ONZ ostrzega przed katastrofalnymi konsekwencjami konfliktu Izraela i USA z Iranem

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wyraził „poważne zaniepokojenie” użyciem przez Stany Zjednoczone siły przeciwko Iranowi. „To niebezpieczna eskalacja w regionie już znajdującym się na krawędzi i bezpośrednie zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie” - ocenił. Przestrzegł przed rosnącym ryzykiem, że konflikt może błyskawicznie wymknąć się spod kontroli, „z katastrofalnymi konsekwencjami dla cywilów, regionu i świata”. „Wzywam państwa członkowskie do deeskalacji i przestrzegania zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych i innych zasad prawa międzynarodowego” - oświadczył Guterres dodając, że „nie ma rozwiązania militarnego”, a jedyną drogą jest dyplomacja.

Protest przeciw atakowi USA na Iran przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Tokio Foto: REUTERS/Issei Kato

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił, że irański program jądrowy stanowi „poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”. „Iranowi nigdy nie wolno pozwolić na stworzenie broni atomowej i Stany Zjednoczone podjęły kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia (...). Wzywamy Iran do powrotu do stołu rozmów i osiągnięcia dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy ten kryzys” - dodał. Głos na temat ataku USA na Iran zabrał także Nigel Farage, lider Reform UK, partii, która, gdyby wybory do brytyjskiego parlamentu odbyły się teraz, według ostatniego sondażu zdobyłaby większość w Izbie Gmin. „Reform UK popiera nocne działania wojskowe USA. Iranowi nie wolno pozwolić na posiadanie broni jądrowej, zależy od tego przyszłość Izraela” - napisał w mediach społecznościowych

Unia Europejska: Iranowi nie wolno pozwolić na opracowanie broni jądrowej

- Najważniejsze, by doszło do szybkiej deeskalacji konfliktu. Z wielkim zaniepokojeniem uważnie obserwujemy sytuację - oświadczył w rozmowie z dziennikarzami premier Japonii Shigeru Ishiba. „Iranowi nie wolno pozwolić na opracowanie broni jądrowej, ponieważ byłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wzywam wszystkie strony do zrobienia kroku w tył, powrotu do stołu negocjacyjnego i zapobieżenia dalszej eskalacji” - takie stanowisko wydała Kaja Kallas, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych. Zapowiedziała, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE omówią sytuację w poniedziałek.