Nowy sondaż: Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację

Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.

Publikacja: 17.12.2025 07:45

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wówczas wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 35,3 proc. badanych.

Sondaż: Koalicja Obywatelska traci, partia Grzegorza Brauna rośnie w siłę

Drugie miejsce w badaniu zajmuje PiS z poparciem 31,2 proc. Na trzecim miejscu podium doszło do zmiany – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 11,2 proc. wyprzedziła Konfederację, na którą chce głosować 10,7 proc. respondentów. 

Żadna inna partia nie weszłaby do Sejmu. Najbliżej przekroczenia progu jest Nowa Lewica, na którą chce głosować 4,95 proc. badanych. Partia Razem osiągnęła poparcie na poziomie 3,33 proc. PSL może liczyć na 1,71 proc. głosów, a Polska 2050 – na 1,66 proc. Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 to partie, które tworzą dziś koalicję rządzącą wraz z KO.

W porównaniu do badania z 22-25 listopada KO traci 2,71 punktu proc. poparcia, PiS zyskuje 3,05 punktu proc., Konfederacja Korony Polskiej zyskuje 2,26 punktu proc. a Konfederacja traci 3,27 punktu proc. 

Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania to Nowa Lewica notuje niewielki wzrost (o 0,71 punktu proc.). Zyskuje też Partia Razem (wzrost o 0,58 punktu proc.), PSL traci 0,97 punktu proc. a Polska 2050 zyskuje 0,22 punktu proc. 

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Sondaż: Trzecia Droga zgubiła niemal wszystkich wyborców z 2023 roku

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 4,6 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 4,18 punktu proc. Konfederacja zyskuje 3,54 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 14,74 punktu proc. Nowa Lewica traci 3,66 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy) wówczas strata wynosi 0,33 punktu proc. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 roku jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 11,03 punktu proc.

W przeliczeniu na mandaty takie wyniki oznaczałyby, że KO uzyska 191 miejsca w Sejmie, PiS – 178. Konfederacja Korony Polskiej – 48, a Konfederacja – 43. W porównaniu do obecnego układu sił w Sejmie KO zyskałaby 34 mandaty, PiS – straciłby 16 mandatów, a Konfederacja zyskałaby 25 mandatów, a gdyby doliczyć do niej wynik Konfederacji Korony Polskiej – 73 mandaty. 

Takie wyniki oznaczają, że większość mogłyby zbudować w Sejmie KO z Konfederacją (234 mandaty), KO z Konfederacją Korony Polskiej (239 mandatów) lub PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej (269 mandatów). Większość mogłaby teoretycznie stworzyć również KO wspólnie z PiS. 

Sondaż przeprowadzono między 9 a 15 grudnia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. 

