Krucjata Trumpa w obronie Netanjahu. Prezydent USA pisze list do Izaaka Herzoga

Donald Trump wystosował nietypowy apel do izraelskiego prezydenta Izaaka Herzoga, prosząc go o ułaskawienie Benjamina Netanjahu w związku z zarzutami o korupcję, które od lat ciążą na izraelskim premierze.

Publikacja: 12.11.2025 20:37

Donald Trump i Beniamin Netanjahu w Knesecie, październik 2025

Donald Trump i Beniamin Netanjahu w Knesecie, październik 2025

Foto: Reuters, Evan Vucci

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Donald Trump wystosował apel o ułaskawienie Benjamina Netanjahu?
  • Jakie stanowisko przyjął prezydent Izraela Icchak Herzog wobec propozycji Donalda Trumpa?
  • Co zarzuca się Benjaminowi Netanjahu w ramach jego postępowań sądowych?
  • W jaki sposób Donald Trump ocenia zarzuty wobec Benjamina Netanjahu?
  • Jakie są międzynarodowe konsekwencje prawne działań Benjamina Netanjahu?

W liście, którego treść została upubliczniona przez kancelarię prezydenta Izraela, Trump podkreślił swój szacunek dla niezależności izraelskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak stwierdził, że jego zdaniem postępowanie wobec Netanjahu ma charakter polityczny i jest bezzasadne.

„Z ogromnym szacunkiem piszę do Pana w tym historycznym momencie, gdy wspólnie osiągnęliśmy pokój, do którego Izrael dążył od przynajmniej 3 tysięcy lat” – tak Donald Trump rozpoczął list do prezydenta Izraela.

Prezydent USA apeluje o „całkowite uniewinnienie” Netanjahu

Prezydent USA napisał, że Netanjahu przez lata był zdecydowanym liderem w czasach konfliktów zbrojnych, zaś obecnie wprowadza Izrael w okres pokoju po bardzo trudnych ostatnich latach. Trump zasugerował, że skoro kraj odniósł „bezprecedensowe sukcesy” na arenie międzynarodowej i skutecznie powstrzymuje Hamas, nadszedł czas, by pozwolić Netanjahu „zjednoczyć Izrael” poprzez jego ułaskawienie i definitywne zakończenie batalii sądowej.

„Zwracam się z apelem o całkowite ułaskawienie Benjamina Netanjahu, który był zdecydowanym i skutecznym premierem w czasie wojny, a obecnie prowadzi Izrael ku nowemu czasowi pokoju. W tym kontekście kontynuuję współpracę z kluczowymi liderami Bliskiego Wschodu, by do Porozumień Abrahamowych dołączyło jeszcze więcej państw” – napisał Donald Trump. „Premier Netanjahu wykazał się siłą wobec potężnych przeciwników i przeciwności, nie powinno się niepotrzebnie odciągać jego uwagi” – dodał. 

Prezydent USA Donald Trump, przewodniczący Knesetu Amir Ohana i prezydent Izraela Icchak Herzog w Kn
Dyplomacja
Donald Trump w Knesecie zapowiada złoty wiek dla Izraela

Prezydent Izaak Herzog odpowiedział, wyrażając uznanie wobec Trumpa, zaznaczając jednocześnie, że każda osoba ubiegająca się o łaskę prezydencką musi złożyć formalny wniosek zgodnie z obowiązującymi izraelskimi procedurami.

Krucjata Donalda Trumpa w obronie Beniamina Netanjahu

Nie jest to pierwszy raz, gdy Donald Trump krytykuje postępowanie sądowe wobec Netanjahu. Podczas swojej wizyty w Knesecie w październiku stwierdził, że „kto się przejmuje zarzutami o cygara i szampana”, odnosząc się do jednego z przypadków wręczania prezentów premierowi. Trump określił Netanjahu mianem „porządnego człowieka”, a sprawę – publicznie i w mediach społecznościowych – wielokrotnie nazywał bezpodstawną „nagonką polityczną”.

 – Cygara i szampan, kogo to do diabła odchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu.

W ostatnim czasie w Izraelu rozgorzała debata, czy sprawę Netanjahu można zakończyć zmianami legislacyjnymi. Opozycja podkreśla, że przepisy wyraźnie stanowią, iż podstawowym warunkiem ułaskawienia jest przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy. Z kolei zwolennicy premiera oraz niektórzy ministrowie twierdzą, że zarzuty są sfabrykowane i kompromitują prokuraturę, a ułaskawienie byłoby „konieczne i słuszne” w obecnej sytuacji.

Beniamin Netanjahu z dokumentem, potwierdzającym nominację Donalda Trumpa do Nagrody Nobla
Konflikty zbrojne
Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Beniamin Netanjahu wręczył mu dokument

Jakie zarzuty ciążą na Beniaminie Netanjahu

Benjamin Netanjahu jest oskarżony  o korupcję, oszustwo oraz nadużycie zaufania publicznego. Zarzuty dotyczą trzech różnych spraw karnych, w których premier miał korzystać z relacji z wpływowymi i zamożnymi właścicielami mediów, aby uzyskać korzyści osobiste i polityczne. Proces toczy się od 2020 r., a Netanjahu stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia, wskazując, że są one efektem politycznej nagonki.

Przeciwko premierowi  toczy się postępowanie dotyczące przyjęcia kosztownych prezentów (o wartości ponad 200 tysięcy dolarów) od biznesmenów, Jamesa Packera i Arnona Milchana, w zamian za pomoc w uzyskaniu korzystnych umów i koncesji oraz długoterminowej wizy do USA dla Milchana. Dodatkowo Netanjahu miał wpływać na media (wydawcę „Yedioth Ahronoth”) w zamian za pozytywne artykuły o swoim rządzie.

Wizyta Beniamina Netanjahu w Waszyngtonie, luty 2025
Polityka
Beniamin Netanjahu znowu pierwszy u Donalda Trumpa. Będą rozmawiać nie tylko o cłach

Na arenie międzynarodowej Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze – chodzi o zarzuty zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości podczas operacji wojskowych w Strefie Gazy. ONZ zarzuca mu także podżeganie do ludobójstwa ze względu na jego publiczne wypowiedzi i działania podczas konfliktu.

W kwietniu bieżącego roku Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze uchyliła decyzję niższej instancji z listopada 2024 r., dotyczącą nakazu aresztowania premiera Izraela, Beniamina Netanjahu, uznając, że należy w pełni rozpatrzyć zastrzeżenia Izraela dotyczące jurysdykcji Trybunału. Nakaz aresztowania pozostał w mocy, ale sprawa pozostaje „zamrożona” do czasu, kiedy MTK zakończy kolejne przesłuchania stron, co może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.

Donald Trump Icchak Herzog Benjamin Netanjahu

W liście, którego treść została upubliczniona przez kancelarię prezydenta Izraela, Trump podkreślił swój szacunek dla niezależności izraelskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak stwierdził, że jego zdaniem postępowanie wobec Netanjahu ma charakter polityczny i jest bezzasadne.

„Z ogromnym szacunkiem piszę do Pana w tym historycznym momencie, gdy wspólnie osiągnęliśmy pokój, do którego Izrael dążył od przynajmniej 3 tysięcy lat” – tak Donald Trump rozpoczął list do prezydenta Izraela.

