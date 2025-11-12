Krucjata Trumpa w obronie Netanjahu. Prezydent USA pisze list do Izaaka Herzoga

„Zwracam się z apelem o całkowite ułaskawienie Benjamina Netanjahu, który był zdecydowanym i skutecznym premierem w czasie wojny, a obecnie prowadzi Izrael ku nowemu czasowi pokoju. W tym kontekście kontynuuję współpracę z kluczowymi liderami Bliskiego Wschodu, by do Porozumień Abrahamowych dołączyło jeszcze więcej państw” – napisał Donald Trump. „Premier Netanjahu wykazał się siłą wobec potężnych przeciwników i przeciwności, nie powinno się niepotrzebnie odciągać jego uwagi” – dodał.

Prezydent Izaak Herzog odpowiedział, wyrażając uznanie wobec Trumpa, zaznaczając jednocześnie, że każda osoba ubiegająca się o łaskę prezydencką musi złożyć formalny wniosek zgodnie z obowiązującymi izraelskimi procedurami.

Krucjata Donalda Trumpa w obronie Beniamina Netanjahu

Nie jest to pierwszy raz, gdy Donald Trump krytykuje postępowanie sądowe wobec Netanjahu. Podczas swojej wizyty w Knesecie w październiku stwierdził, że „kto się przejmuje zarzutami o cygara i szampana”, odnosząc się do jednego z przypadków wręczania prezentów premierowi. Trump określił Netanjahu mianem „porządnego człowieka”, a sprawę – publicznie i w mediach społecznościowych – wielokrotnie nazywał bezpodstawną „nagonką polityczną”.

– Cygara i szampan, kogo to do diabła odchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu.

W ostatnim czasie w Izraelu rozgorzała debata, czy sprawę Netanjahu można zakończyć zmianami legislacyjnymi. Opozycja podkreśla, że przepisy wyraźnie stanowią, iż podstawowym warunkiem ułaskawienia jest przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy. Z kolei zwolennicy premiera oraz niektórzy ministrowie twierdzą, że zarzuty są sfabrykowane i kompromitują prokuraturę, a ułaskawienie byłoby „konieczne i słuszne” w obecnej sytuacji.