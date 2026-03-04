04:46 Winnica przekazała ponad 300 dronów FPV trzem jednostkom ukraińskiej armii

Miasto przekazało ukraińskiej armii również pięć dronów oraz jeden samochód – informuje lokalna rada miejska. Od początku wojny Winnica przeznaczyła ponad 3 mld hrywien (ok. 247,2 mln zł) na wsparcie dla armii Ukrainy.

04:43 W Słowiańsku demontowana jest trakcja trolejbusowa

„Wtorek, 3 marca. Poczynając od dziś demontujemy trakcję trolejbusową w mieście. Robimy to, by zabezpieczyć drogi siatkami antydronowymi” - napisał na swoim profilu na Facebooku szef miejskiej administracji Wadym Liach. Od teraz w mieście funkcjonować będzie jedynie transport autobusowy.

04:38 15 lat więzienia dla 54-latka z obwodu odeskiego za współpracę z rosyjską FSB

54-letni biznesmen z obwodu odeskiego został skazany na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia za to, że we współpracy z FSB pomagał w namierzaniu celów rosyjskich ataków powietrznych na Odessę. 54-latek wskazywał Rosjanom w szczególności pozycje ukraińskich wojsk obrony terytorialnej. FSB nawiązała z mężczyzną współpracę latem 2018 roku, gdy odwiedzał krewnych w okupowanym Sewastopolu.

04:36 Pięć osób rannych w ataku drona na blok mieszkalny w obwodzie wołgogradzkim

Informację o skutkach ataku przekazał gubernator obwodu Andriej Boczarow.

04:34 W nocy działanie wstrzymało kilka lotnisk w Rosji

Działanie wstrzymały lotniska w Niżniekamsku, Kazaniu, Czeboksarach i Uljanowsku – wynika z informacji przekazywanych przez rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:33 W serwisie Telegram pojawiają się doniesienia o strąceniu rosyjskiego śmigłowca nad Wołgogradem

Śmigłowiec miał brać udział w odpieraniu ataku ukraińskich dronów. Nie ma informacji czy zderzył się jednym z nich, czy został przypadkowo strącony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

04:30 Ukraiński dron uszkodził pociąg w obwodzie briańskim

W czasie ataku dronów na wieś Suzemka w obwodzie briańskim uszkodzony miał zostać pociąg elektryczny – wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu Aleksandra Bogomaza. Atak nie zakłócił ruchu pociągów – zapewnia gubernator. Nie ma informacji o ofiarach.

04:29 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1469 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1469 dniu wojny Foto: PAP

04:28 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: