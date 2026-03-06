VoiceBot ma wspomóc pacjentów, którzy będę zapisywać się na wizyty lekarskie przez elektroniczną rejestrację. Spółka SoftBlue zobowiązała się do realizacji zamówienia w 100 dni od daty zawarcia umowy (przy czym z dokumentacji przetargu wynika, że powinna to zrobić nie później niż do 19 czerwca). Zanim umowa zostanie jednak podpisana, minie co najmniej 10 dni. To czas, kiedy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powinien złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia. Jednocześnie rusza bieg 10-dniowego terminu dla pozostałych oferentów, którzy mogą złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli takie wpłyną, podpisanie umowy poczeka do chwili zakończenia procedury odwoławczej. Projekt jest finansowany ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego niedotrzymanie terminów grozi utratą unijnego finansowania.
Przypomnijmy, że do Centrum e-Zdrowia wpłynęło pięć ofert na dostarczenie systemu Asystenta SI dla Centralnej e-Rejestracji. O zamówienie starały się spółki SoftBlue, MCX Pro, Alfavox Software oraz konsorcja firm: Sprint w partnerstwie z Techmo oraz Integrated Solutions z uczestnictwem Orange Polska. Rozstrzał proponowanej wartości zamówienia był szeroki – od 12,5 mln zł do 25,3 mln zł.
Ostatecznie CeZ zdecydował się na Asystenta AI od SoftBlue S.A. za 23,6 mln zł. Pozostałe oferty uznano za podlegające odrzuceniu, bo nie spełniają wymogów specyfikacji warunków zamówienia. Centrum e-Zdrowia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie projektu w wersji podstawowej ok. 29 mln zł oraz 3,6 mln zł na zamówienie opcjonalne.
Z nieoficjalnych informacji „Rz” wynika, że fakt, że zwycięska oferta jako jedyna miała spełniać warunki zamówienia, ujawniły testy jakościowe VoiceBotów, zgłoszonych przez firmy w przetargu. CeZ zakończył je 20 lutego. Co ciekawe, to właśnie wymóg załączenia do oferty wersji demo Asystenta AI na potrzeby testów był jednym z punktów zapalnych na etapie składania ofert w przetargu. 21 listopada 2025 r. spółka Alfavox Software wniosła do prezesa KIO odwołanie. Po jej stronie do postępowania przystąpiło Integrated Solutions, zaś po stronie Centrum e-Zdrowia spółki SoftBlue i MCX Pro.
Zdaniem Alfavox Software CeZ naruszył przepisy prawa zamówień publicznych, m.in. stawiając wymóg załączenia do oferty wersji demonstracyjnej Asystenta AI, gotowej do zaprezentowania na etapie testów poprzedzających rozstrzygnięcie przetargu. Z wątpliwościami spółki spotkała się także konieczność dostarczenia demo w języku polskim. „Wymaganie, aby wersja polska była gotowa i testowana już na etapie demonstracji, oznacza wykonywanie pracy wdrożeniowej przed wyborem wykonawcy, co jest nielogiczne i kosztowne. (…) Wymaganie, by na etapie demo system był w pełni spolonizowany, oznacza w praktyce wykluczenie całego światowego rynku technologii, a dopuszczenie jedynie lokalnych, często dużo słabszych produktów” – argumentowała spółka.
Krajowa Izba Odwoławcza nie przychyliła się do stanowiska Alfavox Software, oddalając odwołanie złożone przez spółkę. W uzasadnieniu do wyroku z 2 stycznia 2026 r. KIO oceniła, że „w branży technologicznej oraz w sektorze rozwiązań informatycznych udostępnianie wersji demonstracyjnych (tzw. demo) jest standardową i powszechnie stosowaną praktyką”. Oprócz tego Izba wskazała, że „zamawiający nabywa rozwiązanie na potrzeby polskiej służby zdrowia i pacjentów, którzy będą w tego rozwiązania korzystali w Polsce. (…) Ocena jakościowa zaproponowanego przez wykonawców rozwiązania opartego o modele językowe powinna zatem referować do języka używanego przez zdecydowaną większość użytkowników korzystających z asystenta głosowego w Polsce”.
Przetarg na Asystenta AI dla Centralnej e-Rejestracji został rozpisany 25 września ubiegłego roku. Miesiąc później posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem poinformowała w mediach społecznościowych, że na jej wniosek Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadzi kontrolę postępowania na dostarczenie VoiceBota.
„Wskazaniem do kontroli był ustalony czas wykonania zamówienia: 95 do 120 dni od daty podpisania umowy, co w powiązaniu z zakresem zamówienia i wymaganiami, jakie zamawiany System miałby spełniać, rodzi wątpliwość: czy nie jest tak, że zamówienie jest dedykowanie jednej konkretnej firmie, która posiada produkt, będący przedmiotem zamówienia. Mówiąc wprost: czy sprawa nie została ustawiona” – napisała na portalu X.
Losy kontroli są niejasne. - Centrum e-Zdrowia było i jest gotowe na kontrolę ze strony CBA, ale do żadnej kontroli dotyczącej przetargu na Asystenta Głosowego AI (Voicebota) wykorzystywanego w systemie centralnej e-rejestracji nie doszło. Biuro nie zgłosiło się w tej sprawie do CeZ – przekazał "Rz" Tomasz Kulas, rzecznik prasowy Centrum e- Zdrowia. - Podkreślamy, że proces realizacji tego zamówienia publicznego prowadzony jest od początku do końca w sposób transparentny i zgodny z Prawem Zamówień Publicznych, co potwierdziło też pozytywne rozstrzygnięcie w procesie oceny odwołania złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej – wskazuje.
O status kontroli zapytaliśmy Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Informujemy, że funkcjonariusze CBA prowadzą czynności analityczno-informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Czynności te mają charakter weryfikacyjny i są niezależne od czynności kontrolnych oraz śledczych. Z uwagi na powyższe Biuro nie udziela informacji na ich temat – odpowiedziało biuro prasowe. Wspomniane czynności dotyczą uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. W takiej sytuacji CeZ może nie wiedzieć, że CBA sprawdza przetarg.
