udawać, że nie ma problemu czy wymagać od big techów, żeby wreszcie przejęły odpowiedzialność? - zapytała Nowacka.

Ministra edukacji nie zgadza się z opinią ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, że ograniczenia wiekowe w korzystaniu z sociali będzie trudno egzekwować, bo nie można zmusić do tego platform społecznościowych.