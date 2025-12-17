Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Prace ekshumacyjne na Ukrainie. Ministra kultury: Nie ma żadnych blokad

Minister kultury Marta Cienkowska zdementowała pogłoski o utrudnianiu przez stronę ukraińską prac ekshumacyjnych i poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Poinformowała też, że trwają rozmowy dotyczące upublicznienia korespondencji papieża Jana Pawła II z Anną-Teresą Tymieniecką.

Publikacja: 17.12.2025 10:21

Marta Cienkowska

Marta Cienkowska

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są najnowsze ustalenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej dotyczące prac ekshumacyjnych?
  • W których miejscach na Ukrainie planowane są działania poszukiwawcze szczątków ofiar rzezi wołyńskiej?
  • Jakie są priorytety Polski jeśli chodzi o prace ekshumacyjne na Ukrainie?
  • Jakie są postępy w sprawie upublicznienia korespondencji Jana Pawła II z Anną-Teresą Tymieniecką?

W RMF FM Cienkowska poinformowała, że we wtorek odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej pod przewodnictwem Pawła Kowala, poświęcone ekshumacjom i pochówkom. Grupa podsumowała pierwszy rok działalności, który przyniósł dwa sukcesy: dwie ekshumacje i dwa pochówki. Ustalono też plany na 2026 rok.

Prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy. Plany i priorytety

Minister powiedziała, że strona ukraińska wyraziła kolejną zgodę na poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, tym razem we wsi Ugły. Priorytetem Polski są prace w Puźnikach, gdzie podejrzewa się kolejną zbiorową mogiłę. Planowane są prace też w Hucie Pieniackiej i Ostrówkach, w sprawie tych prac trwają procedury administracyjne.

Strona polska szacuje, że rocznie może prowadzić prace w trzech miejscach –  tak, żeby proces był dobrze przeprowadzony od samego początku. Ministerstwo Kultury wydało już zgody i decyzje finansowe dla Fundacji Wolności i Demokracji oraz Uniwersytetu Medycznego ze Szczecina, które zajmują się badaniami. Cienkowska podkreśliła, że liczy też na wsparcie finansowe Instytutu Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej

Pomnik Stepana Bandery – autorstwa lwowskiego rzeźbiarza Mykoły Posikiry i architekta Mychajła Fedyk
Historia Polski
Stosunki polsko-ukraińskie: protokół rozbieżności
Reklama
Reklama

Cienkowska poinformowała także, że strona ukraińska wystąpiła z trzema wnioskami o zgodę na własne poszukiwania, w tym na kontynuację prac w Jureczkowej w woj. podkarpackim. Od 30 września do 3 października trwały tam prace poszukiwawcze mogiły zbiorowej, w której według przekazów źródłowych i relacji historycznych mieli zostać pochowani członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), polegli 4 marca 1947 r. w starciu z oddziałami Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatów.

Cienkowska o współpracy z Ukrainą: Nie ma żadnych blokad

Ministra zdementowała krążące w mediach pogłoski o blokowaniu przez stronę ukraińską prac poszukiwawczych. Na uwagę, że Niemcy czy Węgrzy znacznie szybciej niż Polacy otrzymują zgody na prace, zaprzeczyła, by Ukraina w jakikolwiek sposób utrudniała je Polsce i zapewniła, że współpraca bardzo dobrze się układa.

Czytaj więcej

Lwów, 1 stycznia 2025 r. Uroczystości przed pomnikiem Stepana Bandery
Polityka
Karol Nawrocki wynalazł koło? Jak rozwiązać problem banderowskich symboli

–  My naprawdę mamy bardzo dobre zrozumienie obu stron, jeśli chodzi o tę sprawę – zapewniła. –  Jak mi ktoś mówi, że Ukraińcy kiedyś mówili, że to nie będzie wykonywane, to ja teraz mówię, proszę bardzo, mamy już dwa pochówki, skończyliśmy pracę w dwóch miejscowościach, zaczynamy w trzeciej i w ogóle nie ma żadnych blokad ze strony ukraińskiej.

Zwróciła jednak uwagę na to, że prace na Ukrainie oznaczają prace na terytorium kraju objętego działaniami wojennymi.  W związku z tym polscy naukowcy i członkowie zespołów pracujących na miejscu  nie zawsze się zgadzają na to, żeby w tym konkretnym czasie tam pojechać.

–  A to jest bardzo ważne dla nas, żeby te prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny – mówiła Cienkowska.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent elekt RP Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki do władz Ukrainy: Pojednanie może być oparte wyłącznie na prawdzie

Listy Jana Pawła II do bliskiej przyjaciółki zostaną udostępnione?

Ministra Marta Cienkowska pytana była także o upublicznienie korespondencji między papieżem Janem Pawłem II a jego bliską przyjaciółką Anną-Teresą Tymieniecką.

Dyrektor Biblioteki Narodowej przez lata nie chciał ich udostępnić, ale rozmowy na ten temat trwają i Cienkowska widzi szanse na ich pozytywne zakończenie.

– Szczerze mówiąc, sama chętnie bym ją przeczytała. Uważam, że z tych listów możemy się wiele dowiedzieć – mówiła. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy będziemy mogli je przeczytać – dodała.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miejsca Regiony Europa Ukraina Historia Historia Świata II Wojna Światowa Rzeź wołyńska Marta Cienkowska
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy
Polityka
Tomasz Trela: Najgorzej byłoby ustępować Karolowi Nawrockiemu
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek
Polityka
Czarnek: Partie na prawo od PiS mają 20 proc. poparcia, potrzebujemy nowego programu
Krzysztof Bosak, Robert Bąkiewicz
Polityka
Zuzanna Dąbrowska: Krzysztof Bosak przestrzega, Robert Bąkiewicz uprzejmie donosi
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun
Polityka
Nowy sondaż: Partia Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama