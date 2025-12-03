Rzeczpospolita
Żywność ekologiczna dostaje własną halę. Minister: przejęcie Carrefoura warte analizy

Budowa nowej eko-hali w Broniszach to element szerszego planu, w którym rząd chce skracać łańcuchy dostaw, wzmacniać producentów ekologicznych i ograniczać wpływ wielkich sieci handlowych na rynek.

Publikacja: 03.12.2025 15:59

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej z okazji wmurowania k

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu handlowego „EkoHala” w miejscowości Bronisze

Foto: PAP/Paweł Supernak

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polega nowa inwestycja w żywność ekologiczną w Broniszach?
  • Jakie są plany ministra rolnictwa odnośnie przejęcia sieci Carrefour?
  • Jakie znaczenie dla rynku detalicznego ma Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy?

Akt erekcyjny, dzisiejsze wydanie gazety oraz moneta trafiły do kapsuły, która została zamurowana w fundamentach nowej hali targowej, przeznaczonej specjalnie dla żywności ekologicznej na terenie spółki Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. 

Obecny na uroczystości Stefan Krajewski, minister rolnictwa, podkreślał, że ta inwestycja jest częścią szerszej polityki wsparcia dla rolnictwa i rynku żywności ekologicznej. – Takie miejsce jak Bronisze i ta duża inwestycja, warta 68 mln zł i 10,5 tys. mkw dla produktów ekologicznych, to miejsce, gdzie faktycznie możemy skracać łańcuch dostaw, to budowanie relacji między producentem a konsumentem, zmniejszanie śladu węglowego i działania wpisujące się w ochronę środowiska i klimatu – mówił minister. Swoją rekomendację kupna sieci Carrefour minister uzasadniał troską o bezpieczeństwo żywnościowe i unikanie spekulacji cenowych. 

Żywność eko już nie dwa razy droższa od zwyczajnej

Krajewski wskazał, że zapotrzebowanie na produkty eko stale rośnie i przez takie działania resort chce skracać łańcuchy dostaw i wspierać producentów ekologicznych. – 700 tys. ha zajmują dziś uprawy ekologiczne, mamy ambicje, by to było milion hektarów. Gospodarstwa ekologiczne prowadzi dziś 25 tys. producentów, zależy nam na zwiększaniu tego udziału – mówił minister i wskazał, że zależy mu na zwiększaniu liczebności produktów, nie samego areału, zwłaszcza, że zmieniają się relacje cenowe między żywnością standardową a ekologiczną. – Wszyscy mówili, że nas na to eko nie stać, bo jest dwa razy droższe, dziś to się zupełnie zmieniło, te różnice wynoszą 20-30 proc., apeluję do konsumentów, by stawiali na produkt polski – mówił Krajewski. Wskazał, że to wybory konsumenckie mogą wspierać polskie rolnictwo w czasie dużej niepewności związanej z handlem międzynarodowym. – W dobie umów negocjowanych przez UE z krajami Mercosuru i innymi, to konsument ostatecznie decyduje, co znajdzie się w jego kuchni i na jego stole – zakończył Krajewski.

Krajewski: holding spożywczy nie powstał, jest KGS

Po konferencji prasowej dziennikarze dopytywali ministra o jego głośną rekomendację zakupu części sklepów Carrefoura, którą skierował do Ministra Aktywów Państwowych, czym, jak redakcja słyszy w MAP, nieco ten resort zaskoczył, bo nie był to wcześniej konsultowany pomysł. 

– Mówimy dużo ostatnio o bezpieczeństwie militarnym, energetycznym, ale równie ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Musimy mieć wpływ na rynki w razie zagrożenia wojennego czy innego. Jest takie powiedzenie, jeśli ktoś nie karmi swojego wojska, może karmić wojsko obce. Ważne, byśmy w niektórych momentach mogli mieć wpływ na to, by nie dochodziło do spekulacji. Rolnicy od lat zwracają uwagę, że ten krajowy holding spożywczy, który miał powstać za naszych poprzedników, nie powstał, jest Krajowa Grupa Spożywcza, która nie może wpływać na rynek, bo zarządza zbyt małą częścią rynku. To nie musi być koniecznie Carrefour, o którym mamy teraz informacje, że się sprzedaje, ale chodzi o budowanie sieci, rynku, na pewno dużą rolę odgrywają rynki hurtowe – mówił Krajewski. 

Bronisze alternatywą dla wielkiego handlu?

Dla małego handlu i producentów żywności nowoczesny targ jest ważnym miejscem i cenną alternatywą dla relacji z wielkimi sieciami handlowymi, mówił w Broniszach poseł Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. – Ta inwestycja świadczy o tym, że rynek hurtowy w Broniszach się rozwija, że nie jest prawdą, że tylko sieci handlowe mają monopol na handel owocami i warzywami, ale możliwy jest też inny kanał sprzedaży, za pośrednictwem rynku hurtowego, gdzie producenci, sadownicy mają kontakt bezpośredni z tymi, którzy potem ten produkt oferują bezpośrednio w handlu detalicznym – mówił Mirosław Maliszewski. Cieszy go też coraz większy popyt na żywność ekologiczną.

– Udział żywności ekologicznej w ogólnym rynku żywności to 4-7 proc., zależnie od sezonu, ale wszędzie, także w krajach wysoko rozwiniętych, ten udział wzrasta, dobrym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie już kilkadziesiąt procent owoców na rynku jest z takich upraw – mówił Maliszewski. – Dziś, w czasie dominacji sieci handlowych i problemów, które na rynku one swoim dostawcom sprawiają, bo rzadko się zdarza, że współpraca sieci z dostawcami jest wzorowa i przykładna, raczej dochodzi do wykorzystywania silnej pozycji konkurencyjnej na rynku przez te podmioty, wykorzystywania dostawców do zaniżania im ceny pod ryzykiem wyrzucenia ich. Postawienie na alternatywny kanał sprzedaży jest jedną z prób przełamania tego monopolu – mówił Maliszewski.

Bronisze jako alternatywa dla dominacji sieci handlowych

Maliszewski poparł też rekomendację ministra Krajewskiego skierowaną do MAP na temat przejęcia części sieci sklepów Carrefoura. – Inną próbą przełamania monopolu jest inicjatywa, jaką w ostatnich dniach przedstawia minister Krajewski, mówiąc o tym, że może to jest moment, by państwo zaangażowało się przez swoją sieć sklepów, nabywając istniejącą sieć lub tworząc nową, i przełamało monopol wielkich sieci handlowych, na które ani UOKiK nie ma wpływu, ani przepisy, zawsze znajdowany jest wytrych, by zmusić dostawców do niskich cen, co wcale się nie przekłada na ofertę dla konsumentów, bo nożyce cenowe w ostatnich latach się rozwierają, i ten impas trzeba przełamać – mówił poseł.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy to największy rynek hurtowej sprzedaży owoców, warzyw, żywności i kwiatów w Polsce, spółka z udziałem Skarbu Państwa powstała w 1995 r. W 1999 r. ukończono prace budowlane i Rynek Hurtowy został otwarty. WRSRH jest niepubliczną spółką akcyjną. 71,83 proc. należy do Skarbu Państwa, producenci i hurtownicy mają 22,47 proc., pozostali akcjonariusze – 5,7 proc. Sprzedaż została tam otwarta w 1999 r., to tutaj zaopatrują się warszawska i mazowiecka HoReCa i sklepy spożywcze.


