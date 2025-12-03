Krajewski: holding spożywczy nie powstał, jest KGS

Po konferencji prasowej dziennikarze dopytywali ministra o jego głośną rekomendację zakupu części sklepów Carrefoura, którą skierował do Ministra Aktywów Państwowych, czym, jak redakcja słyszy w MAP, nieco ten resort zaskoczył, bo nie był to wcześniej konsultowany pomysł.

– Mówimy dużo ostatnio o bezpieczeństwie militarnym, energetycznym, ale równie ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Musimy mieć wpływ na rynki w razie zagrożenia wojennego czy innego. Jest takie powiedzenie, jeśli ktoś nie karmi swojego wojska, może karmić wojsko obce. Ważne, byśmy w niektórych momentach mogli mieć wpływ na to, by nie dochodziło do spekulacji. Rolnicy od lat zwracają uwagę, że ten krajowy holding spożywczy, który miał powstać za naszych poprzedników, nie powstał, jest Krajowa Grupa Spożywcza, która nie może wpływać na rynek, bo zarządza zbyt małą częścią rynku. To nie musi być koniecznie Carrefour, o którym mamy teraz informacje, że się sprzedaje, ale chodzi o budowanie sieci, rynku, na pewno dużą rolę odgrywają rynki hurtowe – mówił Krajewski.

Bronisze alternatywą dla wielkiego handlu?

Dla małego handlu i producentów żywności nowoczesny targ jest ważnym miejscem i cenną alternatywą dla relacji z wielkimi sieciami handlowymi, mówił w Broniszach poseł Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. – Ta inwestycja świadczy o tym, że rynek hurtowy w Broniszach się rozwija, że nie jest prawdą, że tylko sieci handlowe mają monopol na handel owocami i warzywami, ale możliwy jest też inny kanał sprzedaży, za pośrednictwem rynku hurtowego, gdzie producenci, sadownicy mają kontakt bezpośredni z tymi, którzy potem ten produkt oferują bezpośrednio w handlu detalicznym – mówił Mirosław Maliszewski. Cieszy go też coraz większy popyt na żywność ekologiczną.

– Udział żywności ekologicznej w ogólnym rynku żywności to 4-7 proc., zależnie od sezonu, ale wszędzie, także w krajach wysoko rozwiniętych, ten udział wzrasta, dobrym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie już kilkadziesiąt procent owoców na rynku jest z takich upraw – mówił Maliszewski. – Dziś, w czasie dominacji sieci handlowych i problemów, które na rynku one swoim dostawcom sprawiają, bo rzadko się zdarza, że współpraca sieci z dostawcami jest wzorowa i przykładna, raczej dochodzi do wykorzystywania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku przez te podmioty, wykorzystywania dostawców do zaniżania im ceny pod ryzykiem wyrzucenia ich. Postawienie na alternatywny kanał sprzedaży jest jedną z prób przełamania tego monopolu – mówił Maliszewski.