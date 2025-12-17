Aktualizacja: 17.12.2025 16:17 Publikacja: 17.12.2025 13:04
Na koniec III kw. w KRUS było ubezpieczonych nieco ponad 964 tys. osób
Foto: MOLEQL
„Według stanu na 30 września 2025 r. ubezpieczeniu w KRUS podlegało łącznie 964 086 osób. Oznacza to spadek o ponad 13 tys. w porównaniu z końcem II kwartału oraz o niemal 22 tys. względem końca I kwartału 2025 r.” – informuje Farmer.
Jak komentuje serwis, system ubezpieczenia społecznego rolników od lat znajduje się w fazie stopniowego kurczenia się, a najnowsze statystyki potwierdzają, że proces ten nie wyhamowuje, a zmiany mają charakter trwały.
Trzy główne kategorie ubezpieczonych w KRUS to: rolnicy, osoby mające status małżonka rolnika oraz domownicy. Najliczniejszą grupę stanowią rolnicy. Na koniec III kwartału 2025 r. było ich 573 128, czyli niemal 60 proc. wszystkich płacących składki w KRUS. Jednak jak zauważa Farmer, to właśnie w tej grupie widać największy spadek ubezpieczonych. „Jeszcze na koniec marca 2025 r. liczba ubezpieczonych rolników sięgała niemal 588 tys., co oznacza, że w ciągu zaledwie pół roku ubyło ich około 15 tys. Spadek ten nie jest zjawiskiem jednorazowym” – czytamy. Warto dodać, że spada również liczebność dwóch pozostałych kategorii.
Istotnym zjawiskiem, które – podobnie jak spadek liczby ubezpieczonych tylko w KRUS – odzwierciedla zmiany w rolnictwie i wyzwania, z jakimi mierzy się ta branża, jest wzrost liczby osób opłacających równolegle składki w KRUS i w ZUS.
Czytaj więcej
Rząd, szukając nowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, rozważa zmiany w KRUS oraz moż...
„W III kwartale 2025 r. aż 64,6 tys. osób prowadzących gospodarstwa rolne było ubezpieczonych w ZUS z tytułu dodatkowej działalności pozarolniczej. To ponad 6,7 proc. wszystkich osób związanych z ubezpieczeniami rolniczymi” – czytamy.
Równolegle blisko 20,9 tys. osób pozostawało w KRUS mimo prowadzenia innej działalności gospodarczej. „Pokazuje to, że granica pomiędzy „rolnikiem” a „przedsiębiorcą” coraz częściej się zaciera. Dla wielu gospodarstw działalność pozarolnicza staje się sposobem na stabilizację dochodów, szczególnie w warunkach zmiennej opłacalności produkcji rolnej i rosnących kosztów” – czytamy.
Czytaj więcej: Najnowsze dane dotyczące KRUS. Widać wyraźny trend
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Państwa członkowskie UE przyjęły w zeszłym tygodniu metodologię ustalania wysokości tzw. granicznej opłaty węglo...
Prawie 100 mld zł wydano w zeszłym roku na emerytury i renty z budżetu państwa. Każdy pracujący zapłacił przecię...
Seniorzy po przejściu na emeryturę mogą liczyć na różne dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych. Część z nich,...
Notariusze zwalniają pracowników i zamykają kancelarie. Wysokość opłat za ich czynności nie zmieniła się od pona...
Kwestie związane z darowiznami oraz ich wpływem na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas