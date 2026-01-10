Izrael chce zrezygnować z pomocy finansowej USA. W trosce o wizerunek

Walka z propagandą i dezinformacją

Premier dodał, że zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem może złagodzić międzynarodową krytykę państwa żydowskiego, sugerując, że „łatwość, z jaką propaganda przejmuje fakty lub je weryfikuje”, może zniknąć „w chwili zakończenia intensywnych walk”.

Stwierdził, że kraj walczy z dezinformacją w postaci zalewających media społecznościowe i generowanych przez boty oskarżeń, które są kontynuacją historycznych oszczerstw wobec Żydów – od średniowiecznych oskarżeń o trucie studni, rozprzestrzenianie zarazy czy mordowanie chrześcijańskich dzieci na Paschę. Nazwał starcia z propagandą „wojną kawalerii przeciwko F-35”.

– Chciałbym zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby walczyć z propagandą prowadzoną przeciwko nam – powiedział Netanjahu. Dodał, że Izrael jest oceniany przez pryzmat „niemożliwych standardów” w kontekście wojny z Hamasem.

Protesty w Iranie. „Rewolucje najlepiej wychodzą od wewnątrz”

Netanjahu odniósł się też do trwających w Iranie protestów antyreżimowych i potencjalnego zagrożenia ze strony Teheranu. Zmiana reżimu nie jest celem Izraela, ale może być „skutkiem ubocznym wojny” – ocenił.

Przypomniał o wspólnych nalotach USA i Izraela w czerwcu 2025 roku które zniszczyły znaczną część irańskiego programu nuklearnego, degradując reżim z supermocarstwa na drugorzędną potęgę. Połączył to z dwunastodniową wojną, klęską militarną Iranu oraz fatalnym zarządzaniem wewnętrznym – w tym miliardowymi wydatkami na "oś terroru" kosztem własnych obywateli.