Natomiast na konserwatywnym kanale Fox News czuć było euforię i nadzieję na początek nowej ery. Kamery tej telewizji pokazywały prezenterkę Laurę Ingraham, która wzięła udział w inauguracji, śledziły Pete’a Hegsetha, kandydata na szefa Pentagonu oraz byłą gwiazdę Fox News, ultrakonserwatywnego Tuckera Carlsona. – To niezwykła zmiana warty – mówił Larry Kudlow, prezenter Fox News i były członek administracji Trumpa. – Najwspanialsze cztery lata w historii Ameryki właśnie się zaczynają – powiedział z kolei Brit Hume, komentator stacji.



„Powrót Trumpa bezsprzecznie jest najbardziej niezwykłym wydarzeniem w historii prezydentury amerykańskiej” – czytamy w opinii „USA Today”. „Gdy odchodził cztery lata temu po tym jak jego słowa zmobilizowały jego zwolenników do ataku na demokrację, nikt w politycznym świecie nie przewidział takiego obrotu sytuacji” – czytamy w tym dzienniku.



Czytaj więcej Komentarze Zaprzysiężenie Donalda Trumpa: To całe zadęcie i patos mają swój cel Po co to niebywałe zadęcie Donalda Trumpa podczas zaprzysiężenia? Przecież 47. prezydent USA nie jest naiwny. Z pewnością wie, że odbudowa świetności Ameryki, nawet jeśli staje się celem, nie jest możliwa w cztery lata. Wyjaśnień może być kilka.

Kapelusz Melanii Trump i pierwsze cięcie Elona Muska

„New York Times” zwraca uwagę, że inauguracja drugiej prezydentury Donalda Trumpa to również powrót członków jego rodziny, którzy cztery lata temu opuszczali Waszyngton bez przyjaciół zniesmaczonych ich zaangażowaniem w działania kontrowersyjnej administracji. „Wracają z większym politycznym i kulturowym wsparciem oraz większym rozeznaniem, jak wykorzystać swoją siłę” – pisze nowojorski dziennik. Szczególną uwagę mediów amerykańskich przyciągnęła Pierwsza Dama Melania Trump, a dokładnie jej nakrycie głowy. „Kapelusz pani Trump miał tak szerokie rondo, że zakrywał jej oczy. Niemożliwym było wyczytanie w nich, co myślała […] W połączeniu ze ściśle zapiętym płaszczem i bluzką z wysokim kołnierzem, kapelusz dodał jej aury tajemniczości i niedostępności, nietypowej dla inauguracji […] Ale pasował do jej wizerunku wycofania, który kultywuje, odkąd jej mąż pojawił się na scenie politycznej” – czytamy w „New York Times”. W mediach społecznościowych jedni przekonywali, że Pierwsza Dama wyglądała wyrafinowanie i „olśniewająco”, inni zastanawiali się, czy specjalnie założyła taki kapelusz, by móc utrzymać dystans wobec męża, który z trudem składał kurtuazyjne pocałunki na jej policzku.

Donald Trump rozpoczyna drugą kadencję z jednym zatwierdzonym członkiem gabinetu. W poniedziałek Senat przyjął kandydaturę Marco Rubio na sekretarza stanu. Kolejni kandydaci wciąż czekają na głosowania w izbie wyższej. Za to ze stania na czele Departamentu Efektywności Rządu, którym miał kierować razem z miliarderem Elonem Muskiem, zrezygnował Vivek Ramaswamy. Ramaswamy podał, że planuje ubiegać się o stanowisko gubernatora, a tym samym dał wolną rękę do działania Muskowi, który podobno dążył do usunięcia Ramaswamy’ego za jego komentarz na temat wiz pracowniczych. „Elon Musk już dokonał pierwszego cięcia” – czytamy w portalu Politico.com.