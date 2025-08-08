Rzeczpospolita
PiS szykuje kongres programowy. Wiemy, kiedy się odbędzie

24 i 25 października – jak wynika z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” w Katowicach ma odbyć się konwencja programowa PiS. Jak już deklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński, w praktyce ma to być pierwszy krok w kampanii parlamentarnej.

Publikacja: 08.08.2025 04:29

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Michał Kolanko

„Myśląc: Polska” – pod tym górnolotnym hasłem w 2019 i w 2015 roku odbyły się już konwencje, a raczej konferencje programowe PiS w Katowicach. Zgodnie z naszymi informacjami w tym roku taka impreza obędzie się 24 i 25 października. Ma to być konwencja programowa, która rozpocznie przygotowania partii Jarosława Kaczyńskiego do kolejnej kampanii parlamentarnej. Tym razem cele są naprawdę daleko idące, chociaż PiS ma dużo bardziej skomplikowaną sytuację finansową niż w poprzednich latach. 

Jarosław Kaczyński o konferencji w Katowicach: Celem zmiana ustroju 

Prezes PiS już otwarcie powiedział, że konwencja w Katowicach ma rozpocząć przygotowania do wyborów parlamentarnych, czyli w praktyce, zgodnie z założeniem PiS, do odzyskania władzy. –  Musimy robić różne rzeczy, działać na różnych kierunkach. Ale w tej chwili w centrum naszego działania będzie operacja programowa – powiedział kilka tygodni temu Kaczyński.

Jak dodał, to ma być „start” całej operacji i przygotowanie ludzi do nowego kierunku. Kaczyński zaznaczył, że podobne operacje były dokonywane już w przeszłości. – Teraz jednak przygotowujemy się do wszystkiego nadzwyczaj starannie. To ma być dopięte na ostatni guzik, a całe przedsięwzięcie łącznie to blisko 100 paneli programowych z udziałem ekspertów i polityków – mówi nasz rozmówca z PiS znający szczegóły całego planu.

Jarosław Kaczyński i PiS o nowej konstytucji 

Nowym, już zapowiedzianym kilka tygodni temu w Lublinie, celem PiS jest przygotowanie nowej wersji ustawy zasadniczej. –  W Polsce potężnie uderzono w polską praworządność i polską demokrację, uderzono w sposób nieliczący się z konstytucją i z prawem – mówił wówczas Jarosław Kaczyński.

Konsekwencją tych słów ma być właśnie przygotowanie nowej Konstytucji, która, zdaniem PiS, ma mieć wbudowane „bezpieczniki” dotyczące zmian w ustroju. Cele są o tyle górnolotne, że do zmiany Konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów, a w przypadku niektórych jej zapisów konieczne może być zorganizowanie referendum. 

Plany dotyczące zmian w Konstytucji ogłosił też nowy ośrodek prezydencki. W swoim orędziu przy okazji zaprzysiężenia prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przygotowanie nowej ustawy zasadniczej. A szef jego gabinetu Paweł Szefernaker tłumaczył, że Konstytucja musi być bardziej adekwatna do mandatu, który ma prezydent wybierany w wyborach powszechnych. W tym roku prace nad nową wersją Konstytucji zapowiedział też były szef Rządowego Centrum Legislacji i jeden z młodszych posłów PiS Krzysztof Szczucki. 

Jednak w ostatnich dniach PiS skupia się na mobilizacji wokół innych celów. To  zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego i wybory uzupełniające w Zabrzu, które są efektem referendum odwoławczego w tym mieście. – Nowy sezon polityczny już się zaczął – konkluduje nasz rozmówca z władz partii. 

Źródło: rp.pl

