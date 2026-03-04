Na razie decyzja o rozpoczęciu działań zbrojnych przez kurdyjskie milicje nie zapadła, nie wiadomo też, kiedy mogłoby do nich dojść – twierdzą źródła, na które powołuje się Reuters. Kurdowie oczekują od USA wsparcia wojskowego. Axios podaje, że w tym tygodniu Donald Trump rozmawiał telefonicznie z przywódcami kurdyjskimi z Iraku. Według informacji CNN Trump rozmawiał z przewodniczącym Demokratycznej Partii Irańskiego Kurdystanu Mustafą Hijrim.

Administracja Trumpa pozostaje też w kontakcie z przedstawicielami władz Iraku w związku z prowadzonymi konsultacjami.

Przedstawiciel irańskich Kurdów w rozmowie CNN twierdzi, że Kurdowie z Iranu mają rozpocząć działania w najbliższych dniach. – Uważamy, że mamy obecnie dużą szansę – mówi. Kurdowie mają liczyć na wsparcie nie tylko ze strony USA, ale też Izraela. Ewentualne dostawy broni dla Kurdów w Iranie wymagałyby jednak współpracy ze strony władz Iraku – bo wsparcie takie musiałoby płynąć przez terytorium tego państwa.

CIA dostarczy broń Kurdom w Iranie?

Zbrojne formacje Kurdów działające na pograniczu Iranu i Iraku liczą tysiące bojowników, większość z nich działa po irackiej stronie granicy. W momencie ataku USA i Izraela na Iran wiele z tych grup wydało oświadczenia, wzywając irańskich żołnierzy do złożenia broni. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczął ataki na pozycje Kurdów z użyciem dronów.