Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała przed kilkoma dniami wyniki badania preferencji partyjnych, z którego wynikało, że Koalicja Obywatelska przewodzi z poparciem 35,3 proc., wyprzedzając PiS (31,2 proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,2 proc., która wyprzedziła Konfederację (10,7 proc.). Poniżej progu wyborczego znaleźli się wszyscy koalicjanci współtworzący rząd Donalda Tuska – Nowa Lewica (4,95 proc. badanych), PSL (1,71 proc.) i Polska 2050 (1,66 proc.).

CBOS: Prezydent oceniany wyraźnie lepiej niż rząd i Sejm

Nieco lepiej dla rządu wypada badanie CBOS przeprowadzone między 27 listopada a 8 grudnia. W tym badaniu 42 proc. respondentów deklaruje, że są przeciwnikami rządu, a 33 proc. – że są jego zwolennikami. Obojętność wobec rządu deklaruje 23 proc. badanych, a 2 proc. nie potrafi określić swojego stosunku do rządu.

Rząd Donalda Tuska oceniany jest podobnie jak był w październiku 2023 roku oceniany w sondażu CBOS rząd Mateusza Morawieckiego. Jako zwolennicy rządu Morawieckiego deklarowali się 33 proc. badanych, a jako jego przeciwnicy – 44 proc.

Z kolei w lutym 2024 roku za zwolenników rządu Donalda Tuska uważało się 41 proc. badanych, a za jego przeciwników – 34 proc.

CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z rządu (27 listopada - 8 grudnia) Foto: PAP

W badaniu CBOS gorzej od rządu wypada Sejm – pozytywnie jego pracę ocenia wprawdzie 34 proc. badanych, ale negatywnie – 51 proc. Senat spotyka się z bardziej ambiwalentnymi ocenami (źle ocenia jego pracę 37 proc. badanych, dobrze – 36 proc.). Zdecydowanie lepiej niż rząd wypada natomiast prezydent – działania Karola Nawrockiego dobrze ocenia 51 proc. badanych, a źle – 34 proc.