04:42 Rosjanie przygotowują się do zorganizowania wyborów do Dumy w okupowanych częściach Ukrainy

Informację taką przekazuje Centrum ds. Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Parlamentarzystów wybierać mają mieszkańcy nielegalnie anektowanych w 2022 roku obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Tylko obwód ługański jest w praktyce całkowicie kontrolowany przez Rosjan.

04:40 Rosyjskie drony zaatakowały Krzywy Róg

Ołeksandr Wikuł, szef miejskiej administracji poinformował, że w ataku uszkodzony został ośmiopiętrowy budynek i jedno z miejskich przedsiębiorstw. W wyniku ataku doszło do pożarów w mieście.

04:37 W piątek między Rosją a Ukrainą ma dojść do wymiany jeńców w formacie 300 za 300

Dzień wcześniej na Ukrainę wróciło 200 ukraińskich jeńców, a Ukraińcy przekazali 200 rosyjskich jeńców stronie rosyjskiej.

04:33 Rosja: Komisja Europejska chce całkowicie zerwać ekonomiczne więzi z Rosją

Wadisław Maslennikow, dyrektor departamentu w rosyjskim MSZ, w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” stwierdził, że Komisja Europejska „tworzy podstawy prawne do całkowitego zerwania więzi ekonomicznych z Rosją, czyniąc niemożliwe przywrócenie kontaktów (gospodarczych) przy obecnym kierownictwie Komisji Europejskiej”. Maslennikow mówił, że Komisja Europejska podejmuje takie działania „pomimo szkód, których Unia Europejska już doznała”. Maslennikow skarżył się też, że „jaskiniowa rusofobia jest przedstawiana jako ekspercka wiedza o Rosji”. - Życie jednak nie znosi próżni. Nie jest tajemnicą, że wiele nisz zajmowanych przez europejskie firmy na rosyjskim rynku, zostało przejętych przez naszych partnerów z innych państw lub rozwijający się rosyjski biznes. Ten czynnik, oczywiście, będzie brany pod uwagę, jeśli polityka zagraniczna Brukseli się zmieni i pojawią się warunki do bardziej konstruktywnej współpracy – podsumował przedstawiciel MSZ Rosji.

04:29 Dziewięć osób rannych (w tym troje dzieci) w nocnym ataku ukraińskich dronów na okupowany Sewastopol

Informację o poszkodowanych w ataku podał stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew. Sześcioro rannych (w tym troje dzieci) trafiło do szpitali. Z wcześniejszych informacji wynikało, że w ataku uszkodzony został budynek szkoły i internatu oraz gazociąg.

04:25 USA pozwalają rafineriom w Indiach kupować rosyjską ropę

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent poinformował, że „aby zapewnić dopływ ropy do światowego rynku, Departament Skarbu wydaje tymczasową, 30-dniową zgodę na zakup przez indyjskie rafinerię rosyjskiej ropy”. „Ten celowy, krótkookresowy środek nie zapewni znaczącego zysku finansowego rosyjskiemu rządowi, ponieważ pozwala jedynie na transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu” - dodał Bessent.

04:21 Rosyjskie okręty wpłynęły do portu w Mjanmie (d. Birma)

Rosyjskie korwety Rezkij i Sowierszennyj oraz okręt pomocniczy Peczenga wpłynęły do portu Thilawa w Mjanmie (d. Birma) - informuje biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego. Członkowie załóg tych okrętów w najbliższych dniach mają wziąć udział - jak czytamy w komunikacie - w „wydarzeniach kulturalnych i sportowych”.

04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1471 dniu wojny

