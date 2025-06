Rutte pisze do Trumpa: „Żaden amerykański prezydent tego nie dokonał"

Czy Hiszpania się „złamie”?

Na zwiększenie wydatków na obronę do 5 proc. PKB nie godzi się Hiszpania. Premier Pedro Sanchez w liście do Marka Rutte zwrócił się o wyłączenie Hiszpanii z programu podwyższenia wydatków na obronność, mimo żądań Donalda Trumpa, by Madryt płacił „tyle samo". Sanchez zwrócił się do NATO o przedstawienie „bardziej elastycznej formuły”, według której albo nowy pułap wydatków będzie opcjonalny, albo nie obejmie Hiszpanii.

Rząd Hiszpanii wydał na obronność w 2024 roku 1,28 proc. PKB, co oznaczało najniższy poziom w NATO. Wzrost wydatków na ten cel do 2 proc. PKB rząd w Madrycie zakłada do końca 2025 roku, co wymagało zwiększenia budżetu o 10,4 mld euro. Premier Pedro Sanchez argumentował, że wydatki na obronność powyżej 2–2,1 proc. kolidowałyby z finansowaniem świadczeń społecznych i systemu opieki, a także tym, że Hiszpania nie widzi obecnie realnej potrzeby ekstremalnego wzrostu wydatków na obronność

Istotne ma być także zdanie hiszpańskiej opinii społecznej – z sondaży wynika, że Hiszpanie niechętnie akceptują drastyczne zwiększenie kosztów obrony — tylko 14 proc. opowiedziało się za znacznym wzrostem budżetu wojskowego.