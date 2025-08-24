Rzeczpospolita
Izraelskie rakiety uderzyły w stolicę Jemenu. Są ofiary

Izrael zaatakował stolicę Jemenu, Sanę, celując w obszar kompleksu prezydenckiego i bazy rakietowe. Była to odpowiedź na piątkowe wystrzelenie rakiety przez Hutich w kierunku terytorium Izraela.

Publikacja: 24.08.2025 20:04

Atak Izraela na Sanę, stolicę Jemenu

Atak Izraela na Sanę, stolicę Jemenu

Foto: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

Agnieszka Kazimierczuk

Ataki, w których wzięło udział ponad 10 samolotów, przelatujących łącznie ponad 2000 kilometrów przez pięć i pół godziny i zrzucających około 35 sztuk amunicji, wymierzone były w obszar w pobliżu kompleksu prezydenckiego, elektrowni Asar i Hizaz oraz miejsca, w których Huti mogą przechowywać rakiety balistyczne – wynika z komunikatu armii Izraela. 

„Ataki przeprowadzono w odpowiedzi na powtarzające się ataki terrorystycznego reżimu Huti na Państwo Izrael i jego ludność cywilną, w tym wystrzelenie w ostatnich dniach pocisków ziemia-ziemia i bezzałogowych statków powietrznych w kierunku terytorium Izraela” – poinformowało wojsko w oświadczeniu.

Siły Obronne Izraela  dodały, że pałac prezydencki w rejonie Sany znajduje się na terenie bazy wojskowej, z której operują siły Hutich.  Elektrownie Hizaz i Asar, które również zostały zaatakowane, służyły jako ważne źródło energii elektrycznej dla działań Hutich, poinformowało wojsko

Lokalne media podały, że w izraelski ataku zginęły 2 osoby, kolejnych 35 zostało rannych. 

Odwet za wsparcie Hutich dla Palestyny

W piątek Huti poinformowali, że wystrzelili pocisk balistyczny w kierunku Izraela w ataku, który miał być wsparciem Palestyńczyków w Strefie Gazy. Przedstawiciel izraelskich sił powietrznych poinformował w niedzielę, że pocisk najprawdopodobniej zawierał kilka pocisków podkalibrowych „przeznaczonych do detonacji po uderzeniu”.  - To pierwszy raz, kiedy tego typu pocisk został wystrzelony z Jemenu – powiedział.

Od czasu rozpoczęcia wojny Izraela w Strefie Gazy z palestyńskim ugrupowaniem bojowym Hamas w październiku 2023 roku, powiązani z Iranem Huti atakowali statki na Morzu Czerwonym, w ramach aktów solidarności z Palestyńczykami. Często wystrzeliwali również pociski w kierunku Izraela, z których większość została przechwycona. Izrael odpowiedział atakami na kontrolowane przez Huti obszary Jemenu, w tym na kluczowy port Al-Hudajda.

Abdul Qader al-Murtada, wysoki rangą urzędnik Huti, powiedział w niedzielę, że Huti, którzy kontrolują znaczną część Jemenu, będą nadal działać solidarnie z Palestyńczykami w Strefie Gazy.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Jemen Sana

