Kurdowie dołączą do wojny z Iranem? Uzbroić miałoby ich CIA

Przedstawiciele kurdyjskich milicji w Iranie w ostatnich dniach prowadzili konsultacje z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych dotyczące tego czy i jak zaatakować irańskie siły bezpieczeństwa w zachodniej części kraju - podaje Reuters powołując się na trzy źródła.

Publikacja: 04.03.2026 05:48

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego dochodzi do konsultacji pomiędzy kurdyjskimi milicjami a Stanami Zjednoczonymi w kontekście konfliktu z Iranem?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje działań kurdyjskich milicji dla stabilności politycznej w regionie Bliskiego Wschodu?
  • Co wynika z aktualnych rozmów na temat wsparcia militarnego CIA dla kurdyjskich milicji na pograniczu irańsko-irackim?

Do konsultacji doszło w momencie, gdy USA i Izrael od 28 lutego atakują z powietrza cele w Iranie w ramach operacji Epicka furia (amerykańska operacja) i Ryczący lew (izraelska operacja). Donald Trump nie wykluczał pojawienia się w Iranie amerykańskich wojsk lądowych, ale w niedawnym wywiadzie dla NewsNation zaznaczył, że obecnie jest to mało prawdopodobne. 

Polscy Kurdowie protestują pod ambasadą USA w Warszawie, 30 stycznia
Polityka
Polscy Kurdowie chcą pomocy od Polski dla Kurdów w Syrii

Donald Trump rozmawiał z kurdyjskimi przywódcami po rozpoczęciu działań przeciw Iranowi

Tymczasem – jak informuje Reuters – koalicja kurdyjskich milicji działających na granicy między Iranem a autonomicznym Kurdystanem w Iraku szkoli się do ewentualnego włączenia się do działań przeciw Iranowi, by osłabić siły zbrojne tego kraju i stworzyć warunki dla Irańczyków sprzeciwiających się rządom ajatollahów do rozpoczęcia powstania przeciw reżimowi. W pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki ajatollah Ali Chamenei. W kolejnych dniach USA i Izrael atakowały też inne ośrodki władzy w Iranie – we wtorek zaatakowana miała zostać siedziba prezydenta kraju, a także siedziba Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. 

Ludy irańskie i grupy pokrewne

Ludy irańskie i grupy pokrewne

Foto: PAP

Na razie decyzja o rozpoczęciu działań zbrojnych przez kurdyjskie milicje nie zapadła, nie wiadomo też, kiedy mogłoby do nich dojść – twierdzą źródła, na które powołuje się Reuters. Kurdowie oczekują od USA wsparcia wojskowego. Axios podaje, że w tym tygodniu Donald Trump rozmawiał telefonicznie z przywódcami kurdyjskimi z Iraku. Według informacji CNN Trump rozmawiał z przewodniczącym Demokratycznej Partii Irańskiego Kurdystanu Mustafą Hijrim. 

Administracja Trumpa pozostaje też w kontakcie z przedstawicielami władz Iraku w związku z prowadzonymi konsultacjami. 

Przedstawiciel irańskich Kurdów w rozmowie CNN twierdzi, że Kurdowie z Iranu mają rozpocząć działania w najbliższych dniach. – Uważamy, że mamy obecnie dużą szansę – mówi. Kurdowie mają liczyć na wsparcie nie tylko ze strony USA, ale też Izraela. Ewentualne dostawy broni dla Kurdów w Iranie wymagałyby jednak współpracy ze strony władz Iraku – bo wsparcie takie musiałoby płynąć przez terytorium tego państwa. 

Mariam Mirza, irańska dziennikarka, feministka, aktywistka, badaczka. Od 2009 r. żyje na uchodźstwie
Konflikty zbrojne
Irańska feministka: Jeżeli nie będzie demokracji, pozostanę Iranką na wygnaniu

CIA dostarczy broń Kurdom w Iranie? 

Zbrojne formacje Kurdów działające na pograniczu Iranu i Iraku liczą tysiące bojowników, większość z nich działa po irackiej stronie granicy. W momencie ataku USA i Izraela na Iran wiele z tych grup wydało oświadczenia, wzywając irańskich żołnierzy do złożenia broni. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczął ataki na pozycje Kurdów z użyciem dronów. 

Nie wiadomo jak na zbrojną rebelię Kurdów w Iranie zareagowałyby inne państwa regionu – w tym m.in. Turcja, która od dekad walczy z kurdyjskim separatyzmem

Dwa źródła agencji Reutera, a także źródła CNN twierdzą, że trwają rozmowy na temat dostarczenia Kurdom broni przez CIA. CIA odmawia komentarza w tej sprawie. W irackim Kurdystanie – jak podaje CNN – ma istnieć obecnie placówka CIA. W irackim Kurdystanie działają też dwie bazy wojskowe USA. 

Kurdowie z irackiego Kurdystanu w przeszłości współpracowali ze Stanami Zjednoczonymi w walce z tzw. Państwem Islamskim. Reuters zauważa jednak, że trudno przesądzić, jak skuteczne mogłyby być ich działania militarne podjęte w Iranie. 

Źródło CNN podaje, że plan dotyczący włączenia się Kurdów do walki z irańskim reżimem przewiduje, iż związanie przez Kurdów irańskich sił bezpieczeństwa ułatwiłoby Irańczykom wrogim wobec reżimu w Teheranie wywołanie rebelii w największych miastach. 

Nie wiadomo, jak na zbrojną rebelię Kurdów w Iranie zareagowałyby inne państwa regionu – w tym m.in. Turcja, która od dekad walczy z kurdyjskim separatyzmem. Zbrojne wystąpienie Kurdów mogłoby wzmocnić separatystyczny ruch Beludżów w południowo-wschodniej części Iranu. Beludżowie z Iranu utrzymują bliskie kontakty z separatystami w graniczącym z Iranem pakistańskim Beludżystanie. 

Kurdowie to mniejszość etniczna, pozbawiona własnego państwa, licząca od 25 do 30 mln przedstawicieli rozsianych po wielu krajach w regionie – od Turcji, przez Irak, Iran, po Syrię. Większość Kurdów to sunnici, ale społeczność kurdyjska jest wewnętrznie podzielona ze względów kulturowych i politycznych. 

Źródło: rp.pl

