Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Dezorientujące” komunikaty Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Petteri Orpo: To jego „strategia negocjacyjna”

Siłowe przejęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone spowodowałoby „bardzo poważne trudności” dla sojuszu wojskowego NATO - uważa premier Finlandii Petteri Orpo. Jego zdaniem publiczne wypowiedzi Donalda Trumpa i urzędników jego administracji wcale nie muszą świadczyć rzeczywistej chęci militarnego przejęcia wyspy.

Publikacja: 10.01.2026 09:58

Premier Finlandii Petteri Orpo

Premier Finlandii Petteri Orpo

Foto: Reuters/Yves Herman

Bartosz Lewicki

Według premiera Finlandii zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczące przejęcia Grenlandii, autonomicznego terytorium formalnie należącego do Danii, „wpisują się w jego retorykę i taktykę negocjacyjną”. Zdaniem fińskiego premiera, wcale nie musi to świadczyć o tym, że USA zaatakują wyspę.

Petteri Orpo w Yle: Wielokrotnie zdarzało się, że Donald Trump mówił jedno, a Marco Rubio robi drugie

Orpo przypomniał w piątkowym wywiadzie dla radia Yle, że w ostatnim czasie już wielokrotnie zdarzało się, że „Donald Trump mówi jedno, a Marco Rubio robi drugie”. Przed kilkoma dniami sekretarz stanu USA wskazał np. na możliwe odkupienie arktycznej wyspy przez Waszyngton.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność

Gdyby jednak Stany Zjednoczone zdecydowały się na wojskowe przejęcie Grenlandii, spowodowałoby to „bardzo poważne trudności” dla sojuszu wojskowego NATO. – Byłaby to katastrofalna sytuacja, ponieważ państwo NATO interweniowałoby militarnie na terytorium innego państwa NATO – zauważył Orpo. 

„Dezorientujące” komunikaty Donalda Trumpa

– NATO jest cenne dla Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu – dla kluczowych sojuszników i partnerów handlowych USA. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone posunęły się tak daleko – powiedział Orpo, ale zauważył, że sprzeczne komunikaty prezydenta Trumpa w tej sprawie są „dezorientujące”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Poseł PiS Paweł Jabłoński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” odniósł się do polityki prezydenta USA Donal
Polityka
Czy Donald Trump weźmie Grenlandię siłą? Były wiceszef MSZ ma wątpliwości

Petteri Orpo: stanowisko Finlandii jest jasne

W ostatnich dniach fińscy przywódcy polityczni unikali bezpośredniego potępienia gróźb USA dotyczących Grenlandii. Minister spraw zagranicznych Elina Valtonen określiła sytuację jako „niepokojącą”. Orpo stwierdził jednak, że stanowisko Finlandii jest jasne.

– Od początku twierdziliśmy, że tylko Grenlandczycy i Duńczycy będą decydować o przyszłości Grenlandii. Zdecydowanie to popieraliśmy – powiedział, nie odpowiadając jednak wprost na pytanie, czy fińscy przywódcy celowo unikają rozgniewania nieprzewidywalnego prezydenta USA.

Czytaj więcej

Żołnierz francuski w czasie ćwiczeń NATO na Grenlandii
Polityka
USA zaoferują 100 tys. dolarów dla każdego Grenlandczyka za porzucenie Danii?

W artykule redakcyjnym w gazecie „Helsingin Sanomat” w piątek rano zauważono, że zachowanie Trumpa stwarza dylemat dla krajów takich jak Finlandia, które polegają na USA w kwestii bezpieczeństwa. – Wierzę, że Finowie doskonale rozumieją, że nasze bezpieczeństwo i obronność w dużej mierze zależą od Stanów Zjednoczonych – powiedział Orpo. – Niemniej jednak bronimy wielostronnego porządku świata, roli organizacji ONZ i prawa międzynarodowego. To są podstawowe zasady, których potrzebuje tak mały kraj jak Finlandia – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Grenlandia
Donald Trump
Polityka
Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność
Gustavo Petro, prezydent Kolumbii
Polityka
Prezydent Kolumbii obawia się interwencji wojskowej USA. Przypomina o Panamie
Żołnierz francuski w czasie ćwiczeń NATO na Grenlandii
Polityka
USA zaoferują 100 tys. dolarów dla każdego Grenlandczyka za porzucenie Danii?
Donald Trump
Polityka
Trump wycofał USA z agencji ONZ. Guterres: Ale musi płacić składki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Jared Kushner, Kirył Dmitriew i Steve Witkoff podczas wizyty wysłanników Trumpa w Moskwie, grudzień
Polityka
Kirył Dmitriew spotkał się z doradcami Trumpa w Paryżu. Dzień po szczycie koalicji chętnych
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama