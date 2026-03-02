23 min. 52 sek.

„Rzecz w tym”: Scenariusze dla Iranu. W większości jest chaos, cierpienie i zemsta

Śmierć Alego Chameneiego w ataku na Teheran to wydarzenie, które może wywrócić do góry nogami nie tylko Iran, ale i globalny układ sił. Czy Islamska Republika stoi na progu upadku? A może reżim przetrwa, tylko w nowej odsłonie?

W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jerzym Haszczyńskim o scenariuszach dla Iranu, konsekwencjach dla Europy oraz o tym, jak w tej sytuacji zachowują się Stany Zjednoczone, Rosja i Zachód.

Punktem wyjścia jest zrozumienie, czym przez dekady był system budowany wokół najwyższego przywódcy. – Musimy sobie uświadomić, że znaczna większość Irańczyków nie zna innego świata. Niewielu w ogóle wyjeżdża za granicę – podkreśla Jerzy Haszczyński. Przypomina też – System istnieje od 1979 r. To państwo, w którym religia stoi ponad polityką, a kluczowe decyzje zapadają w wąskim kręgu władzy.

Chamenei przez 37 lat był centralną postacią tego układu. – Sam Ali Chamenei był bogiem dla znacznej części Irańczyków, a odpowiadał za to, jak im się wiedzie od 1989 r. – mówi rozmówca. Jednocześnie zaznacza, że na pewno „nie jest to władza, która zapewnia ludziom duży margines wolności”. Czy więc jego śmierć oznacza wyzwolenie?