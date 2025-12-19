Rzeczpospolita
Wzrosło ryzyko rozłamu w PiS, Nawrocki gra na polaryzację, CBOS psuje nastroje KPRM

W ostatnich „Politycznych Michałkach” przed Bożym Narodzeniem Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują gorące wydarzenia końcówki roku.

Publikacja: 19.12.2025 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Eskalacja wewnętrznego konfliktu w PiS, kontrowersyjny ruch Karola Nawrockiego z usunięciem Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego oraz niepokojące dla rządu dane z sondażu CBOS.

Rola odegrana przez Jarosława Kaczyńskiego jest najbardziej zaskakującym elementem ostatniej rozgryw
Plus Minus
Kaczyński traci kontrolę? Chaos w PiS przed wyborami sejmowymi

Rozłam w PiS? Ryzyko dla Kaczyńskiego rośnie

Co z kolejną fazą konfliktu w PiS? – To nie jest moim zdaniem ustawka. Jeśli tak, to naprawdę głęboko zakamuflowana – mówi Michał Kolanko, komentując teorie o rzekomej reżyserii sporu między frakcją Morawieckiego a resztą PiS. Choć żadna decyzja o rozłamie nie zapadła i nie zapadnie wkrótce – jeśli w ogóle, jego prawdopodobieństwo „wzrosło z 5 do około 15 proc.” zdaniem dziennikarza "Rzeczpospolitej". – Na oficjalnej Wigilii Jarosław Kaczyński prosił, żeby nie iść na tę nieoficjalną. I tak poszło ponad 60 osób” – relacjonuje Szułdrzyński. Taki symboliczny gest pokazuje, jak głębokie są już linie podziału w partii.

Prezydent Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego Karol Nawrocki atakuje Okrągły Stół? Gra toczy się o pamięć i władzę

Nawrocki gra Okrągłym Stołem na polaryzację

Komentatorzy analizują też ruch prezydenta Karola Nawrockiego z usunięciem z Pałacu Prezydenckiego Okrągłego Stołu. – Byłem pod dużym wrażeniem ruchu, który wykonał Karol Nawrocki. Uważam ten ruch za szkodliwy, ale politycznie to był po prostu majstersztyk” – przyznaje Szułdrzyński. Zdaniem Kolanki, to działanie Nawrockiego jest „w stylu Trumpa – symboliczne, konfrontacyjne, polaryzujące”. I nic nie zapowiada, by był to ostatni ruch w tym stylu. – To jest bardzo wygodna polaryzacja. Lud kontra elity” – podsumowuje Szułdrzyński. – To ma być nieustająca kampania wyborcza. Każdy dzień ma być czymś zapełniony – mówił Kolanko o podejściu Pałacu Prezydenckiego i doradców prezydenta Nawrockiego do najbliższych 5 lat kadencji.

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Rośnie niezadowolenie z rządu Donalda Tuska

CBOS i niepokojący sygnał dla rządu

Komentatorzy analizowali też najnowszy sondaż CBOS, który może popsuć na Święta atmosferę w KPRM. – Zatrzymały się wzrosty rządu. Teraz będzie pytanie, czy w styczniu trend się odnowi, czy będą znów spadki – zauważa Kolanko. I chociaż to Tusk kończy rok w lepszym nastroju niż zmagający się z wewnętrzną wojną w partii Kaczyński, to jak zauważają dziennikarze, ten sondaż musi być ostrzeżeniem dla premiera Donalda Tuska na kolejny, 2026 r.

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki Firmy CBOS Karol Nawrocki

