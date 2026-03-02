Włodzimierz Czarzasty: To nie jest czas pokoju

Włodzimierz Czarzasty
– Jakie są cechy tego zjawiska? Walka kapitału, czy państwowego, czy prywatnego, o nowe tereny. Tak jest w wypadku Władimira Putina i Rosji. Chęć zajęcia wschodnich terenów Ukrainy jest olbrzymia. Kapitał walczy też o nowe źródła energii, ropę naftową w Wenezueli. Czy widać tam jakąś zmianę oprócz tego, że amerykański kapitał bada rentowność złóż ropy naftowej? Cały problem polega na tym, że rzeczy dobre połączone są z rzeczami złymi – powiedział Czarzasty. – Wiadomo co robił prezydent Wenezueli i jak to ocenia część tego narodu. Wiadomo też, co robił (w Iranie) ajatollah Ali Chamenei – zauważył.
– Moim zdaniem (atak na Iran) jest ewidentnie poza wszelkimi zasadami międzynarodowymi – uważa marszałek. – To (operacja, przeprowadzona) poza organizacjami (...), które zostały powołane do pilnowania ładu międzynarodowego, w bardzo wielu przypadkach poza wartościami podstawowymi. To parcie imperializmu, parcie siły. Silny ma rację, bo ma siłę – dodał.
Pytany o to, czy można powiedzieć, że wojna USA i Izraela z Iranem jest nielegalna, Czarzasty odparł, że trudno to określać w sposób jednoznaczny. – Zobaczymy, co będzie dalej – stwierdził.
Włodzimierz Czarzasty zauważył, że organizacje międzynarodowe „dopiero się budzą”. – Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna nad tym procesem panować. (...) Unia Europejska obudziła się od momentu, kiedy Ameryka zaczęła zmieniać swoją politykę zagraniczną, bo ją zmienia. ONZ musi dostać bardzo mocny impuls taki sam, jaki dostała Unia Europejska. UE zaczyna się teraz zbroić, zaczyna być wielkim podmiotem, widzi, że przede wszystkim musi myśleć o sobie, bo jeżeli nie będzie o sobie myślała, to „dobry wujek zza oceanu” może przestać o niej myśleć. To budzi, moim zdaniem, bardzo pozytywne reakcje. (...) Unia Europejska odnajduje swoją podmiotowość. Tak samo będzie w sferze zarządzania i pilnowania ładu światowego jeżeli chodzi o ONZ. Czy ta organizacja musi się obudzić. Czy śpi w tej chwili? Śpi, bo nie ma, moim zdaniem, żadnych realnych wpływów, ale się obudzi, wierzę w to – stwierdził.
Pytany, czy rolę tę może przejąć Rada Pokoju Donalda Trumpa, Czarzasty powiedział, że „jest przez Europę zasilona takimi potęgami jak Albania, Bułgaria”. – Trudno rozwiązywać rozgardiasz, jaki panuje na świecie, powołując piętnaście innych, nie bardzo jasno określonych strukturalnie ciał. Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość Rady Pokoju. Ona została powołana do pilnowania potencjalnie pokoju w Palestynie. Czy go pilnuje, to wątpię – powiedział Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że jego zdaniem „nie należy budować nowych ciał, należy wspierać te i odbudowywać ich rolę, które istnieją”.
– Proszę zauważyć, jak świat staje się groźny na naszych oczach. Mamy konflikt w Europie, bo przecież jest Ukraina i jest Rosja. Mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, który nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie. Mamy konflikt w Ameryce Południowej, jesteśmy na granicy konfliktu między Chinami a Tajwanem, on co prawda jest odsuwany w czasie, ale eskalacja będzie tam postępowała. (...) To nie jest czas pokoju, bez względu na to, jak oceniać kadencję Donalda Trumpa. Nie chcę, żeby znowu ambasador Stanów Zjednoczonych zerwał ze mną kontakty. (...) Mówiąc poważnie – jest czas zmiany, czas zamieszania i on nie jest, moim zdaniem, przypadkiem – ocenił marszałek Sejmu.
MSZ poinformował, że uruchomił dodatkową linię informacyjną dla obywateli RP przebywających na Bliskim Wschodzie. Numer +48 22 523 88 80 ma być dostępny w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Pod numer ten można dzwonić w godzinach 8-22. Dzięki dodatkowemu numerowi MSZ chce zapewnić dostęp do aktualnych informacji obywatelom RP w regionie Bliskiego Wschodu.
Iran
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o ataku irańskich dronów na rafinerię Ras Tanura.
