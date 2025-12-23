Reklama
Kto byłby najlepszym prezesem PiS? Ankietowani nie wskazali Jarosława Kaczyńskiego

Nie Jarosław Kaczyński został wskazany w sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 w odpowiedzi na pytanie „kto byłby obecnie najlepszym prezesem PiS”. Jeden z polityków ma wyraźną przewagę nad innymi potencjalnymi kandydatami, ale najwięcej respondentów wskazało "kogoś innego".

Publikacja: 23.12.2025 07:58

Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Mateusz Marek

Bartosz Lewicki

W sondażu ankietowanym zadano pytanie o to, kto byłby obecnie najlepszym liderem PiS. Najwięcej, bo 39 proc. respondentów, wskazało odpowiedź „ktoś inny”, nie wskazując nazwiska. Jak zauważono w opisie badania, dużą grupę wśród uczestników badania stanowili niezdecydowani i osoby, które odmówiły odpowiedzi. To 28 proc. ankietowanych. 

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek. Który z nich byłby najlepszym liderem PiS? 

Badani, którzy zdecydowali się wymienić nazwisko, najczęściej wskazywali Mateusza Morawieckiego. Były premier uzyskał 16 proc. głosów. 

Dopiero kolejne miejsce uzyskał w tym zestawieniu obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński z 10 proc. wskazań. 

Trzecim politykiem PiS, którego badani widzą na stanowisku prezesa tego ugrupowania, jest Przemysław Czarnek, którego wskazało 7 proc. 

Wewnętrzny konflikt w PiS

Jak przypomniano w opisie badania, w Prawie i Sprawiedliwości trwa obecnie walka frakcji – tzw. „maślarzy” z „harcerzami” o ewentualną schedę po Jarosławie Kaczyńskim, gdyby ten zdecydował się na polityczną emeryturę. 

Mianem „maślarzy” określa się grupę krytyczną wobec Mateusza Morawieckiego. Są wśród nich Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro i Tobiasz Bocheński. To on opublikował w serwisie X zdjęcie kostki masła, które otrzymał na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, pisząc, że „za Tuska podają na pokładzie niemieckie masło”.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Źródło: rp.pl

