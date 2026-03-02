Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kraje mogą dołączyć do działań militarnych przeciw Iranowi?

Czy monarchie Półwyspu Arabskiego zdecydują się na udział w wojnie?

Jakie stanowisko zajmują europejskie mocarstwa wobec irańskich ataków?

Jakie konsekwencje dla NATO niesie rozwój konfliktu?

W jaki sposób Iran uzasadnia swoje działania odwetowe?

Teheran zapowiadał, że jeżeli Donald Trump zdecyduje się na wojnę przeciwko niemu, to Iran odpowie atakami na cele związane z Ameryką, w różnych krajach. I groźbę, po rozpoczętej w sobotę amerykańsko–izraelskiej operacji militarnej, spełnia

Skutki są odczuwalne dla przywykłego do wojen Izraela, w którym w wyniku irańskich ostrzałów zginęło do niedzieli 10 osób. W poniedziałek otworzył się nowy front. Przed świtem, proirański Hezbollah odpalił rakiety w kierunku północnego Izraela, na co armia izraelska odpowiedziała bombardowaniami Libanu.

Co zrobią monarchie Półwyspu Arabskiego? Czy mogą się włączyć do wojny po stronie USA i Izraela?

Skutki są bolesne dla państw Półwyspu Arabskiego, z których część, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, lubiła się przedstawiać jako bezpieczna przystań dla turystów, biznesmenów i gastarbeiterów. Najostrzej zareagowała najważniejsza wśród tych monarchii Arabia Saudyjska, która doświadczała w ostatnich latach ataków dronowych ze strony proirańskich Hutich z Jemenu.