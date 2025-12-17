Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Sarah Dzafce straciła tytuł Miss Finlandii?

Jakie gesty wykonali posłowie Partii Finów w odpowiedzi na odebranie Dzafce tytułu?

Jak zareagowali liderzy partii rządzących Finlandią na działanie posłów Partii Finów?

Sarah Dzafce, która zdobyła tytuł miss Finlandii we wrześniu 2025 roku, straciła tytuł za to, że w internecie pojawiło się zdjęcie, na którym Dzafce uśmiecha się i rozciąga palcami skórę przy oczach, zwężając przestrzeń między powiekami. Zdjęciu towarzyszył opis „jedzenie z Chińczykiem”. Dzafce tłumaczyła potem, że wykonała uwieczniony na zdjęciu gest, ponieważ bolała ją głowa, a jej koleżanka uznała, że wygląda to zabawnie i zrobiła jej zdjęcie. Była już miss dodawała, że opis nie pochodził od niej.

Koalicjanci reagują na zdjęcia polityków Partii Finów solidaryzujących się z byłą miss. „To nie powinno się zdarzyć”

Mimo to gest uznano za kpienie z osób o azjatyckich korzeniach, a Dzafce odebrano tytuł miss.

Decyzja ta wywołała krytykę niektórych parlamentarzystów ze skrajnie prawicowej Partii Finów. Dwoje parlamentarzystów – Kaisa Garedew i Juho Eerola opublikowało zdjęcia, na których wykonują gest podobny do tego, który zrobiła Dzafce. Podobne zdjęcie opublikował europarlamentarzysta Partii Finów Sebastian Tynkkynen.