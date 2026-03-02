Rzeczpospolita
Trump: Wojna z Iranem dopiero nabiera rozpędu. Wielka fala nadchodzi

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z CNN zapowiedział, że amerykańska ofensywa przeciwko Iranowi może dopiero nabierać rozpędu. Stwierdził, że choć działania wojskowe „idą bardzo dobrze”, najpoważniejsze uderzenie jeszcze nie nastąpiło.

Publikacja: 02.03.2026 16:30

Donald Trump

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zapowiedzi dotyczące konfliktu z Iranem przedstawił prezydent Trump?
  • Jakie są przewidywania dotyczące długości trwania konfliktu?
  • Jakie działania podejmują Stany Zjednoczone poza ofensywą militarną?
  • Kto jest obecnie uważany za przywódcę Iranu po śmierci Chameneiego?

Prezydent Donald Trump powiedział CNN w dziewięciominutowej rozmowie telefonicznej w poniedziałek rano, że armia amerykańska „rozwala Iran na kawałki” – ale „wielka fala” dopiero nadejdzie.

Trump poruszył w wywiadzie szeroki zakres tematów, w tym przewidywaną długość konfliktu i zdziwienie rozległymi działaniami odwetowymi Iranu. Największym zaskoczeniem – według Trumpa – była skala irańskich działań przeciw państwom arabskim regionu, takim jak Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Prezydent podkreślił, że ataki Iranu na obiekty cywilne w regionie wywołały oburzenie i doprowadziły do większego zaangażowania krajów arabskich. Stwierdził również, że w wyniku pierwszych uderzeń Iran stracił znaczną część kierownictwa polityczno-wojskowego. Według niego śmierć kilkudziesięciu irańskich dowódców w początkowej fazie konfliktu może doprowadzić do chaosu w strukturach władzy. Wśród ofiar jest najwyższy duchowy przywódca Iranu – ajatollah Ali Chamenei.

Jak długo potrwa wojna? „Wielka fala dopiero nadejdzie”

Odpowiadając na pytanie, jak długo może potrwać wojna, prezydent powiedział:  - Nie chcę, by trwała zbyt długo. Zawsze myślałem, że to będzie cztery tygodnie. Jesteśmy trochę przed harmonogramem.

Zapytany, czy USA robią coś więcej poza atakami militarnymi, by pomóc Irańczykom odzyskać kontrolę nad krajem z rąk reżimu, Trump potwierdził.

- Rzeczywiście to robimy. Ale teraz chcemy, by wszyscy pozostali w domach. Na zewnątrz nie jest bezpiecznie. I zaraz będzie jeszcze mniej bezpiecznie – ostrzegł. - Jeszcze nawet nie zaczęliśmy ich mocno bić. Wielka fala jeszcze nie nadeszła. Ta duża zaraz nadejdzie - dodał.

Fiasko negocjacji z Iranem

W wywiadzie prezydent odwołał się do wcześniejszych działań USA przeciwko Iranowi, w tym do zabicia generała Kasema Sulejmaniego w 2020 roku oraz późniejszych ataków na instalacje nuklearne. Krytykował również porozumienie nuklearne z czasów prezydenta Baracka Obamy, twierdząc, że „otwierało drogę do bomby atomowej”.

Prezydent USA podkreślił, że jego administracja próbowała wcześniej negocjować z Teheranem, lecz bez powodzenia. Trump zarzucił Iranowi, że nie chciał zrezygnować z programu wzbogacania uranu, który – jego zdaniem – stanowił zagrożenie dla regionu. Dodał, że podczas negocjacji  Irańczycy „nie chcieli dać nam tego, o co prosiliśmy. Powinni byli to zrobić”.

Kto rządzi Iranem? „Oni nawet nie wiedzą, kto nimi dowodzi”

Trump powiedział, że po śmierci Chameneiego nie jest jasne, kto teraz rządzi krajem. -  Zlikwidowaliśmy 49  irańskich przywódców. Niektórzy z nich byli brani pod uwagę jako następcy Chameneiego, ale przy takiej liczbie zabitych  nie wiemy, kto teraz rządzi krajem. Oni sami tego nie wiedzą - ocenił Trump.

Na zakończenie rozmowy z CNN Trump stwierdził, że operacja przeciw Iranowi jest elementem długofalowej strategii eliminowania zagrożeń dla USA i ich sojuszników.

- To właściwy sposób postępowania. Idzie dobrze – podsumował prezydent.

Operacja Epicka Furia (amerykańska część wspólnej kampanii z Izraelem, w Izraelu nazwana Ryczący Lew) rozpoczęła się 28 lutego 2026 r.  w odpowiedzi na irańskie zagrożenie nuklearne i protesty wewnętrzne.

Do 2 marca 2026 r. (dzień 3 konfliktu) operacja spowodowała śmierć  najwyższego duchowego przywódca Iranu – ajatollaha Alego Chameneiego, ok. 40-49 wysokich dowódców IRGC i urzędników (w tym szefa sztabu Abdolrahima Mousaviego i ministra obrony), zniszczenie kluczowych instalacji nuklearnych, rakietowych i dowodzenia, z setkami ofiar po stronie irańskiej (ok. 555 zabitych wg Czerwonego Krzyża Iranu).

W Izraelu w wyniku irańskich ataków rakietowych zginęło co najmniej 10 osób, a dziesiątki zostały ranne.  W operacji zginęło dotąd czterech żołnierzy USA.

