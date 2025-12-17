Rzeczpospolita
Polska wieś się zmienia. Nowe dane KRUS potwierdzają trwały trend wśród rolników

W ciągu ostatnich miesięcy liczba ubezpieczonych w KRUS zmalała o ponad 20 tys. Jak zauważa portal Farmer, dane KRUS-u potwierdzają, że kurczenie się systemu ma trwały charakter. Istotnym zjawiskiem jest też łączenie przez rolników pracy w gospodarstwie z pracą poza rolnictwem. Widać to po liczbie osób, które równolegle płacą składki w ZUS i KRUS.

Publikacja: 17.12.2025 13:04

Na koniec III kw. w KRUS było ubezpieczonych nieco ponad 964 tys. osób

Foto: MOLEQL

Maria Krzos

„Według stanu na 30 września 2025 r. ubezpieczeniu w KRUS podlegało łącznie 964 086 osób. Oznacza to spadek o ponad 13 tys. w porównaniu z końcem II kwartału oraz o niemal 22 tys. względem końca I kwartału 2025 r.” – informuje Farmer.

Jak komentuje serwis, system ubezpieczenia społecznego rolników od lat znajduje się w fazie stopniowego kurczenia się, a najnowsze statystyki potwierdzają, że proces ten nie wyhamowuje, a zmiany mają charakter trwały.

Trzy główne kategorie ubezpieczonych w KRUS to: rolnicy, osoby mające status małżonka rolnika oraz domownicy. Najliczniejszą grupę stanowią rolnicy. Na koniec III kwartału 2025 r. było ich 573 128, czyli niemal 60 proc. wszystkich płacących składki w KRUS. Jednak jak zauważa Farmer, to właśnie w tej grupie widać największy spadek ubezpieczonych. „Jeszcze na koniec marca 2025 r. liczba ubezpieczonych rolników sięgała niemal 588 tys., co oznacza, że w ciągu zaledwie pół roku ubyło ich około 15 tys. Spadek ten nie jest zjawiskiem jednorazowym” – czytamy. Warto dodać, że spada również liczebność dwóch pozostałych kategorii.

Rolnicy płacą składki w ZUS i KRUS

Istotnym zjawiskiem, które – podobnie jak spadek liczby ubezpieczonych tylko w KRUS – odzwierciedla zmiany w rolnictwie i wyzwania, z jakimi mierzy się ta branża, jest wzrost liczby osób opłacających równolegle składki w KRUS i w ZUS.

„W III kwartale 2025 r. aż 64,6 tys. osób prowadzących gospodarstwa rolne było ubezpieczonych w ZUS z tytułu dodatkowej działalności pozarolniczej. To ponad 6,7 proc. wszystkich osób związanych z ubezpieczeniami rolniczymi” – czytamy.

Równolegle blisko 20,9 tys. osób pozostawało w KRUS mimo prowadzenia innej działalności gospodarczej. „Pokazuje to, że granica pomiędzy „rolnikiem” a „przedsiębiorcą” coraz częściej się zaciera. Dla wielu gospodarstw działalność pozarolnicza staje się sposobem na stabilizację dochodów, szczególnie w warunkach zmiennej opłacalności produkcji rolnej i rosnących kosztów” – czytamy.

Czytaj więcej: Najnowsze dane dotyczące KRUS. Widać wyraźny trend

Źródło: rp.pl

Rolnictwo ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
