Według Purry prawdziwymi problemami, jakimi należy się zająć w wyborach, są gospodarka i bezpieczeństwo. - Musimy ostrożniej podchodzić do tego, na co przeznaczamy pieniądze podatników i tego, co chcemy dzięki nim osiągnąć - podkreśliła.



Podstawą w szkole podstawowej – edukacja, nie perwersja, dorastające dziecko potrzebuje czegoś więcej, niż tofu Fragment programu wyborczego Partii Finów

Partia Finów chce, by samorządy nie zachęcały imigrantów do przyjazdu

Partia Finów w programie wyborczym postuluje też, by poszczególne samorządy ograniczały czynniki sprzyjające przyjazdowi niepożądanych imigrantów. - Imigracja odbija się na wynikach nauczania, w niepokojach społecznych i wielu innych problemach w szkołach. To, oczywiście, odbija się na Finach i na możliwościach nauki, jakie mają - przekonywała Purra.



Partia Finów proponuje też przywrócenie zajęć wyrównawczych dla uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce. Ugrupowanie kwestionuje też zasadność podziału dzieci – na etapie nauczania początkowego – na grupy w zależności od ich poziomu znajomości języka fińskiego lub szwedzkiego. Zdaniem Partii Finów takie grupy oddzielają dzieci imigrantów od dzieci Finów i utrudniają pełną integrację tych pierwszych z fińskim społeczeństwem.



Jednocześnie Partia Finów przestrzega, by zajęcia mające na celu integrację dzieci imigrantów nie prowadziły do sytuacji, w której wielojęzykowe środowisko nauczania i niski poziom znajomości języka fińskiego wywołuje chaos i przekłada się na obniżenie poziomu nauczania.