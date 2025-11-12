Krucjata Trumpa w obronie Netanjahu. Prezydent USA pisze list do Izaaka Herzoga

Aktualizacja: 12.11.2025 22:13 Publikacja: 12.11.2025 20:37
Donald Trump i Beniamin Netanjahu w Knesecie, październik 2025
Foto: Reuters, Evan Vucci
W liście, którego treść została upubliczniona przez kancelarię prezydenta Izraela, Trump podkreślił swój szacunek dla niezależności izraelskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak stwierdził, że jego zdaniem postępowanie wobec Netanjahu ma charakter polityczny i jest bezzasadne.
„Z ogromnym szacunkiem piszę do Pana w tym historycznym momencie, gdy wspólnie osiągnęliśmy pokój, do którego Izrael dążył od przynajmniej 3 tysięcy lat” – tak Donald Trump rozpoczął list do prezydenta Izraela.
Prezydent USA napisał, że Netanjahu przez lata był zdecydowanym liderem w czasach konfliktów zbrojnych, zaś obecnie wprowadza Izrael w okres pokoju po bardzo trudnych ostatnich latach. Trump zasugerował, że skoro kraj odniósł „bezprecedensowe sukcesy” na arenie międzynarodowej i skutecznie powstrzymuje Hamas, nadszedł czas, by pozwolić Netanjahu „zjednoczyć Izrael” poprzez jego ułaskawienie i definitywne zakończenie batalii sądowej.
„Zwracam się z apelem o całkowite ułaskawienie Benjamina Netanjahu, który był zdecydowanym i skutecznym premierem w czasie wojny, a obecnie prowadzi Izrael ku nowemu czasowi pokoju. W tym kontekście kontynuuję współpracę z kluczowymi liderami Bliskiego Wschodu, by do Porozumień Abrahamowych dołączyło jeszcze więcej państw” – napisał Donald Trump. „Premier Netanjahu wykazał się siłą wobec potężnych przeciwników i przeciwności, nie powinno się niepotrzebnie odciągać jego uwagi” – dodał.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump wygłosił trwające ponad godzinę przemówienie w Knesecie. Jego wystąpie...
Prezydent Izaak Herzog odpowiedział, wyrażając uznanie wobec Trumpa, zaznaczając jednocześnie, że każda osoba ubiegająca się o łaskę prezydencką musi złożyć formalny wniosek zgodnie z obowiązującymi izraelskimi procedurami.
Nie jest to pierwszy raz, gdy Donald Trump krytykuje postępowanie sądowe wobec Netanjahu. Podczas swojej wizyty w Knesecie w październiku stwierdził, że „kto się przejmuje zarzutami o cygara i szampana”, odnosząc się do jednego z przypadków wręczania prezentów premierowi. Trump określił Netanjahu mianem „porządnego człowieka”, a sprawę – publicznie i w mediach społecznościowych – wielokrotnie nazywał bezpodstawną „nagonką polityczną”.
– Cygara i szampan, kogo to do diabła odchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu.
W ostatnim czasie w Izraelu rozgorzała debata, czy sprawę Netanjahu można zakończyć zmianami legislacyjnymi. Opozycja podkreśla, że przepisy wyraźnie stanowią, iż podstawowym warunkiem ułaskawienia jest przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy. Z kolei zwolennicy premiera oraz niektórzy ministrowie twierdzą, że zarzuty są sfabrykowane i kompromitują prokuraturę, a ułaskawienie byłoby „konieczne i słuszne” w obecnej sytuacji.
Czytaj więcej
Premier Izraela Beniamin Netanjahu ogłosił w poniedziałek w Białym Domu, że nominował prezydenta...
Benjamin Netanjahu jest oskarżony o korupcję, oszustwo oraz nadużycie zaufania publicznego. Zarzuty dotyczą trzech różnych spraw karnych, w których premier miał korzystać z relacji z wpływowymi i zamożnymi właścicielami mediów, aby uzyskać korzyści osobiste i polityczne. Proces toczy się od 2020 r., a Netanjahu stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia, wskazując, że są one efektem politycznej nagonki.
Przeciwko premierowi toczy się postępowanie dotyczące przyjęcia kosztownych prezentów (o wartości ponad 200 tysięcy dolarów) od biznesmenów, Jamesa Packera i Arnona Milchana, w zamian za pomoc w uzyskaniu korzystnych umów i koncesji oraz długoterminowej wizy do USA dla Milchana. Dodatkowo Netanjahu miał wpływać na media (wydawcę „Yedioth Ahronoth”) w zamian za pozytywne artykuły o swoim rządzie.
Czytaj więcej
O amerykańskich cłach pierwszy z prezydentem USA rozmawia premier Izraela. Czy zaplanują też raze...
Na arenie międzynarodowej Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze – chodzi o zarzuty zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości podczas operacji wojskowych w Strefie Gazy. ONZ zarzuca mu także podżeganie do ludobójstwa ze względu na jego publiczne wypowiedzi i działania podczas konfliktu.
W kwietniu bieżącego roku Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze uchyliła decyzję niższej instancji z listopada 2024 r., dotyczącą nakazu aresztowania premiera Izraela, Beniamina Netanjahu, uznając, że należy w pełni rozpatrzyć zastrzeżenia Izraela dotyczące jurysdykcji Trybunału. Nakaz aresztowania pozostał w mocy, ale sprawa pozostaje „zamrożona” do czasu, kiedy MTK zakończy kolejne przesłuchania stron, co może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W liście, którego treść została upubliczniona przez kancelarię prezydenta Izraela, Trump podkreślił swój szacunek dla niezależności izraelskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak stwierdził, że jego zdaniem postępowanie wobec Netanjahu ma charakter polityczny i jest bezzasadne.
„Z ogromnym szacunkiem piszę do Pana w tym historycznym momencie, gdy wspólnie osiągnęliśmy pokój, do którego Izrael dążył od przynajmniej 3 tysięcy lat” – tak Donald Trump rozpoczął list do prezydenta Izraela.
Nad Dnieprem doszło do największego od lat skandalu korupcyjnego. – Istnieje ryzyko wybuchu kryzysu politycznego...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Gavin Newsom – gubernator Kalifornii, przewodniczący na COP30 delegacji, która ma zastąpić wysokich rangą urzędn...
Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska będą mogły wystąpić o pełne bądź częściowe zwolnienie z r...
Sąd apelacyjny w Paryżu rozpatrzył wniosek Nicolasa Sarkozy’ego o zwolnienie z więzienia na czas rozpatrzenia ap...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Rosja nie otworzy w najbliższym czasie planowanej bazy marynarki wojennej w Sudanie – poinformował ambasador Fed...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas