Czar Trumpa prysł? Wskaźniki poparcia niemal najniższe w tej kadencji

Trzydniowe badanie, które zakończyło się w niedzielę, wykazało, że 39 proc. dorosłych Amerykanów pozytywnie ocenia pracę Trumpa. To spadek w porównaniu z 41 proc. poparcia w grudniowym sondażu i zaledwie o jeden punkt więcej w porównaniu z sondażem wykonanym w połowie listopada.

Jak przypomina Reuters, Donald Trump powrócił do władzy w styczniu z 47-proc. poparciem. Od tamtego czasu jego popularność osłabła, szczególnie w kontekście zarządzania gospodarką.

Tylko 33 proc. dorosłych Amerykanów stwierdziło, że popiera sposób, w jaki Trump zarządza amerykańską gospodarką. Jest to najniższa ocena prezydenta w tej kwestii w tym roku.

Najniższy wynik w 2024 r., nawet wśród wyborców republikańskich

Jak zauważono w opisie badania, większość republikańskich wyborców nadal popiera prezydenta (85 proc. z nich pochwaliło jego ogólną działalność, bez zmian w porównaniu z początkiem grudnia 2025 r.). Jednak odsetek tych, którzy uważają, że Trumpowi dobrze idzie w gospodarce, spadł w najnowszym sondażu do 72 proc. To najniższy wynik w tym roku i niższy od 78 proc. w poprzednim sondażu.