Polscy drobiarze czekają od trzech miesięcy na przełom – odkąd Ministerstwo Rolnictwa 15 września zapowiedziało, że „polski drób wraca na chiński rynek”, co będzie efektem podpisania porozumienia między ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim a wiceministrem chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC) Zhao Zenglian. Urzędnicy porozumieli się co do warunków stosowania regionalizacji w eksporcie mięsa drobiowego do Chin. Zwykle po miesiącu już coś wiadomo, a tym razem wciąż trwa niepokojąca cisza, co zaczęło niepokoić branżę.

Widać światełko w tunelu

– Mówiło się, że to porozumienie powinno zacząć działać w ciągu miesiąca od momentu podpisania, tj. od 15 września 2025 r., ale cały czas czekamy, ponieważ wydłużanie się tego terminu wynika z przedłużających się procedur administracyjnych po stronie Chin – mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Pacholska, rzeczniczka prasowa ministra rolnictwa. Praca jednak po cichu trwa, w kontakcie z MSZ i ambasadą w Pekinie. – Myślę, że jest światełko w tunelu, bo mimo tych opóźnień, z tego, co wiem, nie ma zagrożeń dla powrotu mięsa drobiowego do Chin na zasadzie regionalizacji – mówi Pacholska.

Potrzebne okazało się wsparcie polskiej dyplomacji, choć MSZ na ogół stara się trzymać z daleka od rozmów związanych z handlem. MSZ poinformowało nas, że pod koniec listopada doszło do cichego przełomu: 22 listopada Chiny opublikowały obwieszczenie o zniesieniu zakazu importu tego rodzaju mięsa z Polski. A to kolejny krok w realizacji wrześniowego porozumienia, procedury są więc, jak twierdzi resort, „na końcowym etapie uzgadniania warunków technicznych”. Co dalej? – Aktualnie oczekujemy na akceptację przez stronę chińską propozycji zapisów w protokole technicznym o warunkach eksportu oraz na ustalenie terminu podpisania tego dokumentu – co powinno zamknąć cały proces uzgodnień pod względem formalnym – piszą urzędnicy MSZ.

Polska broniła regionalizacji na poziomie NUTS 3. O co chodzi?

Jak przekazał „Rzeczpospolitej” Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa, rozmowy przeciągały się przez negocjacje, które dotyczyły doprecyzowania kwestii technicznych świadectw weterynaryjnych. Dla Polski było kluczowe, by regionalizacja nie dotyczyła województw, tylko podregionów określanych NUTS 3, które obejmują po kilka powiatów. – Obecność grypy ptaków bardzo się przedłużyła, więc jeśli regionalizacja byłaby na poziomie województw, trudno byłoby o handel. Zależało nam na najniższej możliwej regionalizacji, to wydłużyło negocjacje – mówi nam Dariusz Goszczyński.

W Polsce czeka na otwarcie drzwi do Chin dziewięć zakładów, które przed wybuchem grypy ptaków miały uprawnienia do eksportu na tamtejszy rynek.