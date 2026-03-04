Miasto przekazało ukraińskiej armii również pięć dronów oraz jeden samochód – informuje lokalna rada miejska. Od początku wojny Winnica przeznaczyła ponad 3 mld hrywien (ok. 247,2 mln zł) na wsparcie dla armii Ukrainy.
„Wtorek, 3 marca. Poczynając od dziś demontujemy trakcję trolejbusową w mieście. Robimy to, by zabezpieczyć drogi siatkami antydronowymi” - napisał na swoim profilu na Facebooku szef miejskiej administracji Wadym Liach. Od teraz w mieście funkcjonować będzie jedynie transport autobusowy.
54-letni biznesmen z obwodu odeskiego został skazany na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia za to, że we współpracy z FSB pomagał w namierzaniu celów rosyjskich ataków powietrznych na Odessę. 54-latek wskazywał Rosjanom w szczególności pozycje ukraińskich wojsk obrony terytorialnej. FSB nawiązała z mężczyzną współpracę latem 2018 roku, gdy odwiedzał krewnych w okupowanym Sewastopolu.
Informację o skutkach ataku przekazał gubernator obwodu Andriej Boczarow.
Działanie wstrzymały lotniska w Niżniekamsku, Kazaniu, Czeboksarach i Uljanowsku – wynika z informacji przekazywanych przez rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Śmigłowiec miał brać udział w odpieraniu ataku ukraińskich dronów. Nie ma informacji czy zderzył się jednym z nich, czy został przypadkowo strącony przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.
W czasie ataku dronów na wieś Suzemka w obwodzie briańskim uszkodzony miał zostać pociąg elektryczny – wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu Aleksandra Bogomaza. Atak nie zakłócił ruchu pociągów – zapewnia gubernator. Nie ma informacji o ofiarach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1469 dniu wojny
