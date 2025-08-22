FBI przeszukało dom Johna Boltona, byłego doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego

Prawnik reprezentujący Boltona w rozmowie z agencją nie skomentował sprawy. Jak poinformowała agencję AP znająca sprawę osoba, która nie została upoważniona do ujawniania szczegółów śledztwa i rozmawiała z Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości – Bolton nie został zatrzymany i nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Jak doniósł „New York Post”, agenci federalni udali się do domu Boltona w Bethesdzie w stanie Maryland o godzinie 7:00 rano w ramach śledztwa zleconego przez dyrektora FBI, Kasha Patela. „NIKT nie jest ponad prawem… @agenci FBI na misji” – napisał Patel w poście do X krótko po rozpoczęciu akcji.

Prokurator generalna Pam Bondi udostępniła jego wpis, dodając: „Bezpieczeństwo Ameryki nie podlega negocjacjom. Sprawiedliwości będziemy dążyć. Zawsze”.

Według wysokiego rangą urzędnika USA, cytowanego przez „New York Post”, dochodzenie, które ma dotyczyć tajnych dokumentów, rozpoczęto po raz pierwszy kilka lat temu, ale administracja Joe Bidena „zamknęła je „z powodów politycznych”.