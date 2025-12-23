Kto byłby najlepszym prezesem PiS? Ankietowani nie wskazali Jarosława Kaczyńskiego

Aktualizacja: 23.12.2025 08:07 Publikacja: 23.12.2025 07:58
W sondażu ankietowanym zadano pytanie o to, kto byłby obecnie najlepszym liderem PiS. Najwięcej, bo 39 proc. respondentów, wskazało odpowiedź „ktoś inny”, nie wskazując nazwiska. Jak zauważono w opisie badania, dużą grupę wśród uczestników badania stanowili niezdecydowani i osoby, które odmówiły odpowiedzi. To 28 proc. ankietowanych.
Badani, którzy zdecydowali się wymienić nazwisko, najczęściej wskazywali Mateusza Morawieckiego. Były premier uzyskał 16 proc. głosów.
Dopiero kolejne miejsce uzyskał w tym zestawieniu obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński z 10 proc. wskazań.
Trzecim politykiem PiS, którego badani widzą na stanowisku prezesa tego ugrupowania, jest Przemysław Czarnek, którego wskazało 7 proc.
Jak przypomniano w opisie badania, w Prawie i Sprawiedliwości trwa obecnie walka frakcji – tzw. „maślarzy” z „harcerzami” o ewentualną schedę po Jarosławie Kaczyńskim, gdyby ten zdecydował się na polityczną emeryturę.
Mianem „maślarzy” określa się grupę krytyczną wobec Mateusza Morawieckiego. Są wśród nich Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro i Tobiasz Bocheński. To on opublikował w serwisie X zdjęcie kostki masła, które otrzymał na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, pisząc, że „za Tuska podają na pokładzie niemieckie masło”.
Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.
