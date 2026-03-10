Strategie na zdrowie przyszłości: XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach o granicach wytrzymałości systemu i praktycznych rozwiązaniach

Wydarzenie, któremu w tym roku przyświeca hasło: „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”, pokaże system ochrony zdrowia z wielu perspektyw, jako obszar, w którym jednocześnie kumulują się skutki starzenia się społeczeństwa, rosnących kosztów, cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji, nowych ryzyk epidemiologicznych oraz zagrożeń kryzysowych. W centrum znajdą się rozmowy o architekturze reform oraz granicach wydolności systemu, a także o modelu finansowania, który pozwoli sprostać rosnącym potrzebom zdrowotnym, nie przekraczając możliwości budżetu.

Eksperci omówią kwestie efektywności szpitali, roli infrastruktury i sieci placówek, wykorzystaniu środków z KPO i innych instrumentów rozwojowych, kosztowej opłacalności innowacji (w tym danych RWE w decyzjach refundacyjnych), wynagrodzeniach kadr, a także nowej architektury opieki: od reform szpitalnictwa i odwróconej piramidy świadczeń, przez komplementarność sektora publicznego i prywatnego w relacjach z NFZ, po wyzwania pediatrii, zdrowego starzenia, opieki długoterminowej i wykorzystania telemedycyny.

Istotną częścią agendy będą również kwestie polityki lekowej – priorytety budżetu refundacyjnego, rola leków generycznych i biopodobnych, powiązanie polityki lekowej z przemysłową, odporność lekowa w sytuacjach kryzysowych, ryzyko niedoborów, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz znaczenie krajowej produkcji, uzupełnione o debatę na temat racjonalnego samoleczenia i rynku OTC w perspektywie 2030.

Osobny blok zagadnień skupi się na danych i technologii: od stanu kluczowych wdrożeń e-zdrowia (w tym centralnej e-Rejestracji i projektów finansowanych z KPO), przez zastosowania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia i warunki jej bezpiecznego wdrażania, automatyzację procesów, cyfrowe bliźniaki, otwarte dane, digitalizację dokumentacji i robotykę, po interoperacyjność i European Health Data Space. W tym kontekście mocno wybrzmi temat cyberbezpieczeństwa – analiza zagrożeń i przykładów cyberataków, procedury i audyty, ochrona infrastruktury krytycznej oraz integracja ochrony zdrowia z polityką bezpieczeństwa, w tym relacje cywilno-wojskowe i technologie podwójnego zastosowania.

Kolejna grupa tematów dotyczyć będzie jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjenta. Eksperci zastanowią się, jak wymagania autoryzacji i akredytacji mogą przekuć się w realną poprawę wyników leczenia i doświadczeń chorych oraz jakie mierniki jakości stosować, by premiować efekty, nie dociążając nadmiernie procedur. W części poświęconej profilaktyce, komunikacji i zaufaniu paneliści połączą dyskusję o programach profilaktycznych i szczepieniach z pytaniem o skuteczne działania w terenie, współpracę POZ, farmaceutów i samorządów oraz budowę społecznej akceptacji dla wiedzy medycznej w warunkach narastającej dezinformacji.

Wątek kadr i kompetencji obejmie krytyczne braki personelu, nierówności regionalne, warunki pracy, presję płacową oraz nowy podział ról w zespołach terapeutycznych, pozwalający lepiej wykorzystywać kompetencje różnych zawodów i odciążać specjalistów. Uzupełnieniem będą bloki poświęcone nowej mapie zdrowia, czyli obciążeniom chorobami, ścieżkom pacjenta i ciągłości opieki od diagnostyki po monitorowanie nawrotów.