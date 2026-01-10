Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izrael chce zrezygnować z pomocy finansowej USA. W trosce o wizerunek

Mniejsze uzależnienie od amerykańskiej pomocy finansowej może pomóc Izraelowi w walce o zachowanie pozytywnego wizerunku na świecie - stwierdził w wywiadzie dla „The Economist” premier Izraela Beniamin Netanjahu.

Publikacja: 10.01.2026 16:22

Beniamin Netanjahu

Beniamin Netanjahu

Foto: Reuters, Nathan Howard

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego premier Izraela Benjamin Netanjahu rozważa rezygnację z amerykańskiej pomocy finansowej?
  • Jakie kroki planuje Izrael w celu zwiększenia swojej niezależności od USA?
  • W jaki sposób mniejsze uzależnienie od amerykańskiej pomocy może wpłynąć na wizerunek Izraela na świecie?
  • Jakie strategie przyjmuje Izrael w walce z dezinformacją i propagandą?
  • Dlaczego Netanjahu podkreśla znaczenie wewnętrznych zmian w kontekście protestów w Iranie?

W wywiadzie dla „The Economist” premier Izraela Benjamin Netanjahu poruszył temat amerykańskiego wsparcia finansowego dla swojego kraju oraz kwestię potencjalnych zmian w Iranie.

Netanjahu po raz pierwszy publicznie zasugerował, że Izrael może nie przedłużyć w pełni corocznego pakietu pomocy wojskowej od USA w wysokości 3,8 miliarda dolarów, którego renegocjacja zaplanowana jest na 2028 r. Zapowiedział, że dąży do całkowitego uniezależnienia Izraela od tego wsparcia w ciągu najbliższych dziesięciu lat i proces ten już się rozpoczął.

Czytaj więcej

Beniamin Netanjahu i Donald Trump
Polityka
Izrael przyznał Donaldowi Trumpowi nagrodę, której nigdy nie przyznawał cudzoziemcom

Premier podkreślił, że zamierza „walczyć o lojalność narodu amerykańskiego” i dążyć do maksymalnej niezależności Izraela. Uważa, że  mniejsze uzależnienie od amerykańskiej pomocy finansowej może pomóc Izraelowi w walce o zachowanie pozytywnego wizerunku na świecie.

Reklama
Reklama

Walka z propagandą i dezinformacją

Premier dodał, że zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem może złagodzić międzynarodową krytykę państwa żydowskiego, sugerując, że „łatwość, z jaką propaganda przejmuje fakty lub je weryfikuje”, może zniknąć „w chwili zakończenia intensywnych walk”.

Stwierdził, że kraj walczy z dezinformacją w postaci zalewających media społecznościowe i generowanych przez boty oskarżeń, które są kontynuacją historycznych oszczerstw wobec Żydów – od średniowiecznych oskarżeń o trucie studni, rozprzestrzenianie zarazy czy mordowanie chrześcijańskich dzieci na Paschę.  Nazwał starcia z propagandą „wojną kawalerii przeciwko F-35”.

Czytaj więcej

Donald Trump i Beniamin Netanjahu w Knesecie, październik 2025
Polityka
Krucjata Trumpa w obronie Netanjahu. Prezydent USA pisze list do Izaaka Herzoga

–  Chciałbym zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby walczyć z propagandą prowadzoną przeciwko nam – powiedział Netanjahu. Dodał, że Izrael jest oceniany przez pryzmat „niemożliwych standardów” w kontekście wojny z Hamasem.

Protesty w Iranie. „Rewolucje najlepiej wychodzą od wewnątrz”

Netanjahu odniósł się też do trwających w Iranie protestów antyreżimowych i potencjalnego zagrożenia ze strony Teheranu. Zmiana reżimu nie jest celem Izraela, ale może być „skutkiem ubocznym wojny” – ocenił.

Przypomniał o wspólnych nalotach USA i Izraela w czerwcu 2025 roku które zniszczyły znaczną część irańskiego programu nuklearnego, degradując reżim z supermocarstwa na drugorzędną potęgę. Połączył to z dwunastodniową wojną, klęską militarną Iranu oraz fatalnym zarządzaniem wewnętrznym – w tym miliardowymi wydatkami na "oś terroru" kosztem własnych obywateli.

Reklama
Reklama

- Te czynniki zbiegają się obecnie – stwierdził – i może to być moment, w którym Irańczycy przejmą kontrolę nad swoim losem. Rewolucje najlepiej wychodzą od wewnątrz.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Powrót Porozumień Abrahamowych. Donald Trump: Kraje ustawiają się w kolejce, by je podpisać

Netanjahu zaprzeczył planom interwencji Izraela w protesty, wzywając do uważnej obserwacji wydarzeń. Dodał, że wznowienie działań militarnych nastąpi tylko w jednym przypadku.

– Jeśli Iran nas zaatakuje – co jest możliwe – poniesie straszne konsekwencje. W pozostałych kwestiach obserwujmy, co dzieje się wewnątrz Iranu – powiedział.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Iran Izrael Ameryka Północna Stany Zjednoczone Benjamin Netanjahu
Premier Finlandii Petteri Orpo
Polityka
„Dezorientujące” komunikaty Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Petteri Orpo: To jego „strategia negocjacyjna”
Donald Trump
Polityka
Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność
Gustavo Petro, prezydent Kolumbii
Polityka
Prezydent Kolumbii obawia się interwencji wojskowej USA. Przypomina o Panamie
Żołnierz francuski w czasie ćwiczeń NATO na Grenlandii
Polityka
USA zaoferują 100 tys. dolarów dla każdego Grenlandczyka za porzucenie Danii?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Donald Trump
Polityka
Trump wycofał USA z agencji ONZ. Guterres: Ale musi płacić składki
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama