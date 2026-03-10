Strategie na zdrowie przyszłości: XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach o granicach wytrzymałości systemu i praktycznych rozwiązaniach

W kongresie wezmą udział przedstawiciele kluczowych ogniw ekosystemu zdrowia: najwyżsi rangą reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji publicznej, samorządowcy, eksperci organizacji pacjenckich, liderzy firm i organizacji z branży medycznej i farmaceutycznej, lekarze, pielęgniarki i inny personel medyczny, menedżerowie szpitali, poradni oraz środowiska pacjenckie. Listę prelegentów tworzą uznane osobistości reprezentujące różne perspektywy systemu, na czele z Jolantą Sobierańską-Grendą, ministrą zdrowia.
Program tegorocznej edycji kongresu koncentruje się na najpoważniejszych wyzwaniach dla ochrony zdrowia, wymagających praktycznych odpowiedzi – presji demograficznej, napięciach finansowych, tempie rozwoju technologii oraz rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym. Mocnym akcentem programu będzie zdrowie psychiczne oraz oddanie głosu młodym i pacjentom. Ważną osią HCC 2026 będzie przełożenie diagnoz i rekomendacji na rozwiązania, które da się wdrażać w systemie, instytucjach oraz w codziennej pracy placówek: obok debat strategicznych zaplanowano sesje warsztatowe, okrągłe stoły i formuły nastawione na networking i wymianę doświadczeń.
– Samo opisywanie problemów systemu to dziś zdecydowanie za mało. Uczestnicy oczekują odpowiedzi na pytanie, co realnie można zrobić tu i teraz – w szpitalu, poradni, na poziomie regionu czy samorządu – mówi Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu rynekzdrowia.pl i dodaje – dlatego w tym roku mocno akcentujemy wymianę sprawdzonych rozwiązań, narzędzi i dobrych praktyk, które uczestnicy HCC2026 będą mogli przenieść do swoich organizacji i wdrożyć z korzyścią dla personelu i pacjentów. Zaprezentujemy to w nowym cyklu „Zdrowie w praktyce“, podczas którego decydenci odpowiedzą na kluczowe pytania dotyczące między innymi reformy szpitali i finansowania.
Wielowymiarowa analiza systemu
Wydarzenie, któremu w tym roku przyświeca hasło: „Nowe strategie dla zdrowia. Czas na redefinicję celów i wyzwań”, pokaże system ochrony zdrowia z wielu perspektyw, jako obszar, w którym jednocześnie kumulują się skutki starzenia się społeczeństwa, rosnących kosztów, cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji, nowych ryzyk epidemiologicznych oraz zagrożeń kryzysowych. W centrum znajdą się rozmowy o architekturze reform oraz granicach wydolności systemu, a także o modelu finansowania, który pozwoli sprostać rosnącym potrzebom zdrowotnym, nie przekraczając możliwości budżetu.
Eksperci omówią kwestie efektywności szpitali, roli infrastruktury i sieci placówek, wykorzystaniu środków z KPO i innych instrumentów rozwojowych, kosztowej opłacalności innowacji (w tym danych RWE w decyzjach refundacyjnych), wynagrodzeniach kadr, a także nowej architektury opieki: od reform szpitalnictwa i odwróconej piramidy świadczeń, przez komplementarność sektora publicznego i prywatnego w relacjach z NFZ, po wyzwania pediatrii, zdrowego starzenia, opieki długoterminowej i wykorzystania telemedycyny.
Istotną częścią agendy będą również kwestie polityki lekowej – priorytety budżetu refundacyjnego, rola leków generycznych i biopodobnych, powiązanie polityki lekowej z przemysłową, odporność lekowa w sytuacjach kryzysowych, ryzyko niedoborów, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz znaczenie krajowej produkcji, uzupełnione o debatę na temat racjonalnego samoleczenia i rynku OTC w perspektywie 2030.
Osobny blok zagadnień skupi się na danych i technologii: od stanu kluczowych wdrożeń e-zdrowia (w tym centralnej e-Rejestracji i projektów finansowanych z KPO), przez zastosowania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia i warunki jej bezpiecznego wdrażania, automatyzację procesów, cyfrowe bliźniaki, otwarte dane, digitalizację dokumentacji i robotykę, po interoperacyjność i European Health Data Space. W tym kontekście mocno wybrzmi temat cyberbezpieczeństwa – analiza zagrożeń i przykładów cyberataków, procedury i audyty, ochrona infrastruktury krytycznej oraz integracja ochrony zdrowia z polityką bezpieczeństwa, w tym relacje cywilno-wojskowe i technologie podwójnego zastosowania.
Kolejna grupa tematów dotyczyć będzie jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjenta. Eksperci zastanowią się, jak wymagania autoryzacji i akredytacji mogą przekuć się w realną poprawę wyników leczenia i doświadczeń chorych oraz jakie mierniki jakości stosować, by premiować efekty, nie dociążając nadmiernie procedur. W części poświęconej profilaktyce, komunikacji i zaufaniu paneliści połączą dyskusję o programach profilaktycznych i szczepieniach z pytaniem o skuteczne działania w terenie, współpracę POZ, farmaceutów i samorządów oraz budowę społecznej akceptacji dla wiedzy medycznej w warunkach narastającej dezinformacji.
Wątek kadr i kompetencji obejmie krytyczne braki personelu, nierówności regionalne, warunki pracy, presję płacową oraz nowy podział ról w zespołach terapeutycznych, pozwalający lepiej wykorzystywać kompetencje różnych zawodów i odciążać specjalistów. Uzupełnieniem będą bloki poświęcone nowej mapie zdrowia, czyli obciążeniom chorobami, ścieżkom pacjenta i ciągłości opieki od diagnostyki po monitorowanie nawrotów.
Dyskusje dotyczyć będą także zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (dostępności i organizacji wsparcia, roli szkoły, rodziny i środowiska lokalnego, barier systemowch, potrzeby profesjonalizacji pomocy). Poruszone zostaną również kwestie odporności infrastruktury, ograniczania śladu środowiskowego placówek i wdrażania rozwiązań, które sprawdzają się w praktyce.
Nagrody i wymiana dobrych praktyk
XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie przestrzenią uhonorowania osób i instytucji pracujących na rzecz lepszej przyszłości ochrony zdrowia. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty przyzna wyróżnienie Kobieta Rynku Zdrowia, doceniając liderki, których praca realnie wpływa na system i doświadczenia pacjentów. Rozstrzygnięty zostanie również konkurs Zdrowy Samorząd dla gmin, miast, powiatów i województw inwestujących w profilaktykę, edukację zdrowotną oraz lokalne programy prozdrowotne. Inicjatywie towarzyszyć będą warsztaty i spotkania z praktykami w cyklu nazwanym Zdrowie w praktyce, sprzyjające upowszechnianiu rozwiązań, które działają w codziennym zarządzaniu zdrowiem na poziomie lokalnym.
Trzecim wydarzeniem towarzyszącym będzie wręczenie nagrody Animus Fortis Mężny Duch, ustanowionej przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka.
Eksperci i skala wydarzenia
Kongres co roku gromadzi uczestników z całego ekosystemu: praktyków medycyny, ekspertów zdrowia publicznego, administrację i samorządy, naukę, biznes oraz organizacje pacjenckie. W poprzedniej edycji w HCC wzięło udział ponad 4600 osób, w tym 3000 stacjonarnie. Wśród potwierdzonych prelegentów są m.in.: Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia; Łukasz Balwicki, konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Artur Białkowski, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Medicover; Bartłomiej Ł. Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; Małgorzata Czajkowska-Malinowska, konsultantka krajowa w dziedzinie chorób płuc, prezeska głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, koordynatorka Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, kierowniczka Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy; Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w woj. Opolskim; Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED, członek zarządu MedTech Europe; Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny Wiktor Janicki, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Brygida Kwiatkowska, konsultantka krajowa w dziedzinie reumatologii, zastępczyni dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher; Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultantka krajowa ds. medycyny rodzinnej, prezeska głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej; Ewa Mrukwa-Kominek, prezeska Polskiego Towarzystwa Okulistycznego; Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Łukasz Pietrzak, Główny Inspektor Farmaceutyczny; Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, prezeska związku Pracodawców dla Zdrowia, pierwsza wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan; Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to spotkanie specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych, środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Wydarzenie stało się bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.
Patronem medialnym wydarzenia jest Rzeczpospolita i rp.pl
