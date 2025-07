Kolejny wakacyjny reboot to „Naga broń” Akivy Schaffera (w kinach od 1 sierpnia), czwarta odsłona popularnej komedii. W pierwszym filmie, z początku lat 80. XX wieku, Leslie Nielsen jako Frank Drebin ratował królową Elżbietę przed spiskiem komunistów. Potem jeszcze Nielsen dwukrotnie powtarzał swoją rolę. W nowej wersji zmarłego w 2010 roku aktora zastąpił Liam Neeson. Film otacza tajemnica, ale wiadomo, że znów uda się zbawić świat.

Oczekiwanym tytułem lata będzie kolejny sequel, tym razem polski – „Vinci 2” (w kinach od 25 lipca). Ponad 20 lat temu Juliusz Machulski pokazał kryminalną komedię „Vinci” – opowieść o złodzieju dzieł sztuki, który opuszcza więzienie i dostaje zlecenie kradzieży „Damy z łasiczką” z Muzeum Czartoryskich. Chce, by pomógł mu dawny przyjaciel, ale on w tym czasie został policjantem. Atutem filmu była gwiazdorska obsada: Jan Machulski, Robert Więckiewicz, Kamila Baar, Borys Szyc, Marcin Dorociński. Ostatnią czwórkę zobaczymy też w części drugiej. Emerytowany złodziej żyje teraz spokojnie w Hiszpanii, gdy dostaje trudną do odrzucenia propozycję kolejnego skoku. Wraca więc do Krakowa. To może być przebój sierpnia.

Horror: „Koszmar minionego lata"

Lato jest także czasem horrorów. „Koszmar minionego lata” Jennifer Kaytin Robinson (w kinach od 18 lipca) to slasher, w którym grupa przyjaciół jest terroryzowana przez człowieka znającego obciążające fakty z ich przeszłości.

W „Zniknięciach” Zacha Creggera (w kinach od 8 sierpnia) w nocy, dokładnie o tej samej porze, giną wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy, z wyjątkiem jednego. Nikt nie wie, co kryje się za ich dziwnym zniknięciem. W głównej roli wystąpił Josh Brolin. W „Niebezpiecznych zwierzętach” Seana Byrne’a surferka zostaje uprowadzona i uwięziona na statku przez niebezpiecznego mordercę, który rzuca swoje ofiary na pożarcie rekinom. Kobieta musi znaleźć drogę ucieczki zanim stanie się kolejną ofiarą jego krwawego rytuału.