Sarah Dzafce (po prawej) reprezentująca Finlandię w czasie wyborów Miss Universe
Foto: PAP/EPA
Sarah Dzafce, która zdobyła tytuł miss Finlandii we wrześniu 2025 roku, straciła tytuł za to, że w internecie pojawiło się zdjęcie, na którym Dzafce uśmiecha się i rozciąga palcami skórę przy oczach, zwężając przestrzeń między powiekami. Zdjęciu towarzyszył opis „jedzenie z Chińczykiem”. Dzafce tłumaczyła potem, że wykonała uwieczniony na zdjęciu gest, ponieważ bolała ją głowa, a jej koleżanka uznała, że wygląda to zabawnie i zrobiła jej zdjęcie. Była już miss dodawała, że opis nie pochodził od niej.
Mimo to gest uznano za kpienie z osób o azjatyckich korzeniach, a Dzafce odebrano tytuł miss.
Decyzja ta wywołała krytykę niektórych parlamentarzystów ze skrajnie prawicowej Partii Finów. Dwoje parlamentarzystów – Kaisa Garedew i Juho Eerola opublikowało zdjęcia, na których wykonują gest podobny do tego, który zrobiła Dzafce. Podobne zdjęcie opublikował europarlamentarzysta Partii Finów Sebastian Tynkkynen.
Eerola zdążył już jednak przeprosić za to, że jego wpis ze zdjęciem uznano za obraźliwy. – W tym kontekście chciałbym przeprosić wszystkie osoby o azjatyckich korzeniach, jeśli poczuły się obrażone. Nigdy nie było moją intencją, aby kogoś obrazić – powiedział w rozmowie z Yle.
We wtorek liderzy partii rządzących Finlandią potępili reakcje parlamentarzystów Partii Finów na skandal związany z gestem Dzafce.
Zdjęcie Dzafce, które wywołało polityczny skandal w Finlandii
Foto: X
– To nie powinno się zdarzyć. Ani teraz, ani w przyszłości – powiedział Jukka Kopra, przewodniczący klubu parlamentarnego Partii Koalicji Narodowej. – Społeczne zjawiska i decyzje mogą i powinny być obiektywnie krytykowane. Ale poniżające gesty i zdjęcia to działanie nieodpowiedzialne, które niczego nie promuje – stwierdził Kopra.
Na razie nie ma decyzji w sprawie ukarania parlamentarzystów – tę pozostawiono kierownictwu klubu parlamentarnego Partii Finów. Pozostałe koalicyjne partie nie zajmą stanowiska w sprawie ewentualnych sankcji wobec członków Partii Finów, dopóki decyzji nie podejmą władze tej partii.
Przewodniczący klubu Partii Finów Jani Mäkelä powiedział dziennikarzom, że jego partia traktuje komunikat koalicjantów poważnie i zapewnił, że klub parlamentarny Partii Finów przedyskutuje całą kwestię.
– Nie wszyscy mamy takie same poglądy na całą sprawę, ale współpraca w ramach rządu jest prowadzona, poglądy innych partii tworzących rząd muszą być wzięte pod uwagę – dodał.
W niedzielę wpisy parlamentarzystów Partii Finów potępił premier Petteri Orpo (Partia Koalicji Narodowej). – To dziecinne – ocenił premier, dodając, że parlamentarzyści powinni świecić przykładem godnego zachowania, a publikowane przez nich zdjęcia nie przystawały do tego wymogu.
Wpisów parlamentarzystów nie potępiła z kolei liderka Partii Finów, minister finansów Riikka Purra. Według niej członkowie partii chcieli okazać solidarność z pozbawioną tytułu miss.
Przedstawiciele fińskich narodowych linii lotniczych Finnair, które zainwestowały dużo na azjatyckich rynkach skarżyli się, że zdjęcia krążące w sieci, które uznano za rasistowskie, szkodzą działaniom przewoźnika. - Otrzymaliśmy kilka komentarzy na koncie Finnair na X dotyczące tych zdjęć, które zostały uznane za rasistowskie i dyskryminujące. Przekaz w tych komentarzach jest ten sam: nie podróżujcie do tego kraju, nie podróżujcie z Finnair – powiedziała w rozmowie z Yle szefowa biura prasowego linii lotniczych Päivyt Tallqvist. Jak dodała linie nie otrzymały takich komentarzy za pośrednictwem innych serwisów społecznościowych. - Trwająca w mediach społecznościowych dyskusja szkodzi wizerunkowi Finlandii i naszym działaniom na ważnych rynkach międzynarodowych – przekonywała Tallqvist. - Mamy bardzo międzynarodową bazę klientów, nasz personel reprezentuje ponad 50 narodowości – dodała.
