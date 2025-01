Donald Trump: Uratował mnie Bóg, abym uczynił Amerykę znów wielką

Donald Trump: Zamierzamy odebrać Kanał Panamski Panamie

Trump zapowiedział zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz ponowne nazwanie górze Denali imię prezydenta McKinley'a.



Prezydent USA mówił też o Kanale Panamskim, który „nigdy nie powinien zostać podarowany” Panamie. - Idea naszego porozumienia została pogwałcona, amerykańskie statki nie są traktowane uczciwie, Chiny operują w tej chwili na Kanale Panamskim, natomiast my nie dawaliśmy go Chinom, dawaliśmy go Panamie i zamierzamy go odebrać - oświadczył Trump.



- Nadeszła pora, abyśmy działali z odwagą i dynamiką największej cywilizacji w historii. Poprowadzimy nasz kraj ku nowym wyżynom zwycięstw i sukcesów – podkreślił 47. prezydent USA. Powiedział też, że Stany Zjednoczone są dziś „bardziej ambitne niż jakikolwiek kraj”. - W Ameryce niemożliwe to jest to, co robimy najlepiej – przekonywał.



- Nasza siła położy kres wojnom. Ameryka będzie znowu szanowana. Zaznamy dobrobytu, dumy, siły, zwycięstwa. Nikt nas nie pokona, nikt nas nie przestraszy, nikt nas nie złamie. Będziemy stać dumnie, będziemy żyć odważnie, będziemy marzyć o rzeczach wielkich i nic nie stanie nam na drodze, ponieważ jesteśmy Amerykanami i przyszłość należy do nas. Niech Bóg błogosławi Amerykę - zakończył swoje wystąpienie Trump.