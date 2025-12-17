Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wówczas wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 35,3 proc. badanych.

Sondaż: Koalicja Obywatelska traci, partia Grzegorza Brauna rośnie w siłę

Drugie miejsce w badaniu zajmuje PiS z poparciem 31,2 proc. Na trzecim miejscu podium doszło do zmiany – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,2 proc. wyprzedziła Konfederację, na którą chce głosować 10,7 proc. respondentów.

Żadna inna partia nie weszłaby do Sejmu. Najbliżej przekroczenia progu jest Nowa Lewica, na którą chce głosować 4,95 proc. badanych. Partia Razem osiągnęła poparcie na poziomie 3,33 proc. PSL może liczyć na 1,71 proc. głosów, a Polska 2050 – na 1,66 proc. Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 to partie, które tworzą dziś koalicję rządzącą wraz z KO.

W porównaniu do badania z 22-25 listopada KO traci 2,71 punktu proc. poparcia, PiS zyskuje 3,05 punktu proc., Konfederacja Korony Polskiej zyskuje 2,26 punktu proc. a Konfederacja traci 3,27 punktu proc.