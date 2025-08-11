Donald Trump obiecał nowe działania mające na celu walkę z bezdomnością i przestępczością w Waszyngtonie, co skłoniło burmistrza miasta do wyrażenia obaw dotyczących potencjalnego wykorzystania Gwardii Narodowej do patrolowania ulic.

Reklama Reklama

Przed konferencją prasową Trump napisał w mediach społecznościowych, że stolica kraju zostanie „wyzwolona dzisiaj!”. Ogłosił, że położy kres „dniom bezlitosnego zabijania lub krzywdzenia niewinnych ludzi”.

Donald Trump zapowiada przejęcie kontroli nad bezpieczeństwem w Waszyngtonie

Dla prezydenta USA działania zmierzające do przejęcia kontroli nad bezpieczeństwem publicznym w Waszyngtonie stanowią kolejny krok w jego programie egzekwowania prawa po agresywnych działaniach mających na celu powstrzymanie nielegalnego przekraczania granicy. Posunięcie to wymaga jednak zaangażowania co najmniej 500 federalnych funkcjonariuszy organów ścigania, co rodzi pytania o to, jak rząd federalny będzie współpracował z władzami stanowymi i lokalnymi.

Prezydent wykorzystał media społecznościowe, aby przekazać, że jego administracja jest stanowcza wobec przestępczości, jednak jego zdolność do kształtowania polityki może być ograniczona poza Waszyngtonem, który ma wyjątkowy status okręgu federalnego ustanowionego przez Kongres. Nie jest również jasne, w jaki sposób jego działania mają rozwiązać podstawowe przyczyny bezdomności i przestępczości.