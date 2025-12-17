Rzeczpospolita
Partia Finów krytykowana za obronę miss, która straciła tytuł za rasistowski gest

Sarah Dzafce, była miss Finlandii, została pozbawiona tytułu miss po tym, gdy w internecie opublikowano zdjęcie, na którym wykonuje gest uznany za kpienie z osób o azjatyckich korzeniach. W akcie solidarności z Dzafce podobne zdjęcia opublikowali posłowie współrządzącej krajem Partii Finów.

Publikacja: 17.12.2025 11:33

Sarah Dzafce (po prawej) reprezentująca Finlandię w czasie wyborów Miss Universe

Sarah Dzafce (po prawej) reprezentująca Finlandię w czasie wyborów Miss Universe

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Sarah Dzafce, która zdobyła tytuł miss Finlandii we wrześniu 2025 roku, straciła tytuł za to, że w internecie pojawiło się zdjęcie, na którym Dzafce uśmiecha się i rozciąga palcami skórę przy oczach, zwężając przestrzeń między powiekami. Zdjęciu towarzyszył opis „jedzenie z Chińczykiem”. Dzafce tłumaczyła potem, że wykonała uwieczniony na zdjęciu gest, ponieważ bolała ją głowa, a jej koleżanka uznała, że wygląda to zabawnie i zrobiła jej zdjęcie. Była już miss dodawała, że opis nie pochodził od niej.

Koalicjanci reagują na zdjęcia polityków Partii Finów solidaryzujących się z byłą miss. „To nie powinno się zdarzyć”

Mimo to gest uznano za kpienie z osób o azjatyckich korzeniach, a Dzafce odebrano tytuł miss. 

Decyzja ta wywołała krytykę niektórych parlamentarzystów ze skrajnie prawicowej Partii Finów. Dwoje parlamentarzystów – Kaisa Garedew i Juho Eerola opublikowało zdjęcia, na których wykonują gest podobny do tego, który zrobiła Dzafce. Podobne zdjęcie opublikował europarlamentarzysta Partii Finów Sebastian Tynkkynen.

Eerola zdążył już jednak przeprosić za to, że jego wpis ze zdjęciem uznano za obraźliwy. – W tym kontekście chciałbym przeprosić wszystkie osoby o azjatyckich korzeniach, jeśli poczuły się obrażone. Nigdy nie było moją intencją, aby kogoś obrazić – powiedział w rozmowie z Yle. 

We wtorek liderzy partii rządzących Finlandią potępili reakcje parlamentarzystów Partii Finów na skandal związany z gestem Dzafce.

Zdjęcie Dzafce, które wywołało polityczny skandal w Finlandii

Zdjęcie Dzafce, które wywołało polityczny skandal w Finlandii

Foto: X

– To nie powinno się zdarzyć. Ani teraz, ani w przyszłości – powiedział Jukka Kopra, przewodniczący klubu parlamentarnego Partii Koalicji Narodowej. – Społeczne zjawiska i decyzje mogą i powinny być obiektywnie krytykowane. Ale poniżające gesty i zdjęcia to działanie nieodpowiedzialne, które niczego nie promuje – stwierdził Kopra. 

Na razie nie ma decyzji w sprawie ukarania parlamentarzystów – tę pozostawiono kierownictwu klubu parlamentarnego Partii Finów. Pozostałe koalicyjne partie nie zajmą stanowiska w sprawie ewentualnych sankcji wobec członków Partii Finów, dopóki decyzji nie podejmą władze tej partii. 

Przewodniczący klubu Partii Finów Jani Mäkelä powiedział dziennikarzom, że jego partia traktuje komunikat koalicjantów poważnie i zapewnił, że klub parlamentarny Partii Finów przedyskutuje całą kwestię. 

– Nie wszyscy mamy takie same poglądy na całą sprawę, ale współpraca w ramach rządu jest prowadzona, poglądy innych partii tworzących rząd muszą być wzięte pod uwagę – dodał. 

Premier potępia zdjęcia posłów koalicjanta, liderka Partii Finów nie reaguje

W niedzielę wpisy parlamentarzystów Partii Finów potępił premier Petteri Orpo (Partia Koalicji Narodowej). – To dziecinne – ocenił premier, dodając, że parlamentarzyści powinni świecić przykładem godnego zachowania, a publikowane przez nich zdjęcia nie przystawały do tego wymogu. 

Wpisów parlamentarzystów nie potępiła z kolei liderka Partii Finów, minister finansów Riikka Purra. Według niej członkowie partii chcieli okazać solidarność z pozbawioną tytułu miss. 

Afera z byłą miss szkodzi fińskiej linii lotniczej

Przedstawiciele fińskich narodowych linii lotniczych Finnair, które zainwestowały dużo na azjatyckich rynkach skarżyli się, że zdjęcia krążące w sieci, które uznano za rasistowskie, szkodzą działaniom przewoźnika. - Otrzymaliśmy kilka komentarzy na koncie Finnair na X dotyczące tych zdjęć, które zostały uznane za rasistowskie i dyskryminujące. Przekaz w tych komentarzach jest ten sam: nie podróżujcie do tego kraju, nie podróżujcie z Finnair – powiedziała w rozmowie z Yle szefowa biura prasowego linii lotniczych Päivyt Tallqvist. Jak dodała linie nie otrzymały takich komentarzy za pośrednictwem innych serwisów społecznościowych. - Trwająca w mediach społecznościowych dyskusja szkodzi wizerunkowi Finlandii i naszym działaniom na ważnych rynkach międzynarodowych – przekonywała  Tallqvist. - Mamy bardzo międzynarodową bazę klientów, nasz personel reprezentuje ponad 50 narodowości – dodała. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
