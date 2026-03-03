Z tego artykułu się dowiesz: Jakie mogą być konsekwencje rozprzestrzenienia konfliktu USA-Izrael-Iran na Europę?

Jakie kroki podejmuje Francja, aby wzmocnić swoją obronę na Bliskim Wschodzie?

Jakie wydarzenia doprowadziły do eskalacji działań wojennych między USA, Izraelem a Iranem?

Jakie działania odwetowe podjęły siły irańskie w odpowiedzi na ataki ze strony USA i Izraela?

We wtorek wieczorem prezydent Francji wystąpił z telewizyjnym przemówieniem dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie – cztery dni po wybuchu wojny, która według prezydenta USA Donalda Trumpa może potrwać co najmniej kilka tygodni.

W orędziu do narodu Macron ostrzegł, że jeśli Izrael ostatecznie zdecyduje o rozpoczęciu lądowej operacji w Iranie, popełni strategiczny błąd, a narastająca wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem zagrozi rozprzestrzenieniem się na granice Europy.

– W obliczu tej niestabilnej sytuacji i niepewności nadchodzących dni, nakazałem lotniskowcowi Charles de Gaulle, jego siłom powietrznym i eskorcie fregat wypłynięcie na Morze Śródziemne – powiedział Macron. Lotniskowiec znajdował się wcześniej na północnym Atlantyku w ramach zaplanowanych ćwiczeń międzynarodowych.