– Uważam, że jeśli ktoś zasługuje na pochwałę, należy ją wyrazić – tak zareagował szef NATO. – A prezydent Trump zasługuje na wszelkie pochwały, bo bez jego przywództwa, bez jego ponownego wyboru na prezydenta USA, nie osiągnęlibyśmy porozumienia w sprawie 2 proc. w tym roku i 5 proc. w 2035 roku. – dodał.

Rutte podkreśla, że bez przywództwa Trumpa nie udałoby się osiągnąć tak ambitnych celów finansowych. Mimo krytyki stylu i niekonwencjonalnego podejścia Trumpa, sekretarz generalny NATO uważa, że jego twarda postawa wobec sojuszników, zwłaszcza w kwestii finansowania obrony, była kluczowa dla zmiany dynamiki w NATO. Rutte nie przejmuje się krytyką, bo jego nadrzędnym celem jest utrzymanie spójności sojuszu, a największym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone, które od lat ponoszą największe koszty obronne.

Szef NATO stwierdził też, że nie ma pretensji do Trumpa o upublicznienie tej wiadomości, bo było w niej „dokładnie to, co myśli”.

Rutte mówi, kiedy Rosja może uderzyć na terytorium NATO

W wywiadzie dla „New York Timesa” szef NATO podkreślił, że NATO musi być przygotowane na nowe wyzwania, w tym na zagrożenia płynące z Indo-Pacyfiku. Szczególnie zwraca uwagę na rosnące napięcia wokół Tajwanu i rosnącą militarną potęgę Chin.

Rutte uważa, że gdyby Xi Jinping zdecydował się zaatakować Tajwan, najpierw zadzwoniłby do Putina.