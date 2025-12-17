Mennica Stanów Zjednoczonych wystawiła na sprzedaż 232 zestawy, z których każdy składał się z trzech monet. Były to ostatnie wyprodukowane pensy przed ogłoszeniem przez administrację Donalda Trumpa decyzji o całkowitym wycofaniu ich z obiegu. Mennica wybiła ostatnią jednocentową monetę 12 listopada 2025 roku.

Zestawy trafiły w ubiegłym tygodniu na licytację w nowojorskim domu aukcyjnym Stack’s Bowers Galleries. Suma, za jaką zostały sprzedane, zaskoczyła nawet ekspertów rynku. Za ostatnie amerykańskie pensy kolekcjonerzy zapłacili łącznie… 16,76 mln dolarów. Najwięcej emocji wzbudził zestaw numer 232, zawierający trzy ostatnie jednocentowe monety, jakie kiedykolwiek wybito – sprzedano go za 800 000 dolarów. Licytujący otrzymał również trzy matryce, którymi wybito te „Lincolnówki”.

Każdy zestaw składał się z pensów z 2025 roku wybitych w mennicach w Filadelfii i Denver oraz 24-karatowego złotego pensa, który stanowił zwieńczenie końca epoki. Wszystkie monety zostały opatrzone unikalnym symbolem Omegi. Przygotowano 232 pakiety, aby upamiętnić każdy rok obecności tej monety w amerykańskiej kulturze.