Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe pytania rodzą się w kontekście składu Urana i Neptuna?

Jakie kategorie planet wyróżniają naukowcy w Układzie Słonecznym?

Dlaczego tradycyjne teorie o lodowych olbrzymach są podważane?

Jakie metody badawcze zastosowano, aby stworzyć nowe modele wnętrz planet?

Jakie znaczenie mają nowe odkrycia dla zrozumienia pól magnetycznych Urana i Neptuna?

Planety w Układzie Słonecznym zazwyczaj dzieli się na trzy kategorie w zależności od ich składu. Wyróżniamy więc cztery planety skaliste – Merkury, Wenus, Ziemia i Mars, dwa gazowe olbrzymy – Jowisz i Saturn oraz dwa lodowe olbrzymy – Uran i Neptun. Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika jednak, że wnętrza dwóch ostatnich planet mogą zawierać więcej skał i mniej lodu, niż uważano do tej pory.

Co udało się ustalić naukowcom?

Nowe badanie nie zakłada, że dwie planety są jednym lub drugim typem – składającym się głównie z wody lub głównie ze skał. Zamiast tego kwestionuje utrwaloną teorię, która głosi, że wnętrza Urana i Neptuna zawierają przede wszystkim lód. Ta interpretacja jest zgodna z odkryciem, że Pluton składa się głównie ze skał. Autorzy nie twierdzą, że Uran i Neptun należy uznać za planety lodowe lub za skalne, tylko wskazują, że oba scenariusze mogą być zgodne z dotychczasowymi obserwacjami.

Aby lepiej zrozumieć, co znajduje się we wnętrzu olbrzymów, naukowcy stworzyli specjalny proces symulacji. „Klasyfikacja lodowych olbrzymów jest zbyt uproszczona, ponieważ Uran i Neptun są wciąż słabo poznane” – wyjaśnia Luca Morf, doktorant Uniwersytetu w Zurychu i główny autor badania. „Modele oparte na fizyce zawierały zbyt wiele założeń, natomiast modele empiryczne były zbyt uproszczone. Połączyliśmy oba podejścia, aby uzyskać modele wnętrza, które są zarówno agnostyczne, czyli pozbawione uprzedzeń, jak i spójne fizycznie” – tłumaczy Morf.