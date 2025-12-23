Kto byłby najlepszym prezesem PiS? Ankietowani nie wskazali Jarosława Kaczyńskiego

W sondażu ankietowanym zadano pytanie o to, kto byłby obecnie najlepszym liderem PiS. Najwięcej, bo 39 proc. respondentów, wskazało odpowiedź „ktoś inny”, nie wskazując nazwiska. Jak zauważono w opisie badania, dużą grupę wśród uczestników badania stanowili niezdecydowani i osoby, które odmówiły odpowiedzi. To 28 proc. ankietowanych.

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek. Który z nich byłby najlepszym liderem PiS?

Badani, którzy zdecydowali się wymienić nazwisko, najczęściej wskazywali Mateusza Morawieckiego. Były premier uzyskał 16 proc. głosów.

Dopiero kolejne miejsce uzyskał w tym zestawieniu obecny prezes PiS Jarosław Kaczyński z 10 proc. wskazań.

Trzecim politykiem PiS, którego badani widzą na stanowisku prezesa tego ugrupowania, jest Przemysław Czarnek, którego wskazało 7 proc.