Aktualizacja: 19.12.2025 09:50 Publikacja: 19.12.2025 08:49
Donald Tusk
Foto: PAP/EPA
Z sondażu, przeprowadzonego metodą CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne) w dniach 9-15 grudnia wynika, że niezadowolonych z działania rządu Donalda Tuska jest 53,1 proc. badanych, co stanowi wzrost o 4,1 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Pozytywnie rząd Donalda Tuska ocenia 30,4 proc. badanych – o 3,8 punktu proc. mniej niż przed miesiącem. Obojętność wobec rządu deklaruje 16,54 proc. ankietowanych.
Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków - wynika z najnowszego badani CBOS.
Takie wyniki oznaczają, że rząd Tuska uzyskuje najgorsze notowania w sondażu OGB od sierpnia, gdy odsetek jego przeciwników wynosił 56 proc., a zwolenników – zaledwie 21 proc.
Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała przed kilkoma dniami wyniki badania preferencji partyjnych, z którego wynikało, że Koalicja Obywatelska przewodzi z poparciem 35,3 proc., wyprzedzając PiS (31,2 proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,2 proc., która wyprzedziła Konfederację (10,7 proc.). Poniżej progu wyborczego znaleźli się wszyscy koalicjanci współtworzący rząd Donalda Tuska – Nowa Lewica (4,95 proc. badanych), PSL (1,71 proc.) i Polska 2050 (1,66 proc.).
Nieco lepiej dla rządu wypada badanie CBOS przeprowadzone między 27 listopada a 8 grudnia. W tym badaniu 42 proc. respondentów deklaruje, że są przeciwnikami rządu, a 33 proc. – że są jego zwolennikami. Obojętność wobec rządu deklaruje 23 proc. badanych, a 2 proc. nie potrafi określić swojego stosunku do rządu.
Rząd Donalda Tuska oceniany jest podobnie jak był w październiku 2023 roku oceniany w sondażu CBOS rząd Mateusza Morawieckiego. Jako zwolennicy rządu Morawieckiego deklarowali się 33 proc. badanych, a jako jego przeciwnicy – 44 proc.
Z kolei w lutym 2024 roku za zwolenników rządu Donalda Tuska uważało się 41 proc. badanych, a za jego przeciwników – 34 proc.
CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z rządu (27 listopada - 8 grudnia)
Foto: PAP
W badaniu CBOS gorzej od rządu wypada Sejm – pozytywnie jego pracę ocenia wprawdzie 34 proc. badanych, ale negatywnie – 51 proc. Senat spotyka się z bardziej ambiwalentnymi ocenami (źle ocenia jego pracę 37 proc. badanych, dobrze – 36 proc.). Zdecydowanie lepiej niż rząd wypada natomiast prezydent – działania Karola Nawrockiego dobrze ocenia 51 proc. badanych, a źle – 34 proc.
CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z pracy prezydenta i parlamentu (27 listopada - 8 grudnia)
Foto: PAP
Źródło: rp.pl
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
