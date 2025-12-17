„Według stanu na 30 września 2025 r. ubezpieczeniu w KRUS podlegało łącznie 964 086 osób. Oznacza to spadek o ponad 13 tys. w porównaniu z końcem II kwartału oraz o niemal 22 tys. względem końca I kwartału 2025 r.” – informuje Farmer.

Reklama Reklama

Jak komentuje serwis, system ubezpieczenia społecznego rolników od lat znajduje się w fazie stopniowego kurczenia się, a najnowsze statystyki potwierdzają, że proces ten nie wyhamowuje, a zmiany mają charakter trwały.

Trzy główne kategorie ubezpieczonych w KRUS to: rolnicy, osoby mające status małżonka rolnika oraz domownicy. Najliczniejszą grupę stanowią rolnicy. Na koniec III kwartału 2025 r. było ich 573 128, czyli niemal 60 proc. wszystkich płacących składki w KRUS. Jednak jak zauważa Farmer, to właśnie w tej grupie widać największy spadek ubezpieczonych. „Jeszcze na koniec marca 2025 r. liczba ubezpieczonych rolników sięgała niemal 588 tys., co oznacza, że w ciągu zaledwie pół roku ubyło ich około 15 tys. Spadek ten nie jest zjawiskiem jednorazowym” – czytamy. Warto dodać, że spada również liczebność dwóch pozostałych kategorii.

Rolnicy płacą składki w ZUS i KRUS

Istotnym zjawiskiem, które – podobnie jak spadek liczby ubezpieczonych tylko w KRUS – odzwierciedla zmiany w rolnictwie i wyzwania, z jakimi mierzy się ta branża, jest wzrost liczby osób opłacających równolegle składki w KRUS i w ZUS.