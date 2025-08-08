„Myśląc: Polska” – pod tym górnolotnym hasłem w 2019 i w 2015 roku odbyły się już konwencje, a raczej konferencje programowe PiS w Katowicach. Zgodnie z naszymi informacjami w tym roku taka impreza obędzie się 24 i 25 października. Ma to być konwencja programowa, która rozpocznie przygotowania partii Jarosława Kaczyńskiego do kolejnej kampanii parlamentarnej. Tym razem cele są naprawdę daleko idące, chociaż PiS ma dużo bardziej skomplikowaną sytuację finansową niż w poprzednich latach.

Jarosław Kaczyński o konferencji w Katowicach: Celem zmiana ustroju

Prezes PiS już otwarcie powiedział, że konwencja w Katowicach ma rozpocząć przygotowania do wyborów parlamentarnych, czyli w praktyce, zgodnie z założeniem PiS, do odzyskania władzy. – Musimy robić różne rzeczy, działać na różnych kierunkach. Ale w tej chwili w centrum naszego działania będzie operacja programowa – powiedział kilka tygodni temu Kaczyński.

Jak dodał, to ma być „start” całej operacji i przygotowanie ludzi do nowego kierunku. Kaczyński zaznaczył, że podobne operacje były dokonywane już w przeszłości. – Teraz jednak przygotowujemy się do wszystkiego nadzwyczaj starannie. To ma być dopięte na ostatni guzik, a całe przedsięwzięcie łącznie to blisko 100 paneli programowych z udziałem ekspertów i polityków – mówi nasz rozmówca z PiS znający szczegóły całego planu.

Jarosław Kaczyński i PiS o nowej konstytucji

Nowym, już zapowiedzianym kilka tygodni temu w Lublinie, celem PiS jest przygotowanie nowej wersji ustawy zasadniczej. – W Polsce potężnie uderzono w polską praworządność i polską demokrację, uderzono w sposób nieliczący się z konstytucją i z prawem – mówił wówczas Jarosław Kaczyński.