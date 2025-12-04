Aktualizacja: 04.12.2025 11:15 Publikacja: 04.12.2025 10:58
Po pięciu latach polski drób wraca do Chin
Foto: Adobe Stock
Polski drób jest blisko powrotu na obiecujący rynek chiński, jednak przeciągają się procedury. Natomiast nowy problem ma wieprzowina. W Hiszpanii wykryto ASF u dzików. A Hiszpania była największym eksporterem wieprzowiny do Chin. Jeśli eksport stanie przez ASF, dużo mięsa zostanie w Europie, co zwiększy konkurencję cenową z polską wieprzowiną.
USA, Rosja, Francja i teraz Polska uzyskały w Chinach zgodę na regionalizację. To oznacza, że możemy eksportować polskie mięso drobiowe do Chin, bo Pekin zgodził się uznać, by wybuch ptasiej grypy wstrzymywał wysyłkę jedynie z regionu dotkniętego chorobą.
Czytaj więcej
Ponad 243 mln zł wypłaciła Polska w ubiegłym roku rolnikom za wybijanie stad zwierząt w ramach zw...
W Polsce w 2025 r. do grudnia wykryto już 109 ognisk choroby i padło 8,6 mln sztuk ptaków, dwa razy więcej niż przed rokiem. W listopadzie grypa dotknęła Mazowsze, Wielkopolskę, Opolszczyznę, województwa lubuskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie.
Polscy drobiarze czekają od trzech miesięcy na przełom – odkąd Ministerstwo Rolnictwa 15 września zapowiedziało, że „polski drób wraca na chiński rynek”, co będzie efektem podpisania porozumienia między ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim a wiceministrem chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC) Zhao Zenglian. Urzędnicy porozumieli się co do warunków stosowania regionalizacji w eksporcie mięsa drobiowego do Chin. Zwykle po miesiącu już coś wiadomo, a tym razem wciąż trwa niepokojąca cisza, co zaczęło niepokoić branżę.
– Mówiło się, że to porozumienie powinno zacząć działać w ciągu miesiąca od momentu podpisania, tj. od 15 września 2025 r., ale cały czas czekamy, ponieważ wydłużanie się tego terminu wynika z przedłużających się procedur administracyjnych po stronie Chin – mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Pacholska, rzeczniczka prasowa ministra rolnictwa. Praca jednak po cichu trwa, w kontakcie z MSZ i ambasadą w Pekinie. – Myślę, że jest światełko w tunelu, bo mimo tych opóźnień, z tego, co wiem, nie ma zagrożeń dla powrotu mięsa drobiowego do Chin na zasadzie regionalizacji – mówi Pacholska.
Potrzebne okazało się wsparcie polskiej dyplomacji, choć MSZ na ogół stara się trzymać z daleka od rozmów związanych z handlem. MSZ poinformowało nas, że pod koniec listopada doszło do cichego przełomu: 22 listopada Chiny opublikowały obwieszczenie o zniesieniu zakazu importu tego rodzaju mięsa z Polski. A to kolejny krok w realizacji wrześniowego porozumienia, procedury są więc, jak twierdzi resort, „na końcowym etapie uzgadniania warunków technicznych”. Co dalej? – Aktualnie oczekujemy na akceptację przez stronę chińską propozycji zapisów w protokole technicznym o warunkach eksportu oraz na ustalenie terminu podpisania tego dokumentu – co powinno zamknąć cały proces uzgodnień pod względem formalnym – piszą urzędnicy MSZ.
Czytaj więcej
Ptasia grypa w Niemczech niebezpiecznie się rozprzestrzenia. Wirus występuje głównie wśród dzikic...
Jak przekazał „Rzeczpospolitej” Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa, rozmowy przeciągały się przez negocjacje, które dotyczyły doprecyzowania kwestii technicznych świadectw weterynaryjnych. Dla Polski było kluczowe, by regionalizacja nie dotyczyła województw, tylko podregionów określanych NUTS 3, które obejmują po kilka powiatów. – Obecność grypy ptaków bardzo się przedłużyła, więc jeśli regionalizacja byłaby na poziomie województw, trudno byłoby o handel. Zależało nam na najniższej możliwej regionalizacji, to wydłużyło negocjacje – mówi nam Dariusz Goszczyński.
W Polsce czeka na otwarcie drzwi do Chin dziewięć zakładów, które przed wybuchem grypy ptaków miały uprawnienia do eksportu na tamtejszy rynek.
Czytaj więcej
Hiszpańskie wojsko zostało wysłane do opanowania ogniska afrykańskiego pomoru świń w pobliżu Barc...
Na europejskim rynku wieprzowiny nastroje pogorszyło stwierdzenie ognisk wirusa ASF u dzików w Hiszpanii, pierwsze od 1994 r. Choć dotyczy dzików, nie zwierząt hodowlanych, to i tak może mieć duży wpływ na rynek, bo mocno ograniczy hiszpański eksport poza UE (ograniczenia wdrożyli już Brytyjczycy). Chiny na razie zakazały przywozu mięsa tylko z prowincji Barcelona, gdzie znaleziono chore dziki.
Choć Hiszpania leży 2 tys. km od Polski, to ASF w tym kraju jednak ma wpływ na polski rynek, bo Hiszpania to największy producent i eksporter mięsa wieprzowego w UE. Gdy z powodu ASF Polska czy Niemcy od lat nie mogą eksportować wieprzowiny na część rynków pozaunijnych, a Polskę nieudolna walka z ASF kosztowała już gigantyczną sumę 20 mld zł, Hiszpania ciągle z tego korzystała, co jest ważne dla pozbywania się nadwyżki produkcji. – UE przynajmniej 15 proc. produkcji musi sprzedać na rynkach państw trzecich. Hiszpania jest „oknem na świat” dla unijnego rynku – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekonomista Pekao.
Dlatego ewentualne problemy z eksportem z Hiszpanii wywołają efekt domina – zwiększenie podaży mięsa w krajach UE, zwłaszcza że produkcja mięsa wieprzowego tu rośnie, a przez ograniczony popyt na świecie większość przyrostu produkcji trafiała na rynek unijny. W efekcie pojawia się presja na spadki cen. – To odczuwają również polscy rolnicy. W dodatku we wrześniu sytuację skomplikowały wysokie chińskie cła na unijną wieprzowinę. Podwyższenie ceł osłabiło konkurencyjność cenową mięsa z UE i zmniejszyło na nie popyt ze strony chińskich odbiorców. Już we wrześniu, czyli w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych stawek celnych, wysyłki z Unii do Chin były niższe o 35 proc. w porównaniu do analogicznej części poprzedniego roku – mówi Grzegorz Rykaczewski.
Chiny wprowadziły tzw. cła antydumpingowe na unijną wieprzowinę w wysokości od 15,6 do 62,4 proc., w zależności od firmy, od 10 września 2025 r. To odwet za cła unijne na chińskie pojazdy elektryczne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Hiszpańskie wojsko zostało wysłane do opanowania ogniska afrykańskiego pomoru świń w pobliżu Barcelony. Urzędnic...
Ogromna zmienność cen żywności na światowych rynkach oznacza zawirowania na sklepowych półkach. Jak jednak wyjaś...
BGK uruchamia rekordową pulę 1,2 mld zł na kredyty płynnościowe oraz 920 mln zł gwarancji dla rolników i przetwó...
Nowe technologie, roboty i unijne wsparcie mają odmłodzić polskie rolnictwo. ARiMR rusza z naborem wniosków na a...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Bruksela ma dość polskiego embarga na zboże z Ukrainy. Jeżeli Polska, Słowacja i Węgry nie zniosą embarga na żyw...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas