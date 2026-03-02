Trump: Wojna z Iranem dopiero nabiera rozpędu. Wielka fala nadchodzi

Jak długo potrwa wojna? „Wielka fala dopiero nadejdzie”

Odpowiadając na pytanie, jak długo może potrwać wojna, prezydent powiedział: - Nie chcę, by trwała zbyt długo. Zawsze myślałem, że to będzie cztery tygodnie. Jesteśmy trochę przed harmonogramem.

Zapytany, czy USA robią coś więcej poza atakami militarnymi, by pomóc Irańczykom odzyskać kontrolę nad krajem z rąk reżimu, Trump potwierdził.

- Rzeczywiście to robimy. Ale teraz chcemy, by wszyscy pozostali w domach. Na zewnątrz nie jest bezpiecznie. I zaraz będzie jeszcze mniej bezpiecznie – ostrzegł. - Jeszcze nawet nie zaczęliśmy ich mocno bić. Wielka fala jeszcze nie nadeszła. Ta duża zaraz nadejdzie - dodał.

Fiasko negocjacji z Iranem

W wywiadzie prezydent odwołał się do wcześniejszych działań USA przeciwko Iranowi, w tym do zabicia generała Kasema Sulejmaniego w 2020 roku oraz późniejszych ataków na instalacje nuklearne. Krytykował również porozumienie nuklearne z czasów prezydenta Baracka Obamy, twierdząc, że „otwierało drogę do bomby atomowej”.

Prezydent USA podkreślił, że jego administracja próbowała wcześniej negocjować z Teheranem, lecz bez powodzenia. Trump zarzucił Iranowi, że nie chciał zrezygnować z programu wzbogacania uranu, który – jego zdaniem – stanowił zagrożenie dla regionu. Dodał, że podczas negocjacji Irańczycy „nie chcieli dać nam tego, o co prosiliśmy. Powinni byli to zrobić”.