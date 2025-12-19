Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Rośnie niezadowolenie z rządu Donalda Tuska

Ponad połowa Polaków ocenia działania rządu Donalda Tuska negatywnie - wynika z najnowszego sondażu opublikowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.

Publikacja: 19.12.2025 08:49

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z sondażu, przeprowadzonego metodą CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne) w dniach 9-15 grudnia wynika, że niezadowolonych z działania rządu Donalda Tuska jest 53,1 proc. badanych, co stanowi wzrost o 4,1 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania. 

Pozytywnie rząd Donalda Tuska ocenia 30,4 proc. badanych – o 3,8 punktu proc. mniej niż przed miesiącem. Obojętność wobec rządu deklaruje 16,54 proc. ankietowanych.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Polityka
Nowy ranking zaufania: Karol Nawrocki na czele, Jarosław Kaczyński jak Grzegorz Braun

Takie wyniki oznaczają, że rząd Tuska uzyskuje najgorsze notowania w sondażu OGB od sierpnia, gdy odsetek jego przeciwników wynosił 56 proc., a zwolenników – zaledwie 21 proc. 

Reklama
Reklama

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała przed kilkoma dniami wyniki badania preferencji partyjnych, z którego wynikało, że Koalicja Obywatelska przewodzi z poparciem 35,3 proc., wyprzedzając PiS (31,2 proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,2 proc., która wyprzedziła Konfederację (10,7 proc.). Poniżej progu wyborczego znaleźli się wszyscy koalicjanci współtworzący rząd Donalda Tuska – Nowa Lewica (4,95 proc. badanych), PSL (1,71 proc.) i Polska 2050 (1,66 proc.).

CBOS: Prezydent oceniany wyraźnie lepiej niż rząd i Sejm

Nieco lepiej dla rządu wypada badanie CBOS przeprowadzone między 27 listopada a 8 grudnia. W tym badaniu 42 proc. respondentów deklaruje, że są przeciwnikami rządu, a 33 proc. – że są jego zwolennikami. Obojętność wobec rządu deklaruje 23 proc. badanych, a 2 proc. nie potrafi określić swojego stosunku do rządu. 

Rząd Donalda Tuska oceniany jest podobnie jak był w październiku 2023 roku oceniany w sondażu CBOS rząd Mateusza Morawieckiego. Jako zwolennicy rządu Morawieckiego deklarowali się 33 proc. badanych, a jako jego przeciwnicy – 44 proc. 

Z kolei w lutym 2024 roku za zwolenników rządu Donalda Tuska uważało się 41 proc. badanych, a za jego przeciwników – 34 proc. 

CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z rządu (27 listopada - 8 grudnia)

CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z rządu (27 listopada - 8 grudnia)

Foto: PAP

W badaniu CBOS gorzej od rządu wypada Sejm – pozytywnie jego pracę ocenia wprawdzie 34 proc. badanych, ale negatywnie – 51 proc. Senat spotyka się z bardziej ambiwalentnymi ocenami (źle ocenia jego pracę 37 proc. badanych, dobrze – 36 proc.). Zdecydowanie lepiej niż rząd wypada natomiast prezydent – działania Karola Nawrockiego dobrze ocenia 51 proc. badanych, a źle – 34 proc. 

Reklama
Reklama
CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z pracy prezydenta i parlamentu (27 listopada - 8 grudnia)

CBOS. Badanie poziomu zadowolenia z pracy prezydenta i parlamentu (27 listopada - 8 grudnia)

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Osoby Donald Tusk
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
W piątek pierwsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski
Polityka
Spotkanie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas demontażu Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim w Wars
Polityka
Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki: Dziś skończył się w Polsce postkomunizm
prof. Andrzej Nowak
Polityka
Prof. Andrzej Nowak: Jeśli PiS wygra w 2027 roku, to będzie moment na zmianę pokoleniową
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Adam Glapiński
Polityka
O co i z kim walczy Adam Glapiński? Znamy kulisy konfliktu w NBP
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama