FBI przeszukało dom Johna Boltona, byłego doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego

John Bolton
Prawnik reprezentujący Boltona w rozmowie z agencją nie skomentował sprawy. Jak poinformowała agencję AP znająca sprawę osoba, która nie została upoważniona do ujawniania szczegółów śledztwa i rozmawiała z Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości – Bolton nie został zatrzymany i nie postawiono mu żadnych zarzutów.
Jak doniósł „New York Post”, agenci federalni udali się do domu Boltona w Bethesdzie w stanie Maryland o godzinie 7:00 rano w ramach śledztwa zleconego przez dyrektora FBI, Kasha Patela. „NIKT nie jest ponad prawem… @agenci FBI na misji” – napisał Patel w poście do X krótko po rozpoczęciu akcji.
Prokurator generalna Pam Bondi udostępniła jego wpis, dodając: „Bezpieczeństwo Ameryki nie podlega negocjacjom. Sprawiedliwości będziemy dążyć. Zawsze”.
Według wysokiego rangą urzędnika USA, cytowanego przez „New York Post”, dochodzenie, które ma dotyczyć tajnych dokumentów, rozpoczęto po raz pierwszy kilka lat temu, ale administracja Joe Bidena „zamknęła je „z powodów politycznych”.
Bolton pełnił funkcję doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego przez 17 miesięcy i – jak przypomina AP – ścierał się z nim w sprawie Iranu, Afganistanu i Korei Północnej. W najbliższych dniach na rynku ukażą się wspomnienia byłego doradcy Trumpa, dotyczące 17 miesięcy, które Bolton spędził w Białym Domu doradzając obecnemu prezydentowi USA.
Administracja Trumpa bezskutecznie próbowała zablokować publikację książki Boltona, która – jak twierdziła – zawierała informacje niejawne.
Bolton był już wcześniej oskarżany o umieszczenie informacji niejawnych w swojej książce z 2020 r. „The Room Where It Happened”. Od tamtej pory były doradca Trumpa pozostaje w konflikcie ze swoim byłym szefem. Regularnie pojawia się w programach informacyjnych, krytykując bezpieczeństwo narodowe i politykę zagraniczną prezydenta.
W pierwszym dniu po powrocie do urzędu Donald Trump cofnął uprawnienia bezpieczeństwa ponad czterdziestu byłym funkcjonariuszom wywiadu, w tym Boltonowi. Bolton był również jednym z trzech byłych funkcjonariuszy Trumpa, którym cofnięto certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa.
