Donald Trump wysyła Gwardię Narodową na ulice Waszyngtonu. Nie wyklucza skierowania żołnierzy

Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przejmie kontrolę nad policją w Waszyngtonie i wyśle Gwardię Narodową, aby zapewnić bezpieczeństwo stolicy Stanów Zjednoczonych.

Publikacja: 11.08.2025 17:21

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Przemysław Malinowski

Donald Trump obiecał nowe działania mające na celu walkę z bezdomnością i przestępczością w Waszyngtonie, co skłoniło burmistrza miasta do wyrażenia obaw dotyczących potencjalnego wykorzystania Gwardii Narodowej do patrolowania ulic.

Przed konferencją prasową Trump napisał w mediach społecznościowych, że stolica kraju zostanie „wyzwolona dzisiaj!”. Ogłosił, że położy kres „dniom bezlitosnego zabijania lub krzywdzenia niewinnych ludzi”.

Bezdomny w Waszyngtonie, styczeń 2025
Polityka
Donald Trump zapowiada eksmisję bezdomnych z Waszyngtonu. „NATYCHMIAST”

Donald Trump zapowiada przejęcie kontroli nad bezpieczeństwem w Waszyngtonie

Dla prezydenta USA działania zmierzające do przejęcia kontroli nad bezpieczeństwem publicznym w Waszyngtonie stanowią kolejny krok w jego programie egzekwowania prawa po agresywnych działaniach mających na celu powstrzymanie nielegalnego przekraczania granicy. Posunięcie to wymaga jednak zaangażowania co najmniej 500 federalnych funkcjonariuszy organów ścigania, co rodzi pytania o to, jak rząd federalny będzie współpracował z władzami stanowymi i lokalnymi.

Prezydent wykorzystał media społecznościowe, aby przekazać, że jego administracja jest stanowcza wobec przestępczości, jednak jego zdolność do kształtowania polityki może być ograniczona poza Waszyngtonem, który ma wyjątkowy status okręgu federalnego ustanowionego przez Kongres. Nie jest również jasne, w jaki sposób jego działania mają rozwiązać podstawowe przyczyny bezdomności i przestępczości.

Trump rozważa użycie wojska w Waszyngtonie

Około 500 funkcjonariuszy federalnych zostanie rozmieszczonych w stolicy w ramach działań administracji Trumpa mających na celu walkę z przestępczością. Jednocześnie zapowiedział, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w mieście pojawi się wojsko.

Wśród funkcjonariuszy federalnych wyznaczonych do patrolowania Waszyngtonu znajduje się ponad 100 agentów FBI i około 40 agentów Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych. W działaniach biorą również udział funkcjonariusze Agencji ds. Walki z Narkotykami, Służby Imigracyjnej i Celnej.

W opublikowanym w niedzielę wpisie w mediach społecznościowych Trump podkreślił konieczność usunięcia bezdomnych z Waszyngtonu, choć nie było jasne, gdzie trafią tysiące ludzi. „Bezdomni muszą się wyprowadzić, NATYCHMIAST” – napisał Trump. „Dam wam miejsca, gdzie będziecie mogli się zatrzymać, ale DALEKO od stolicy. Przestępcy nie muszą się wyprowadzać. Traficie do więzienia, gdzie jest wasze miejsce”.

W zeszłym tygodniu prezydent polecił federalnym organom ścigania zwiększenie obecności w Waszyngtonie na siedem dni, z możliwością „przedłużenia w razie potrzeby”. W piątek wieczorem agencje federalne, w tym Secret Service, FBI i US Marshals Service, wysłały do Waszyngtonu ponad 120 funkcjonariuszy i agentów.

W zeszłym tygodniu Trump powiedział również, że rozważa sposoby przejęcia kontroli nad Waszyngtonem przez rząd federalny, twierdząc, że przestępczość jest „absurdalna”, a miasto „niebezpieczne” po niedawnym napadzie na wysokiej rangi członka Departamentu Efektywności Rządowej.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump wskazał swoich potencjalnych następców
Statystyki przestępczości w Waszyngtonie pokazują spadek brutalnych ataków

Burmistrz Waszyngtonu zakwestionowała skuteczność wykorzystania Gwardii Narodowej do egzekwowania prawa miejskiego i stwierdziła, że rząd federalny mógłby być znacznie bardziej pomocny, finansując więcej prokuratorów lub obsadzając 15 stanowisk w Sądzie Najwyższym Dystryktu Kolumbii, z których część pozostaje nieobsadzona od lat.

Bowser nie może samodzielnie skierować na ulice Gwardii Narodowej, ale może złożyć wniosek do Pentagonu. – Uważam po prostu, że nie jest to najbardziej efektywne wykorzystanie Gwardii” – powiedziała w niedzielę w programie „The Weekend” stacji MSNBC, przyznając, że „decyzja o rozmieszczeniu Gwardii należy do prezydenta”.

Wypowiedziała się publicznie po raz pierwszy od czasu, gdy Trump zaczął publikować w zeszłym tygodniu wpisy na temat przestępczości w Waszyngtonie. Zaznaczyła, że liczba brutalnych przestępstw w stolicy spadła od czasu wzrostu w 2023 r. W weekendowych wpisach Trump przedstawił Waszyngton jako „jedno z najniebezpieczniejszych miast na świecie”.

Statystyki policyjne pokazują, że w porównaniu z tym samym okresem w 2024 r. w tym roku odnotowano w Waszyngtonie spadek liczby zabójstw, rabunków i włamań. Liczba brutalnych przestępstw spadła o 26 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok temu.

Źródło: rp.pl

