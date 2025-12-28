Aktualizacja: 28.12.2025 09:21 Publikacja: 28.12.2025 08:13
Zbigniew Ziobro
7 listopada Sejm przegłosował uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry w związku z 26 zarzutami stawianymi u przez prokuraturę (najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej w związku z dysponowaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości środkami z Funduszu Sprawiedliwości) oraz wniosek o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt byłego ministra sprawiedliwości.
Sam Ziobro nie pojawił się na tym głosowaniu, był też nieobecny dzień wcześniej na posiedzeniu sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowej, która rekomendowała przyjęcie przez Sejm wniosków prokuratury. W czasie, gdy rozstrzygały się losy jego immunitetu, przebywał na Węgrzech, gdzie wcześniej azyl polityczny uzyskał były wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, Marcin Romanowski. Ziobro jak dotąd nie wystąpił o azyl na Węgrzech, ale od podjęcia przez Sejm decyzji o uchyleniu mu immunitetu nie pojawia się ani na posiedzeniach Sejmu, ani w Polsce (mieszka wraz z rodziną w Brukseli).
Sąd nie podjął jeszcze decyzji ws. wniosku prokuratury o aresztowanie Ziobry. Posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w tej sprawie z 22 grudnia zostało odroczone do 15 stycznia, ponieważ sędzia uznał, że prokuratura nie dołączyła do wniosku, uznając , że nie mają one znaczenia dla rozstrzyganego wniosku. Chodzi o materiały o charakterze niejawnym, których prokuratura nie dołączyła do wniosku uznając, że nie mają one znaczenia dla rozstrzyganego wniosku. Teraz śledczy mają uzupełnić materiał dowodowy przedstawiony sędziemu.
Zarzuty stawiane Ziobrze dotyczą przede wszystkim niewłaściwego sposobu wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości – pierwotnie był to fundusz, który miał na celu pomoc dla byłych więźniów w powrocie do życia na wolności oraz wsparcie dla ich rodzin i świadków przestępstw. Jednak w lipcu 2017 roku – już za rządów PiS – zakres działania Funduszu znacznie poszerzono, dołączając do celów jego działania „przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”. Dzięki wykorzystaniu tego zapisu środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały nawet do Kół Gospodyń Wiejskich, a - jak wykazał audyt przeprowadzony w Ministerstwie Sprawiedliwości po przejęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą - największe środki trafiały do okręgów wyborczych, z których startowali w wyborach politycy Solidarnej Polski/Suwerennej Polski (w 2024 roku partia Zbigniewa Ziobry połączyła się z PiS). Ze środków z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono też oprogramowanie Pegasus dla CBA – czego dotyczy jeden z zarzutów stawianych Ziobrze.
Ziobrze, w związku ze stawianymi mu zarzutami, grozi nawet 25 lat więzienia.
Sam Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom i przekonuje, że sprawa przeciwko niemu ma charakter polityczny. Z kolei wielu polityków PiS, zwłaszcza tych należących w przeszłości do Suwerennej Polski przekonuje, iż koalicja rządzącą dążąc do aresztowania Ziobry naraża na szwank zdrowie, a nawet życie byłego ministra sprawiedliwości, który nadal znajduje się pod opieką lekarzy ze względu na ciężką chorobę nowotworową, z którą się zmagał.
Na konferencji prasowej z początku grudnia, na której Ziobro wystąpił zdalnie, były minister sprawiedliwości stwierdził m.in. że „zdecydował się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego został za granicą”.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Zbigniew Ziobro powinien stawić się w Polsce w związku ze stawianymi mu przez prokuraturę zarzutami, nawet gdyby miało to oznaczać jego aresztowanie.
„Tak” odpowiedziało 71,9 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 17,2 proc. respondentów.
11 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)
– Powrót Zbigniewa Ziobry do kraju za słuszny uważa trzech na czterech badanych (76 proc.) posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe i podobny odsetek badanych (77 proc.) o dochodach wyższych niż 5000 zł netto. Zbigniew Ziobro powinien pojawić się w Polsce zdaniem blisko czterech na pięciu respondentów (79 proc.) z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
