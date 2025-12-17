Sejm zagłosował nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy łańcuchowej. Jak głosowali posłowie?

Głosowało 438 posłów. „Za” wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy w brzmieniu dotychczasowym opowiedziało się 246 posłów, „przeciw” - 192. Od głosu nikt się nie wstrzymał,. 22 posłów nie głosowało. Wymagana większość 3/5 wynosiła 263 głosów.

Przeciw wnioskowi o odrzucenie prezydenckiego weta było 175 posłów PiS, 10 posłów Konfederacji, 1 poseł niezrzeszony, 4 posłów Republikanów i 2 posłów Konfederacji Korony Polskiej.

Za odrzuceniem zagłosowało 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 31 posłów PSL-Trzeciej Drogi, 31 Polski 2050, 21 posłów Lewicy, 4 posłów niezrzeszonych i 4 posłów Razem.

Podczas debaty przed głosowaniem Koalicja Obywatelska apelowała do posłów PiS, którzy zagłosowali za ustawą, by wspólnie zakończyli cierpienie zwierząt. Natomiast posłowie PiS wzywali do pracy nad projektem prezydenckim.