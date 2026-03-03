Emmanuel Macron
We wtorek wieczorem prezydent Francji wystąpił z telewizyjnym przemówieniem dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie – cztery dni po wybuchu wojny, która według prezydenta USA Donalda Trumpa może potrwać co najmniej kilka tygodni.
W orędziu do narodu Macron ostrzegł, że jeśli Izrael ostatecznie zdecyduje o rozpoczęciu lądowej operacji w Iranie, popełni strategiczny błąd, a narastająca wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem zagrozi rozprzestrzenieniem się na granice Europy.
– W obliczu tej niestabilnej sytuacji i niepewności nadchodzących dni, nakazałem lotniskowcowi Charles de Gaulle, jego siłom powietrznym i eskorcie fregat wypłynięcie na Morze Śródziemne – powiedział Macron. Lotniskowiec znajdował się wcześniej na północnym Atlantyku w ramach zaplanowanych ćwiczeń międzynarodowych.
Francuskie media relacjonowały orędzie na żywo, przerywając programy TV. Komentatorzy chwalili stanowczość Macrona, choć krytykowali brak szczegółów na temat kosztów operacji. Przemówienie wiąże się z wcześniejszymi zapowiedziami wzmocnienia odstraszania nuklearnego Europy.
Podczas niedzielnego posiedzenia francuskiej Rady Obrony prezydent zapowiedział podniesienie gotowości obronnej Francji na Bliskim Wschodzie. Celem jest ochrona francuskich obywateli i baz wojskowych w regionie, a także wsparcie państw, które stały się celem irańskich działań odwetowych po izraelsko-amerykańskich atakach.
We wtorek minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot poinformował, że Francja rozmieściła myśliwce Rafale nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w celu ochrony swoich baz morskich i lotniczych.
Setki francuskich żołnierzy marynarki wojennej, sił powietrznych i wojsk lądowych stacjonują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Samoloty Rafale stacjonują w bazie Al-Dhafra niedaleko Abu Zabi.
– Te Rafale i ich piloci są zmobilizowani, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych obiektów – powiedział Barrot w rozmowie z BFMTV w odpowiedzi na pytanie o działania Francji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w weekend, mające na celu neutralizację irańskich dronów.
Ich strącenie Barrot uzasadnił koniecznością zabezpieczenia przestrzeni powietrznej nad francuskimi bazami – w niedzielę dron uderzył w hangar we francuskiej bazie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zabijając irańskiego najwyższego przywódcę Alego Chameneiego i kilkudziesięciu wysokiej rangi dowódców. W poniedziałek 2 marca Izrael rozszerzył kampanię prowadzoną przeciwko Iranowi i jego sojusznikom na Liban, atakując cele związane z Hezbollahem w Bejrucie. Minister obrony Izraela poinformował, że celem Izraela jest wyeliminowanie sekretarza generalnego Hezbollahu.
Iran odpowiedział atakiem na sojuszników USA w regionie Zatoki Perskiej. Irańskie drony i rakiety zaatakowały cele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze.
Po tym, jak gotowość obrony „interesów swoich i sojuszników w Zatoce Perskiej” zapowiedziały trzy czołowe państwa europejskie – Wielka Brytania, Francja i Niemcy – Iran ostrzegł, że byłby to akt wojny wobec niego.
