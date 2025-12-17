Prace ekshumacyjne na Ukrainie. Ministra kultury: Nie ma żadnych blokad

Cienkowska poinformowała także, że strona ukraińska wystąpiła z trzema wnioskami o zgodę na własne poszukiwania, w tym na kontynuację prac w Jureczkowej w woj. podkarpackim. Od 30 września do 3 października trwały tam prace poszukiwawcze mogiły zbiorowej, w której według przekazów źródłowych i relacji historycznych mieli zostać pochowani członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), polegli 4 marca 1947 r. w starciu z oddziałami Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatów.

Cienkowska o współpracy z Ukrainą: Nie ma żadnych blokad

Ministra zdementowała krążące w mediach pogłoski o blokowaniu przez stronę ukraińską prac poszukiwawczych. Na uwagę, że Niemcy czy Węgrzy znacznie szybciej niż Polacy otrzymują zgody na prace, zaprzeczyła, by Ukraina w jakikolwiek sposób utrudniała je Polsce i zapewniła, że współpraca bardzo dobrze się układa.

– My naprawdę mamy bardzo dobre zrozumienie obu stron, jeśli chodzi o tę sprawę – zapewniła. – Jak mi ktoś mówi, że Ukraińcy kiedyś mówili, że to nie będzie wykonywane, to ja teraz mówię, proszę bardzo, mamy już dwa pochówki, skończyliśmy pracę w dwóch miejscowościach, zaczynamy w trzeciej i w ogóle nie ma żadnych blokad ze strony ukraińskiej.

Zwróciła jednak uwagę na to, że prace na Ukrainie oznaczają prace na terytorium kraju objętego działaniami wojennymi. W związku z tym polscy naukowcy i członkowie zespołów pracujących na miejscu nie zawsze się zgadzają na to, żeby w tym konkretnym czasie tam pojechać.

– A to jest bardzo ważne dla nas, żeby te prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny – mówiła Cienkowska.