21:01 Oto najważniejsze punkty jutrzejszej ceremonii:

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa - najważniejsze punkty Foto: PAP

21:00 Francis Fukuyama: Przechodzimy do zupełnie innego okresu w historii

– Kiedy w 2016 r. wygrywał wybory po raz pierwszy, wiele osób uważało, że to anomalia. (...) Teraz mamy z powrotem Trumpa, tym razem z dużo silniejszym mandatem, po dużo bardziej przekonującym zwycięstwie – ocenił znany amerykański politolog w rozmowie z Onetem.



Czytaj więcej Polityka Francis Fukuyama komentuje powrót Donalda Trumpa do Białego Domu. „Spodziewam się ogólnej destabilizacji” Francis Fukuyama, znany amerykański politolog, w rozmowie z Onetem wypowiedział się na temat Donalda Trumpa, jego polityki oraz potencjalnych konsekwencji powrotu na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Myślę, że naprawdę wchodzimy w niebezpieczny okres – ostrzegł.

20:59 Michał Rzeczycki pisze w „Plusie Minusie”, że w Stanach Zjednoczonych powstaje rząd biznesmenów

Biznesmeni przejmujący władzę w USA – jak czytamy w artykule w „Plusie Minusie” - dzięki zgromadzonym fortunom i przekonaniu, że państwo jest dużą firmą, mogą pozować na profesjonalistów i mężów stanu, oraz zagwarantują, że w czasach kryzysu gospodarczego nawa państwa nie spocznie na mieliźnie.

Czytaj więcej Plus Minus Elon Musk nie jest mężem stanu Wkrótce wyborcy Trumpa boleśnie odczują, że państwo zredukowane do firmy zarządzanej przez biznesmenów przestaje być państwem. Staje się folwarkiem oligarchów.

20:58 Czy Donald Trump uczyni ze Stanów Zjednoczonych kryptostolicę świata?

Pod koniec lipca 2024 r. Donald Trump pojawił się na corocznej Konferencji Bitcoina w Nashville w stanie Tennessee. - Będziemy bitcoinowym supermocarstwem – mówił do uczestników konferencji Trump.



20:57 Bogusław Chrabota: Opatrzność nie oszczędza Stanów Zjednoczonych

Po tragicznych huraganach z końca zeszłego roku płonie Kalifornia. Obrazy, które widzą w telewizji Amerykanie, przekonują o apokaliptycznych rozmiarach katastrofy. Na dodatek to katastrofa, która nie ma zmiłowania dla nikogo; natura nie darowała nawet ludziom o statusie półboskim; gwiazdom ekranu czy celebrytom. Spłonęły domy Anthony’ego Hopkinsa i Mela Gibsona. Przerażona Ameryka obserwowała, jak policja wyprowadza z zagrożonej rezydencji Harrisona Forda. Czyżby tragedia była zemstą losu? Metafizycznym znakiem wysłanym w przeddzień nowej epoki w amerykańskiej polityce? Zwiastunem większych nieszczęść? Są i takie głosy – pisze w felietonie Bogusław Chrabota.



Czytaj więcej Plus Minus Bogusław Chrabota: Czuć atmosferę niepewności. Opatrzność nie oszczędza USA Niegdyś rozsądnie dozowana wizja apokalipsy niosła ze sobą przesłanie moralne. Miała edukować ludzi. Dziś, widząc kolejne ofiary, ograniczamy naszą reakcję do wzruszenia ramionami; a niech tam.

20:56 Prof. Andrzej Bryk: Trump odrzuca mesjanistyczne podejście zachodnich neokonserwatystów

Ma świadomość, że misja przebudowy świata, promocji demokracji i liberalnych praw człowieka – z obsesją aborcji i ideologii gender – zbankrutowała. Patrzy na świat w kategoriach realpolitik, z punktu widzenia interesu USA – mówi w rozmowie z „Plusem Minusem” historyk i amerykanista.

Czytaj więcej rozmowa Historyk ustroju: Rządy Donalda Trumpa mogą być katharsis dla świata Zachodu Być może epoka demokratyczno-liberalna i jej iluzje powoli się kończą, choć ideologia emancypacyjna z jej mantrą egalitaryzmu, inkluzywności i różnorodności może pozostać jako rytuał - mówi prof. Andrzej Bryk, historyk ustroju i amerykanista.

20:55 Europa nie wie, czego spodziewać się po Donaldzie Trumpie

Lepiej się nie wychylać. Od zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach 5 listopada ubiegłego roku rządy wolnej Europy starają się wykryć intencje nowego prezydenta USA, ale przede wszystkim nie chcą narazić się znanemu z pamiętliwości przywódcy – pisze w „Plusie Minusie” Jędrzej Bielecki.



Czytaj więcej Plus Minus Kto będzie głównym partnerem Trumpa w Europie? Kulisy walki o dotarcie do prezydenta Unijne stolice gorączkowo szukają kontaktów z nową amerykańską administracją, ale nawet największym krajom, jak Niemcy, nie udaje się ustalić, jakie plany ma ekipa Donalda Trumpa wobec Ukrainy, NATO czy handlu ze Wspólnotą. To podsyca strach na Starym Kontynencie.

20:54 Czego można się spodziewać po prezydenturze Donalda Trumpa?

– Na pewno wrogowie Ameryki powinni bać się nieprzewidywalności Donalda Trumpa. Sojuszników to również stresuje, ale mam nadzieję, że stanie się to orężem jego presji na stawianie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi wspólnota transatlantycka. Na pewno Trump swoimi wypowiedziami, czasem karkołomnymi, przyciąga uwagę wszystkich i każdy się zastanawia, co on ma na myśli. Czy należy jego słowa traktować dosłownie – mówi Zbigniew Pisarski, prezes zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, w rozmowie z „Plusem Minusem”. Na podstawie wypowiedzi samego Donalda Trumpa i rozmów a amerykanistami kreślimy prawdopodobną agendę 47. prezydenta USA.



Czytaj więcej Plus Minus A jeśli mówi poważnie? Co wiemy o planach Donalda Trumpa – Miałem rację niemal we wszystkim – powiedział Donald Trump w telewizyjnym wywiadzie już po wyborze na prezydenta. Przekonanie o własnej nieomylności sprawia, że jest gotów łamać reguły gry w dążeniu do swoich celów. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, co chce osiągnąć jako 47. prezydent USA.

20:53 Sondaż: Amerykanie podzieleni w ocenie Donalda Trumpa, przeważają oceny negatywne

Ostatni sondaż NPR/PBS News/Marist, przeprowadzony przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, wykazał, że 49 proc. respondentów ma o nim opinię negatywną, zaś 44 proc. – pozytywną.

Czytaj więcej Polityka Ostatni sondaż przed inauguracją Donalda Trumpa. Wiemy, co uważają Amerykanie Donald Trump zostanie zaprzysiężony jako 47. prezydent USA już 20 stycznia w Waszyngtonie. Tuż przed uroczystością przeprowadzono sondaż sprawdzający poparcie dla obecnego prezydenta-elekta. Wskazuje on na podział opinii społecznej w jego ocenie.

20:52 Zaprzysiężenie Donalda Trumpa odbędzie się w Kapitolu, a nie przed nim

Powodem takiej decyzji są warunki pogodowe – a konkretnie zapowiadany na 20 stycznia mróz w Waszyngtonie. „Moim obowiązkiem jest chronić mieszkańców naszego kraju, ale zanim zaczniemy, musimy pomyśleć o samej inauguracji” - napisał na platformie Truth Social Trump. Dodał, że według prognozy pogody dla Waszyngtonu, przy uwzględnieniu wpływu wiatru, temperatury mogą być „rekordowo niskie”. Trump stwierdził, że przez Stany Zjednoczone przechodzi fala arktycznego chłodu. „Nie chcę, by ludzie ucierpieli lub zostali ranni w jakikolwiek sposób. To niebezpieczne warunki dla dziesiątek tysięcy funkcjonariuszy służb porządkowych, ratowników, psów służbowych i koni oraz setek tysięcy zwolenników, którzy 20 stycznia przez wiele godzin będą na zewnątrz” - podkreślił. Ostatnim prezydentem, który składał przysięgę w Kapitolu, a nie przed nim, był w 1985 roku Ronald Reagan.



20:51 16 stycznia pożegnalne wystąpienie wygłosił Joe Biden

Joe Biden odchodzi z zaufaniem ledwie 36 proc. Amerykanów, podczas gdy 56 proc. z nich odnosi się do niego nieufnie. Pod rządami Trumpa wielu może go żałować. Ale to nie zwolni odchodzącego prezydenta przed odpowiedzialnością za wystawienie amerykańskiej demokracji na największe zagrożenie od wojny secesyjnej – pisał podsumowując czteroletnią kadencję obecnego prezydenta Jędrzej Bielecki.