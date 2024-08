Jarosław Kaczyński o decyzji PKW: Naruszono zasadę równości

- Decyzja jest skandaliczna i warto powiedzieć o niej kilka słów. Jakie są motywy tego całego działania Platformy Obywatelskiej. Można je bez trudu odtworzyć. W tej chwili można już powiedzieć o pewnej zmianie nastrojów społecznych i to nie jest zmiana korzystna dla obecnej władzy. Niebezpieczeństwo przegranej w razie prowadzenia normalnych procedur wyborczych, na zasadach równości, jest bardzo poważne. W tej chwili w pierwszym rzędzie chodzi o wybory prezydenckie. Stąd z jednej strony, warto o tym wspomnieć, budżet, który jest skonstruowany na zasadzie: do wyborów prezydenckich, a potem niech i potop będzie, i stąd te działania, które mamy w tej chwili. Te działania mają wiele mankamentów prawnych, (...) w tej chwili można powiedzieć o tym, że w Polsce prawo i konstytucja przestały obowiązywać - oświadczył Kaczyński.

- Przy czym tutaj w sposób demonstracyjny naruszono zasadę równości. Już pierwsza decyzja o zatwierdzeniu sprawozdań wszystkich pozostałych partii parlamentarnych poza PiS zapadła wtedy, gdy sytuacja prawna wszystkich formacji była taka sama. Wobec wszystkich były zastrzeżenia, wszędzie te zastrzeżenia nie sięgały sumy 1 proc., czyli miały charakter bagatelny. Tylko innym sprawozdania uznano, a nam nie uznano i odłożono decyzję - mówił prezes PiS.



Kaczyński przekonywał następnie, że PKW kierowała się przekonaniem, że „PO jest prawdomówne”, a PiS nie.



- Podstawą było stwierdzenie, że o ile środowisko Platformy Obywatelskiej jest prawdomówne, o tyle nasze środowisko nie. Jeśli odwołać się do faktów, w tym takich jak wyraźne stwierdzenie przedstawicieli tamtego środowiska, że w czasie kampanii wyborczej po prostu trzeba kłamać, a jedno kłamstwo pokrywać drugim; jeśli przyjąć zapowiedzi z kampanii wyborczej i ich późniejszą realizację, to to twierdzenie o prawdomówności jest komiczne (...) jest wyrazem głębokiej pogardy dla wszystkich myślących ludzi, którzy to obserwowali – oświadczył Kaczyński. Jak dodał „PiS to co zapowiedział, to robił”.



Jarosław Kaczyński prosi o wpłaty na PiS „wszystkich patriotów”

- Przyjęto zasadę, która w gruncie rzeczy, w swoich konsekwencjach – w tym przypadku konsekwencją jest pozbawienie finansowania – prowadzi do odrzucenia zasad demokracji. Bo tam, gdzie nie ma opozycji: a to oznacza w praktyce próbę, próbę - bo my sobie damy radę - próbę zlikwidowania jedynej w gruncie rzeczy partii opozycyjnej, a na pewno jedynej silnej partii opozycyjnej, to jest nic innego jak ta droga, którą swego czasu obrał (Aleksandr) Łukaszenko, (Władimir) Putin – kontynuował prezes PiS.