Czar Trumpa prysł? Wskaźniki poparcia niemal najniższe w tej kadencji

Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos, wskaźnik poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa spadł do niemal najniższego poziomu w czasie jego obecnej kadencji. Nawet republikańscy wyborcy nie są zadowoleni z jego sposobu zarządzania gospodarką.

Publikacja: 17.12.2025 18:16

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Nathan Howard

Bartosz Lewicki

Trzydniowe badanie, które zakończyło się w niedzielę, wykazało, że 39 proc. dorosłych Amerykanów pozytywnie ocenia pracę Trumpa. To spadek w porównaniu z 41 proc. poparcia w grudniowym sondażu i zaledwie o jeden punkt więcej w porównaniu z sondażem wykonanym w połowie listopada.

Jak przypomina Reuters, Donald Trump powrócił do władzy w styczniu z 47-proc. poparciem. Od tamtego czasu jego popularność osłabła, szczególnie w kontekście zarządzania gospodarką.

Tylko 33 proc. dorosłych Amerykanów stwierdziło, że popiera sposób, w jaki Trump zarządza amerykańską gospodarką. Jest to najniższa ocena prezydenta w tej kwestii w tym roku.

Najniższy wynik w 2024 r., nawet wśród wyborców republikańskich

Jak zauważono w opisie badania, większość republikańskich wyborców nadal popiera prezydenta (85 proc. z nich pochwaliło jego ogólną działalność, bez zmian w porównaniu z początkiem grudnia 2025 r.). Jednak odsetek tych, którzy uważają, że Trumpowi dobrze idzie w gospodarce, spadł w najnowszym sondażu do 72 proc. To najniższy wynik w tym roku i niższy od 78 proc. w poprzednim sondażu.

Amerykanie spodziewali się naprawy gospodarki

Reuters przypomina, że Donald Trump wygrał wybory prezydenckie, obiecując m.in. naprawę gospodarki, która za czasów byłego prezydenta Joe Bidena zmagała się z wysoką inflacją. Jednak inflacja za Trumpa utrzymuje się stale na wysokim poziomie, utrzymując się w pobliżu 3 proc.

Ankietowani zostali też zapytani o działalność Donalda Trumpa w kontekście kosztów utrzymania. Tylko 27 proc. wyraziło tu poparcie dla działań prezydenta, choć jeszcze na początku grudnia pozytywnie oceniało go 31 proc. ankietowanych. 

Sondaż przeprowadzono online, wzięło w nim udział 1016 osób z całego kraju, a margines błędu wyniósł trzy punkty procentowe.

Źródło: rp.pl

