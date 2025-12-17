Prace ekshumacyjne na Ukrainie. Ministra kultury: Nie ma żadnych blokad

Aktualizacja: 17.12.2025 12:37 Publikacja: 17.12.2025 10:21
W RMF FM Cienkowska poinformowała, że we wtorek odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej pod przewodnictwem Pawła Kowala, poświęcone ekshumacjom i pochówkom. Grupa podsumowała pierwszy rok działalności, który przyniósł dwa sukcesy: dwie ekshumacje i dwa pochówki. Ustalono też plany na 2026 rok.
Minister powiedziała, że strona ukraińska wyraziła kolejną zgodę na poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, tym razem we wsi Ugły. Priorytetem Polski są prace w Puźnikach, gdzie podejrzewa się kolejną zbiorową mogiłę. Planowane są prace też w Hucie Pieniackiej i Ostrówkach, w sprawie tych prac trwają procedury administracyjne.
Strona polska szacuje, że rocznie może prowadzić prace w trzech miejscach – tak, żeby proces był dobrze przeprowadzony od samego początku. Ministerstwo Kultury wydało już zgody i decyzje finansowe dla Fundacji Wolności i Demokracji oraz Uniwersytetu Medycznego ze Szczecina, które zajmują się badaniami. Cienkowska podkreśliła, że liczy też na wsparcie finansowe Instytutu Pamięci Narodowej.
Cienkowska poinformowała także, że strona ukraińska wystąpiła z trzema wnioskami o zgodę na własne poszukiwania, w tym na kontynuację prac w Jureczkowej w woj. podkarpackim. Od 30 września do 3 października trwały tam prace poszukiwawcze mogiły zbiorowej, w której według przekazów źródłowych i relacji historycznych mieli zostać pochowani członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), polegli 4 marca 1947 r. w starciu z oddziałami Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły rezultatów.
Ministra zdementowała krążące w mediach pogłoski o blokowaniu przez stronę ukraińską prac poszukiwawczych. Na uwagę, że Niemcy czy Węgrzy znacznie szybciej niż Polacy otrzymują zgody na prace, zaprzeczyła, by Ukraina w jakikolwiek sposób utrudniała je Polsce i zapewniła, że współpraca bardzo dobrze się układa.
– My naprawdę mamy bardzo dobre zrozumienie obu stron, jeśli chodzi o tę sprawę – zapewniła. – Jak mi ktoś mówi, że Ukraińcy kiedyś mówili, że to nie będzie wykonywane, to ja teraz mówię, proszę bardzo, mamy już dwa pochówki, skończyliśmy pracę w dwóch miejscowościach, zaczynamy w trzeciej i w ogóle nie ma żadnych blokad ze strony ukraińskiej.
Zwróciła jednak uwagę na to, że prace na Ukrainie oznaczają prace na terytorium kraju objętego działaniami wojennymi. W związku z tym polscy naukowcy i członkowie zespołów pracujących na miejscu nie zawsze się zgadzają na to, żeby w tym konkretnym czasie tam pojechać.
– A to jest bardzo ważne dla nas, żeby te prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny – mówiła Cienkowska.
Ministra Marta Cienkowska pytana była także o upublicznienie korespondencji między papieżem Janem Pawłem II a jego bliską przyjaciółką Anną-Teresą Tymieniecką.
Dyrektor Biblioteki Narodowej przez lata nie chciał ich udostępnić, ale rozmowy na ten temat trwają i Cienkowska widzi szanse na ich pozytywne zakończenie.
– Szczerze mówiąc, sama chętnie bym ją przeczytała. Uważam, że z tych listów możemy się wiele dowiedzieć – mówiła. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy będziemy mogli je przeczytać – dodała.
