Aktualizacja: 11.08.2025 17:35 Publikacja: 11.08.2025 17:21
Donald Trump
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Donald Trump obiecał nowe działania mające na celu walkę z bezdomnością i przestępczością w Waszyngtonie, co skłoniło burmistrza miasta do wyrażenia obaw dotyczących potencjalnego wykorzystania Gwardii Narodowej do patrolowania ulic.
Przed konferencją prasową Trump napisał w mediach społecznościowych, że stolica kraju zostanie „wyzwolona dzisiaj!”. Ogłosił, że położy kres „dniom bezlitosnego zabijania lub krzywdzenia niewinnych ludzi”.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że stolica Stanów Zjednoczonych „będzie bezpieczniejsza i...
Dla prezydenta USA działania zmierzające do przejęcia kontroli nad bezpieczeństwem publicznym w Waszyngtonie stanowią kolejny krok w jego programie egzekwowania prawa po agresywnych działaniach mających na celu powstrzymanie nielegalnego przekraczania granicy. Posunięcie to wymaga jednak zaangażowania co najmniej 500 federalnych funkcjonariuszy organów ścigania, co rodzi pytania o to, jak rząd federalny będzie współpracował z władzami stanowymi i lokalnymi.
Prezydent wykorzystał media społecznościowe, aby przekazać, że jego administracja jest stanowcza wobec przestępczości, jednak jego zdolność do kształtowania polityki może być ograniczona poza Waszyngtonem, który ma wyjątkowy status okręgu federalnego ustanowionego przez Kongres. Nie jest również jasne, w jaki sposób jego działania mają rozwiązać podstawowe przyczyny bezdomności i przestępczości.
Około 500 funkcjonariuszy federalnych zostanie rozmieszczonych w stolicy w ramach działań administracji Trumpa mających na celu walkę z przestępczością. Jednocześnie zapowiedział, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w mieście pojawi się wojsko.
Wśród funkcjonariuszy federalnych wyznaczonych do patrolowania Waszyngtonu znajduje się ponad 100 agentów FBI i około 40 agentów Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych. W działaniach biorą również udział funkcjonariusze Agencji ds. Walki z Narkotykami, Służby Imigracyjnej i Celnej.
W opublikowanym w niedzielę wpisie w mediach społecznościowych Trump podkreślił konieczność usunięcia bezdomnych z Waszyngtonu, choć nie było jasne, gdzie trafią tysiące ludzi. „Bezdomni muszą się wyprowadzić, NATYCHMIAST” – napisał Trump. „Dam wam miejsca, gdzie będziecie mogli się zatrzymać, ale DALEKO od stolicy. Przestępcy nie muszą się wyprowadzać. Traficie do więzienia, gdzie jest wasze miejsce”.
W zeszłym tygodniu prezydent polecił federalnym organom ścigania zwiększenie obecności w Waszyngtonie na siedem dni, z możliwością „przedłużenia w razie potrzeby”. W piątek wieczorem agencje federalne, w tym Secret Service, FBI i US Marshals Service, wysłały do Waszyngtonu ponad 120 funkcjonariuszy i agentów.
W zeszłym tygodniu Trump powiedział również, że rozważa sposoby przejęcia kontroli nad Waszyngtonem przez rząd federalny, twierdząc, że przestępczość jest „absurdalna”, a miasto „niebezpieczne” po niedawnym napadzie na wysokiej rangi członka Departamentu Efektywności Rządowej.
Czytaj więcej
Donald Trump był pytany przez dziennikarzy czy wiceprezydent J.D. Vance jest jego „naturalnym nas...
Burmistrz Waszyngtonu zakwestionowała skuteczność wykorzystania Gwardii Narodowej do egzekwowania prawa miejskiego i stwierdziła, że rząd federalny mógłby być znacznie bardziej pomocny, finansując więcej prokuratorów lub obsadzając 15 stanowisk w Sądzie Najwyższym Dystryktu Kolumbii, z których część pozostaje nieobsadzona od lat.
Bowser nie może samodzielnie skierować na ulice Gwardii Narodowej, ale może złożyć wniosek do Pentagonu. – Uważam po prostu, że nie jest to najbardziej efektywne wykorzystanie Gwardii” – powiedziała w niedzielę w programie „The Weekend” stacji MSNBC, przyznając, że „decyzja o rozmieszczeniu Gwardii należy do prezydenta”.
Wypowiedziała się publicznie po raz pierwszy od czasu, gdy Trump zaczął publikować w zeszłym tygodniu wpisy na temat przestępczości w Waszyngtonie. Zaznaczyła, że liczba brutalnych przestępstw w stolicy spadła od czasu wzrostu w 2023 r. W weekendowych wpisach Trump przedstawił Waszyngton jako „jedno z najniebezpieczniejszych miast na świecie”.
Statystyki policyjne pokazują, że w porównaniu z tym samym okresem w 2024 r. w tym roku odnotowano w Waszyngtonie spadek liczby zabójstw, rabunków i włamań. Liczba brutalnych przestępstw spadła o 26 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok temu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump obiecał nowe działania mające na celu walkę z bezdomnością i przestępczością w Waszyngtonie, co skłoniło burmistrza miasta do wyrażenia obaw dotyczących potencjalnego wykorzystania Gwardii Narodowej do patrolowania ulic.
Przed konferencją prasową Trump napisał w mediach społecznościowych, że stolica kraju zostanie „wyzwolona dzisiaj!”. Ogłosił, że położy kres „dniom bezlitosnego zabijania lub krzywdzenia niewinnych ludzi”.
Jeśli Kijów odrzuci umowę, którą Trump zamierza uzgodnić z Putinem, Ameryka może całkowicie wycofać się ze wspar...
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że stolica Stanów Zjednoczonych „będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż...
Donald Trump jest gotowy uzgodnić z rosyjskim dyktatorem w piątek na Alasce rozbiór Ukrainy. Kijów i Europejczyc...
Instytut Współpracy Polsko–Węgierskiej im. Wacława Felczaka, powołany podczas obiadu Jarosława Kaczyńskiego i Vi...
Azerbejdżan i Armenia podpisały w piątek podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem porozumienie pokoj...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas