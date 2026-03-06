VoiceBot ma wspomóc pacjentów, którzy będę zapisywać się na wizyty lekarskie przez elektroniczną rejestrację. Spółka SoftBlue zobowiązała się do realizacji zamówienia w 100 dni od daty zawarcia umowy (przy czym z dokumentacji przetargu wynika, że powinna to zrobić nie później niż do 19 czerwca). Zanim umowa zostanie jednak podpisana, minie co najmniej 10 dni. To czas, kiedy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powinien złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia. Jednocześnie rusza bieg 10-dniowego terminu dla pozostałych oferentów, którzy mogą złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli takie wpłyną, podpisanie umowy poczeka do chwili zakończenia procedury odwoławczej. Projekt jest finansowany ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego niedotrzymanie terminów grozi utratą unijnego finansowania.

Przetarg na Asystenta AI. Kluczowe okazały się wyniki testów

Przypomnijmy, że do Centrum e-Zdrowia wpłynęło pięć ofert na dostarczenie systemu Asystenta SI dla Centralnej e-Rejestracji. O zamówienie starały się spółki SoftBlue, MCX Pro, Alfavox Software oraz konsorcja firm: Sprint w partnerstwie z Techmo oraz Integrated Solutions z uczestnictwem Orange Polska. Rozstrzał proponowanej wartości zamówienia był szeroki – od 12,5 mln zł do 25,3 mln zł.

Ostatecznie CeZ zdecydował się na Asystenta AI od SoftBlue S.A. za 23,6 mln zł. Pozostałe oferty uznano za podlegające odrzuceniu, bo nie spełniają wymogów specyfikacji warunków zamówienia. Centrum e-Zdrowia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie projektu w wersji podstawowej ok. 29 mln zł oraz 3,6 mln zł na zamówienie opcjonalne.

Z nieoficjalnych informacji „Rz” wynika, że fakt, że zwycięska oferta jako jedyna miała spełniać warunki zamówienia, ujawniły testy jakościowe VoiceBotów, zgłoszonych przez firmy w przetargu. CeZ zakończył je 20 lutego. Co ciekawe, to właśnie wymóg załączenia do oferty wersji demo Asystenta AI na potrzeby testów był jednym z punktów zapalnych na etapie składania ofert w przetargu. 21 listopada 2025 r. spółka Alfavox Software wniosła do prezesa KIO odwołanie. Po jej stronie do postępowania przystąpiło Integrated Solutions, zaś po stronie Centrum e-Zdrowia spółki SoftBlue i MCX Pro.