„Dezorientujące” komunikaty Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Petteri Orpo: To jego „strategia negocjacyjna”

Premier Finlandii Petteri Orpo
Według premiera Finlandii zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczące przejęcia Grenlandii, autonomicznego terytorium formalnie należącego do Danii, „wpisują się w jego retorykę i taktykę negocjacyjną”. Zdaniem fińskiego premiera, wcale nie musi to świadczyć o tym, że USA zaatakują wyspę.
Orpo przypomniał w piątkowym wywiadzie dla radia Yle, że w ostatnim czasie już wielokrotnie zdarzało się, że „Donald Trump mówi jedno, a Marco Rubio robi drugie”. Przed kilkoma dniami sekretarz stanu USA wskazał np. na możliwe odkupienie arktycznej wyspy przez Waszyngton.
Gdyby jednak Stany Zjednoczone zdecydowały się na wojskowe przejęcie Grenlandii, spowodowałoby to „bardzo poważne trudności” dla sojuszu wojskowego NATO. – Byłaby to katastrofalna sytuacja, ponieważ państwo NATO interweniowałoby militarnie na terytorium innego państwa NATO – zauważył Orpo.
– NATO jest cenne dla Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu – dla kluczowych sojuszników i partnerów handlowych USA. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone posunęły się tak daleko – powiedział Orpo, ale zauważył, że sprzeczne komunikaty prezydenta Trumpa w tej sprawie są „dezorientujące”.
W ostatnich dniach fińscy przywódcy polityczni unikali bezpośredniego potępienia gróźb USA dotyczących Grenlandii. Minister spraw zagranicznych Elina Valtonen określiła sytuację jako „niepokojącą”. Orpo stwierdził jednak, że stanowisko Finlandii jest jasne.
– Od początku twierdziliśmy, że tylko Grenlandczycy i Duńczycy będą decydować o przyszłości Grenlandii. Zdecydowanie to popieraliśmy – powiedział, nie odpowiadając jednak wprost na pytanie, czy fińscy przywódcy celowo unikają rozgniewania nieprzewidywalnego prezydenta USA.
W artykule redakcyjnym w gazecie „Helsingin Sanomat” w piątek rano zauważono, że zachowanie Trumpa stwarza dylemat dla krajów takich jak Finlandia, które polegają na USA w kwestii bezpieczeństwa. – Wierzę, że Finowie doskonale rozumieją, że nasze bezpieczeństwo i obronność w dużej mierze zależą od Stanów Zjednoczonych – powiedział Orpo. – Niemniej jednak bronimy wielostronnego porządku świata, roli organizacji ONZ i prawa międzynarodowego. To są podstawowe zasady, których potrzebuje tak mały kraj jak Finlandia – dodał.
