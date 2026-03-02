Chomeini niczym biblijny patriarcha zamienił kraj w religijną dyktaturę, taki miks monarchii watykańskiej z rządami Kimów w Północnej Korei

Pahlawi jako rządca drugiego muzułmańskiego państwa, (po Turcji), uznał nowe państwo Izrael (1950), wyrzut sumienia Zachodu po Holocauście (1948). Tajne służby obydwu państw współpracowały ze sobą jak dobrze naoliwiona maszyna. Pracowano nawet nad wspólną rakietą Flower. Wzajemne relacje przypominały jednak małżeństwo bez ślubu. Obydwie nacje uważały się za wybrańców Boga, choć antysemityzm drążył podskórnie irańskie społeczeństwo. Mieszkająca w Iranie druga co do wielkości na świecie wspólnota żydowska nie mogła wychodzić na ulice podczas deszczu. Żydów uważano za rytualnie nieczystych. Ociekająca z nich woda zanieczyszczała ulice. Ambasada Izraela unikała wywieszania narodowej flagi, a częste loty z Tel Awiwu do Teheranu nie pojawiały się na tablicach w halach lotniczych portów.

Antyamerykańskość Chomeiniego w realiach ostatniej dekady zimnowojennego konfliktu podsycali islamscy duchowni o promoskiewskiej orientacji. Ich cel? Utopienie w niebycie kapitalistycznej przyszłości Iranu. Sukcesywnie z najbliższego otoczenia wodza rewolucji wypierali duchownych kolegów (preferencyjnie wysyłając ich w zaświaty), którzy optowali za wizją wyłącznie religijnego zbawienia. Po rewolucji 1979 roku szyityzm po raz pierwszy w irańskiej historii zarekomendował dla siebie rolę polityczną. W przeciwieństwie do sunnitów, którzy radośnie wchodzili w sojusz tronu i ołtarza, szyici odwracali się do niego plecami. Każdy polityczny reżim, nawet klerykalny, wedle doktryny szyickiej z 9 wieku uchodził za nielegalny. A jedyne uznane za sprawiedliwe rządy, imama Alego z 7 stulecia, nie przetrwały skromnych 5 lat. Dopiero Chomeini, w chwili przejęcia władzy starzec z dolegliwościami sercowymi i prostaty, który auto-promował wizerunek religijnego przywódcy, orbitującego z dala od politycznej codzienności, i który rozmyślał nad wielkimi kwestiami narodu i religii, rozwinął własną doktrynę. Z nazwą Wilayat al-fagih konotowała ona rządy szyickich mędrców. Tak szyicki kler, do tej pory apolityczny, stał się kariatydą systemu opartego na pałkach. I usuwał tych, którzy za szacha rzeczywiście marzyli o demokracji i zupełnie innym przewrocie. Krąg ofiar wyszedł poza zwolenników szacha i objął „niewiernych”: homoseksualistów, narkomanów, prostytutki i 14-letnich chłopców, którzy się ośmielili żartować z wielkiego ajatollaha. Wszyscy zostali straceni.





USA wyniósł Chomeini do rangi „wielkiego szatana”. I pobłogosławił zajęcie ambasady USA w Teheranie przez irańskich studentów (1979). Kryzys z zakładnikami trwał 444 dni, a obrazy dyplomatów z zawiązanymi oczami wypaliły się w świadomości zbiorowej Amerykanów. Chomeini ogłosił, że „wielkiego szatana” flankuje „mały szatan” - Izrael. Zerwał z nim wszystkie umowy, potępił w czambuł okupację obszarów palestyńskich, odmówił prawa do egzystencji, ambasadę Izraela w Teheranie przekazał Palestyńczykom. Do kalendarza wprowadził dzień wzywający do wyzwolenia Jerozolimy (Al-Kuds). Mimo to podczas wojny z Irakiem (1980-1988) bez skrupułów tajnymi kanałami sprowadzał broń z Izraela. Tam Irak uznano za większe zło, Teheran możliwy do uwiedzenia. Na próżno. Iran potrzebował spajającego naród obrazu wroga. Dlatego w centrum Teheranu zainstalowano zegar, który odmierza czas do całkowitego zniszczenia Izraela w 2040 roku. Od 2017 roku countdown tyka na Placu Palestyńskim. Przejście na antyamerykańską stronę dyktowała wszak geopolityka. Kraje arabskie, rywale w rejonie Bliskiego Wschodu, z którymi Iran po rewolucji znalazł się w konflikcie: Irak, Egipt i Arabia Saudyjska, należały wszak do sojuszników Waszyngtonu.

By rozszerzyć swoje wpływy w regionie Iran roztoczył patronat nad szyickimi pobratymcami w arabskich krajach. W tym celu stworzył zagraniczne oddziały Pasadranu, tzw. brygady Al-Kuds, nazwy oznaczającej w arabskim Jerozolimę. W Iranie Pasadran, (straż rewolucji), funkcjonował jako grawitacyjne centrum władzy, armia cienia, przeciwwaga do regularnej armii, którą Chomeini podejrzewał o nielojalność. Nieprzypadkowo program nuklearny został włączony właśnie do portfolio Pasadranu, którego główny cel polegał na udzielaniu wsparcia szyitom w innych krajach. Wzoru dostarczyła szyicka milicja Hezbollahu w Libanie. Powstała pierwotnie w bólach wojny domowej (od 1975) jako partia polityczna (Partia Boga), z pomocą Iranu przybrała charakter formacji militarnej.